Prodej elektromobilů v USA letos bude rekordní. Pomohly daňové úlevy i slevové akce Tesly

Prodej elektromobilů ve Spojených státech letos bude rekordní a poprvé přesáhne za kalendářní rok milion vozů. Elektrovozy by měly tvořit devět procent všech prodaných automobilů, v roce 2022 to bylo ještě 7,3 procenta. Za Německem, Norskem a za Čínou ale americký trh v tomto ohledu zaostane, uvádí analýza společnosti Atlas Public Policy, ze které citovala agentura AP.

Podle Atlas Public Policy dosáhne počet prodaných elektromobilů v USA letos 1,3 až 1,4 milionu vozů. K rozšíření elektromobilů v USA přispělo několik faktorů, ale nejzásadnější podle AP je, že se snížily jejich ceny.

Současný lídr na trhu s elektromobily, společnost Tesla, zlevnila v průběhu roku svá populární vozidla několikrát. To přimělo ostatní výrobce automobilů, aby se s ní snažili držet krok.

Cenová válka

Zlevnit elektromobily pomohl i americký zákon o snížení inflace, který zvýšil daňové úlevy na nákup nových a ojetých elektromobilů. Klesají také náklady na baterie pro elektromobily, protože pro jejich výrobu klíčové suroviny, jako je lithium, jsou stále levnější, což tato vozidla také činí čím dál dostupnějšími.

Za jinými zeměmi ale USA co do oblíbenosti elektromobilů stále výrazně zaostávají. Podle v červnu zveřejněného výhledu Bloomberg NEF EV dosáhl podíl elektromobilů na prodeji za prvních šest měsíců roku 2023 v Číně 33 procent, v Německu 35 a v Norsku 90 procent. Tato čísla zahrnují jak bateriové elektromobily, tak plug-in hybridní elektromobily.

V České republice prodej všech nových osobních aut za letošních deset měsíců vzrostl podle Svazu dovozců automobilů meziročně o 16,7 procenta na 186 886 vozů. V samotném říjnu odbyt stoupl o 18,7 procenta. Hybridní vozy tvořily 17,9 procenta trhu a elektromobily 2,9 procenta.

