Šéf Lexusu: Rychlost elektrifikace vozového parku bude záviset na zákaznících

„Plány Evropské unie a automobilek mohou být sebeambicióznější, nakonec ale rozhodne zákazník,“ říká Dimitris Tripospitis, šéf Lexusu pro Evropu v rozhovoru pro Newstream.cz. „Pokud bude chybět po elektromobilech poptávka, tak budeme prodávat jiné modely,“ konstatuje.

Reklama

Jak moc ambiciózně zelená evropská regulace určuje, jakým směrem se mají automobilky ubírat?

Regulace je jen součástí příběhu. Věříme, že globálně budeme plně elektrifikovaní v roce 2035. V Evropě by to mohlo být o pět let dřív. To ale pod podmínkou, že to umožní infrastruktura a poptávka.

Takže je to na státech?

My můžeme být stoprocentně električtí, ale aby se tak stalo, musí se to potkat s poptávkou a infrastrukturou. A to zahrnuje vládní podporu, protože ta poptávce pomáhá. Stimuluje ji. Pokud zákazníci nebudou mít o elektromobily zájem nebo infrastruktura bude nedostatečná, tak v roce 2030 nebudeme stoprocentně elektrifikovaní. Říkáme, že rozhodnutí je na zákazníkovi.

Zatím se tedy nevzdáváte vozů se spalovacími motory?

Naším cílem je mít v nabídce vozy, abychom mohli být plně elektrifikovaní. Pokud bude chybět po elektromobilech poptávka, tak budeme prodávat jiné modely. To je výhoda našeho multitechnologického přístupu. Třeba v roce 2030 budou chtít lidé v Praze kupovat hybridy či plug-in hybridy, tak proč je nemít v nabídce. Zatím ale očekáváme, že za sedm let bude každý v Praze chtít elektromobil. Tak pracujeme na tom, abychom jim měli co nabídnout.

Nissan za podpory Číňanů investuje v Británii miliardu liber do výroby elektroaut Zprávy z firem Japonská automobilka Nissan investuje 1,12 miliardy liber (31,4 miliardy korun) do výroby elektromobilů ve svém závodě v Británii. Závod Nissanu v Sunderlandu je největším závodem na výrobu aut v Británii a Nissan tam hodlá do konce desetiletí vyrábět pouze elektromobily. ČTK Přečíst článek

Dlouhou dobu se Lexus soustředil na hybridy a plug-in hybridy. To tedy končí?

Nic neopouštíme. Nadále investujeme do hybridů, plug-in hybridů, elektromobilů a také do vodíkového pohonu. To je přesně princip našeho multi přístupu. Když se podíváte na prodeje Toyoty a Lexusu, tak široká nabídka modelů a pohonů nám umožnila skvělé výsledky.

Pro příští rok je naším hlavním modelem LBX, což je hybrid. Ani ne plug-in. V nejbližší budoucnosti sázíme nadále na vozy se spalovacím motorem. Hybridy a plug-in hybridy nám přinesly úspěch. V dohledné době budou i nadále tvořit jádro našich prodejů.

Na jakou skupinu zákazníků cílíte?

Jde o prémiové zákazníky. Neliší se od cílových skupin jiných prémiových značek. Snažíme se mluvit s mladými lidmi. A model LBX je toho jasným příkladem. Značně investujeme do tréninku našich prodejců, aby uměli nabídnout prémiový servis.

Prodej elektromobilů v USA letos bude rekordní. Pomohly daňové úlevy i slevové akce Tesly Money Prodej elektromobilů ve Spojených státech letos bude rekordní a poprvé přesáhne za kalendářní rok milion vozů. Elektrovozy by měly tvořit devět procent všech prodaných automobilů, v roce 2022 to bylo ještě 7,3 procenta. Za Německem, Norskem a za Čínou ale americký trh v tomto ohledu zaostane, uvádí analýza společnosti Atlas Public Policy, ze které citovala agentura AP. ČTK Přečíst článek

Lexus je historicky populárnější ve Spojených státech než v Evropě. Daří se vám to měnit?

Z Evropy dnes pochází 8 procent našich prodejů. Největšími trhy jsou Spojené státy, kde Lexus začínal, Čína a Japonsko. Evropa je na čtvrtém místě. Evropský trh ale rychle roste. Jsme v top 10 prémiových značek v Evropě, náš tržní podíl je 1,9 procenta. Letos v Evropě plánujeme prodat více než 70 tisíc vozů, což je pro nás rekord, a do budoucna chceme prodeje stabilizovat na šesticiferných číslech.

Dotovaný růst. Světový vývoz aut stoupá díky státním podporám elektromobility Zprávy z firem Vývoz automobilů z Evropy a z Asie prudce roste. Zejména však díky tomu, že Spojené státy a další země poskytují dotace na nákup elektromobilů. Prodejci navíc doplňují zásoby, které ani teď nedosahují úrovně před pandemií covid-19. Rozmach obchodu s automobily je v kontrastu s širším vývojem exportu, který naopak slábne, a to hlavně kvůli zpomalování světové ekonomiky. Tento trend nabízí pohled na to, jak snahy západních zemí o stimulace domácí výroby a odmítání fosilních paliv způsobují změny ve světovém obchodě, uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ). ČTK Přečíst článek

Volkswagen dostává naloženo od čínských elektromobilů. A není sám Zprávy z firem Prodej německé automobilky Volkswagen v Číně bude letos zřejmě nejnižší od roku 2012, protože rychlý přechod k elektromobilům v zemi zvyšuje zájem o domácí značky. A německý automobilový gigant není jediný, který se potýká se slabým prodejem v Číně. Vyplývá to za analýzy, kterou provedla zpravodajská televize CNBC. ČTK Přečíst článek