Zakázky Maliny by měla dokončit ostravská TnG Air. Zákazníci si připlatí

Zakázky zadluženého Energetického holdingu Malina by měla za příplatek dokončit ostravská společnost TnG Air. Té by měla Malina nedokončené zakázky prodat, po vypořádání všech pohledávek by pak měl zadlužený holding zamířit do likvidace. Počítá s tím návrh reorganizačního plánu, který firma zveřejnila v insolvenčním rejstříku.

Reklama

O přijetí plánu nyní budou rozhodovat věřitelé společnosti. Podnik dosud nedokončil zhruba 2500 zakázek. Podle webu e15.cz si budou muset zákazníci připlatit až čtvrtinu původní ceny.

Energetický Holding Malina loni na jaře přiznal problémy se zajištěním zakázek. Vedení společnosti proto podalo návrh na insolvenci, v němž uvedlo závazky za zhruba 1,4 miliardy korun. Reorganizační plán musí schválit věřitelé podniku, jejich schůze by se měla konat zřejmě někdy v závěru jara.

Vedení Maliny na reorganizačním plánu pracuje od loňska, kdy věřitelé povolili reorganizaci podniku. Ještě na začátku března holding počítal s variantou, že ve spolupráci s čínskou firmou GoodHao dodá čekajícím klientům komponenty a zákazníci si budou muset zajistit následnou instalaci jinde.

Během března pak Malina vyjednávala o spolupráci s konsorciem vedeným společností fotovolty, která nabízela dokončování zakázek. Podle Maliny však nakonec z dohody sešlo, protože krátce před dokončením původního plánu přišla nabídka na dokončení zakázek od TnG Air. Ta podle vedení Maliny zajistí nejvhodnější uspokojení přihlášených věřitelů.

Agrovoltaika by měla sloužit především aktivním zemědělcům Politika Projekty zaměřené na agrovoltaiku, tedy využití solárních panelů na zemědělské půdě, by měly sloužit především aktivním zemědělcům. Pokud by tomu tak nebylo, hrozí jejich zneužívání například ze strany spekulantů. Tvrdí to prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která využívání zemědělské půdy v energetice umožní, tento týden schválila vláda. Konkrétní podobu fungování upraví prováděcí právní předpis. ČTK Přečíst článek

Fotovolty má vlastní plán

Dokončený plán tak nejprve počítá s uzavíráním dodatků ke smlouvám se zákazníky, které by měly garantovat dokončení zakázek, ovšem zřejmě za příplatek. Následně Malina chce smlouvy s dodatky prodat TnG Air, která by zakázky dokončila. Po restrukturalizaci a uspokojení zbývajících pohledávek by Malina zamířila do likvidace.

Vlastní reorganizační plán chce v rámci insolvenčního řízení věřitelům představit také konsorcium v čele s fotovolty.

„Náš návrh reorganizace je založen na obnovení provozu dlužníka a uzavírání nových smluv, v rámci kterých by bylo možné realizaci dokončit včas a zároveň zachovat co možná nejvyšší míru dotací. Zákazníci, kteří využijí možnosti uzavřít novou smlouvu, by bez rozdílu měli jistotu dokončení díla mimo jiné v tom, že cenu by hradili až po předání. Věřitelům zůstává zachována možnost obdržet kompenzaci z insolvenčního řízení, případně mohou využít variantu úplatného postoupení pohledávek," popsal návrh konsorcia jeho advokát Petr Opletal.

Spolu s insolvenčním řízením pokračuje také spor Maliny se společnosti Misura IT podnikatelky Libuše Barkové, která část loňského roku pomáhala Malině s krizovým řízením.

Společnost TnG Air vznikla v roce 1998 v Ostravě se dosud soustředila zejména na výrobu a vývoj tepelných čerpadel, od roku 2008 podniká také v fotovoltaice.

Expertka: Česku ve využívání energie z obnovitelných zdrojů brání hned několik věcí Zprávy z firem Jen málokterá země na světě umí z obnovitelných zdrojů vyrobit tolik elektrické energie, aby jí tato energie pokryla celou vlastní spotřebu. Kde to zvládají nejlépe, do jaké míry se k těmto zemím blíží Česká republika a co nám nejvíce brání ve využívání energie z obnovitelných zdrojů popisuje v rozhovoru pro Newstream Patrícia Čekanová z Asociace komunitní energetiky ČR. Věra Tůmová Přečíst článek

E.ON chce být v solárech jedničkou. Koupil podíl ve firmě, která je instaluje Zprávy z firem Energetická společnost E.ON koupila podíl 49 procent ve společnosti Sun construct, která dodává a instaluje fotovoltaické elektrárny zejména pro domácnosti. Hodnota transakce zůstává tajná. ČTK Přečíst článek