Německá ostuda. Fotbalisty nově oblékne Nike, Adidas končí

Německým politikům se nelíbí, že fotbalová reprezentace od roku 2027 nebude hrát v dresech vyráběných domácí firmou Adidas. Rozhodnutí Německého fotbalového svazu (DFB) dát přednost americkému výrobci sportovní módy Nike považují za nevlastenecké, napsal deník Die Welt na svých internetových stránkách.

„Německý fotbalový dres bez tří pruhů si dokážu představit jen těžko. Adidas a německá fotbalová reprezentace pro mě patřily vždy k sobě, je to kus německé identity,“ řekl německý ministr hospodářství za Zelené Robert Habeck. Německému fotbalovému svazu vzkázal, že by si přál „více lokálního patriotismu“.

Firma Adidas sídlí v bavorském Herzogenaurachu a podle údajů z roku 2022 pro ni pracuje více než 59 tisíc lidí.

Zaprodané národní barvy

Die Welt uvádí, že projev vlastenectví je u Habecka překvapivý. Jeho odpůrci s oblibou připomínají citát z jedné jeho knih, kde psal o tom, že „z lásky k vlasti mu bylo vždy na zvracení“.

Německý sociálnědemokratický ministr zdravotnictví Karl Lauterbach rozhodnutí vyměnit dresy od Adidasu na oblečení od Nike označil za „chybné“ a posteskl si, že „komerce ničí tradici a kousek vlasti“.

Bavorský premiér Markus Söder uvedl, že to, „že národní jedenáctka hraje ve třech pruzích, bylo stejně jasné, jako že míč je kulatý a utkání trvá 90 minut“. Připomněl, že v roce 1954 výhra německé fotbalové reprezentace na světovém mistrovství znovu zemi dala pocit sebevědomí. Tehdy fotbalisté měli na sobě poprvé vybavení od firmy Adidas a stejně tomu bylo při všech dalších třech jejich výhrách na světovém šampionátu. Proto Söder považuje za „špatné a nepochopitelné, že tento příběh má nyní skončit“. Německý fotbal podle politika z konzervativní Křesťanskosociální unie (CSU) nemá být „míčem v souboji mezinárodních koncernů“.

Německý ekonomický deník Handelsblatt s odvoláním na své zdroje ve čtvrtek napsal, že Nike zaplatí německému svazu ročně devítimístnou částku v eurech. S minimálně 100 miliony eur (přes 2,5 miliardy korun) ročně tak DFB dostane nejméně dvakrát více než současných 50 milionů eur ročně od Adidasu.

