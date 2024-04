Jde to i bez rappera Ye. Adidas ohromil dobrými výsledky

Německý výrobce sportovních potřeb Adidas má za sebou nad očekávání dobré první čtvrtletí. Dobré výsledky přiměly jeho management zvýšit celoroční výhled. Vlna optimismu zalila i investory, akcie Adidasu si připsaly jednotky procent.

Reklama

Německý výrobce sportovních potřeb Adidas v úterý po skončení burzovního obchodování uvedl, že nově počítá s provozním ziskem 700 milionů eur (17,6 miliardy korun) namísto dřívějších 500 milionů. Akcie společnosti obchodované na burze ve Frankfurtu nad Mohanem po oznámení posílily o 3,5 procenta.

Podle předběžných výpočtů vzrostl obrat v prvním čtvrtletí o čtyři procenta na přibližně 5,5 miliardy eur. Po očištění o měnové vlivy činil nárůst osm procent. Hrubá marže se zvýšila o 6,4 procentního bodu na 51,2 procenta. Provozní zisk stoupl z 60 milionů na 336 milionů eur. Údaje překonaly očekávání analytiků. Konečné výsledky podnik zveřejní 30. dubna.

Německá ostuda. Fotbalisty nově oblékne Nike, Adidas končí Zprávy z firem Německým politikům se nelíbí, že fotbalová reprezentace od roku 2027 nebude hrát v dresech vyráběných domácí firmou Adidas. Rozhodnutí Německého fotbalového svazu (DFB) dát přednost americkému výrobci sportovní módy Nike považují za nevlastenecké, napsal deník Die Welt na svých internetových stránkách. ČTK Přečíst článek

Adidas zvedl celoroční výhled měsíc poté, co společnost vykázala první roční ztrátu za posledních 30 let. Na negativní výsledek mělo vliv rozvázání spolupráce s rapperem Kanyem Westem, s kterým se firma rozešla předloni kvůli jeho antisemitským a jinak urážlivým výrokům. Německý gigant v oblasti sportovního oblečení už v únoru uvedl, že plánuje prodat zbývající tenisky Yeezy ze spolupráce s Westem alespoň za pořizovací cenu.

I přes zvýšení výhledu Adidas i nadále předpokládá, že významně negativní dopad na ziskovost budou mít nepříznivé měnové vlivy. Firma očekává, že se projeví jak na tržbách, tak na vývoji hrubé marže.

Yeezy chytly druhý dech. Doprodej tenisek po kontroverzním raperovi Ye hojí Adidas Money Slavným teniskám Yeezy, které vznikly jako spolupráce mezi raperem Kanye Westem (nyní známým jako Ye - pozn. red.) a německým výrobcem sportovní obuvi a oblečení Adidas, se i přes kontroverze ohledně amerického rapera opět daří. Agentura Bloomberg s odkazem na společnost uvedla, že za druhé čtvrtletí vzrostly tržby za tyto tenisky na přibližně 400 milionů eur, tedy zhruba 9,6 miliardy korun. fry Přečíst článek

Adidas zažalovali investoři. Manažeři mohou za naše ztráty, rappera Ye se měli zbavit dřív Zprávy z firem Investoři v pátek zažalovali v USA německého výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas kvůli pozdnímu ukončení spolupráce s rapperem Kanyem Westem, který dnes vystupuje jako Ye. Investoři tvrdí, že firma věděla o rapperově problematickém chování několik let před loňským ukončením spolupráce kvůli antisemitským výrokům. Adidas podle nich nepřijal dostatečná opatření, aby minimalizoval riziko pro investory. Firma se proti obvinění ohradila, uvedl server BBC News. ČTK Přečíst článek

Lstí připravil Američany o miliardy. A stačila mu k tomu poštovní obálka Enjoy V čase kyberpodvodů vypadá zločin, kterého se dopouštěl sedmapadesátiletý Kanaďan jako z jiné doby. V dopisech adresovaných převážně starším Američanům se vydával za jasnovidce. Z obětí se mu za 20 let podařilo vylákat v přepočtu miliardy korun. A dostal za to 10 let natvrdo. ČTK Přečíst článek