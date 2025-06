Trump: S Kanadou vyjednávat nebudeme. Výši cel oznámíme do týdne

Spojené státy s okamžitou platností ukončují veškerá jednání o obchodních vztazích s Kanadou, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Během sedmi dnů Washington oznámí Ottawě výši cel, kterou bude muset Kanada platit za obchod s USA, napsal také. Šéf Bílého domu to zdůvodnil kanadskou daní z digitálních služeb, kterou považuje za přímý útok na USA. Kanadský premiér Mark Carney chce pokračovat v jednáních a hájit zájmy Kanaďanů.

Trump uvedl, že Spojené státy byly právě informovány o kanadské dani, která dopadne i na americké technologické firmy, což je „přímý a zjevný útok na naši zemi. Je zřejmé, že kopírují Evropskou unii, která udělala totéž a s níž o této věci rovněž jednáme,“ podotkl.

„Na základě této pobuřující daně tímto okamžitě ukončujeme veškerá jednání o obchodních vztazích s Kanadou. Během následujících sedmi dnů Kanadě oznámíme výši cel, která bude muset platit za obchodování se Spojenými státy americkými,“ dodal.

Kanadský ministerský předseda Carney novinářům podle televize CBC řekl, že jeho vláda bude v těchto složitých jednáních pokračovat v nejlepším zájmu Kanaďanů. S americkým prezidentem od jeho dnešního prohlášení nemluvil.

Trumpovi nevěříme. Němci a Italové si chtějí převézt svoje zlato domů Money Trumpova obchodní válka s EU nebo i jeho nátlak na Fed vedl v Německu a Itálii k zesílení politické debaty o nutnosti stažení zlatých rezerv z New Yorku. Petra Nehasilová Přečíst článek

Trump po svém lednovém návratu do úřadu uvalil až 25procentní cla na kanadské zboží, a i když později některá z cel pozastavil, návrat na vyšší úroveň nikdy nevyloučil. Obě země v uplynulých měsících jednaly o vzájemných obchodních vztazích a kanadský premiér Carney ještě v květnu po setkání s Trumpem v Bílém domě hovořil o „velice konstruktivní“ schůzce.

Řadu Kanaďanů americký prezident v uplynulých měsících pobouřil také opakovaným tvrzením, že by se čtyřicetimilionová země měla stát součástí Spojených států.

Kanada začne daň z digitálních služeb podle agentury AP vybírat od pondělí, a to i zpětně, což pro americké firmy znamená účet ve výši dvou miliard dolarů (42 miliard korun). Obecně se daň vztahuje na velké kanadské i zahraniční firmy, které působí online a mají uživatele v Kanadě. Firmám jako Amazon, Google, Meta, Uber či Airbnb budou účtována tři procenta z příjmů pocházejících od kanadských uživatelů.

Kanada je druhým největším obchodním partnerem USA po Mexiku. Loni od Spojených států podle amerických statistik koupila zboží za 349 miliard dolarů a vyvezla zboží za 413 miliard.

Donald Trump si chce vzít zahraniční investory i firmy jako rukojmí Názory Americký prezident Donald Trump si připravuje půdu pro další kolo zastrašování zahraničních vlád. Tentokrát prostředek vpašoval do už tak kontroverzního „velkého krásného zákona“, který je především domácí reformou. I tato klička ale má háček, může dále poškodit mezinárodní obchod i americkou ekonomiku. Karel Pučelík Přečíst článek