AKTUALIZOVÁNO: Růst českého průmyslu v červnu zpomalil, nepomohla ani výroba aut. Stavebnictví se odrazilo ode dna

Průmyslová produkce v červnu meziročně i meziměsíčně reálně vzrostla shodně o 0,9 procenta. Stavební produkce v červnu meziročně vzrostla o procento, meziměsíčně byla vyšší o 2,5 procenta, uvedl Český statistický úřad.

Reklama

Hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně klesla o 5,8 procenta. „Tempo růstu průmyslové produkce se pozvolna snižuje. Ani nárůst výroby motorových vozidel a jejich dílů v červnu nepřevážil klesající trend v řadě jiných průmyslových odvětví, například v těžbě uhlí, hutnictví a slévárenství,“ uvedl ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

„Meziroční pokles byl ovlivněn zejména vyšší loňskou srovnávací základnou ve výrobě motorových vozidel. Pokračoval rovněž pokles hodnoty nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství, kovozpracujícím a chemickém průmyslu,“ dodala Iveta Danišová z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Čeká Volkswagen osud Nokie? Pro Německo by to byla katastrofa. A vlastně i pro Česko Zprávy z firem Problémy největší automobilky světa jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace změny trhu, inflace, proměn návyků spotřebitelů a neschopnost pružně reagovat může být pro Volkswagen smrtící koktejl, míní The Economist. Stávající automobilové jedničce tak dokonce může hrozit osud finského výrobce mobilních telefonů Nokia, který před lety nedokázal zachytit změnu a s tímto byznysem skončil. Jak velký problém by to znamenalo pro Německo? Stanislav Šulc Přečíst článek

„Na první pohled mohou červnové výsledky průmyslu vzbuzovat optimismus, protože jak v meziročním, tak meziměsíčním srovnání zůstalo toto odvětví v černých číslech, avšak má to svoje velké ´ale´, a rozhodně ne jedno,“ upozornil hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Průmysl stojí na výrobě aut, ale i ta zpomalí

V první řadě je podle Dufka třeba vidět za pozitivními celkovými čísly automobilový průmysl, který dohání objednávky nabrané řadu měsíců zpátky. „Díky této tenčící zásobě starších zakázek může růst a táhnout celé odvětví do plusu a současně i vylepšuje výsledky českého exportu. V každém případě s novými objednávkami už to tak skvěle pro automobilky a už vůbec pro celé odvětví nevypadá,“ míní.

AKTUALIZOVÁNO: Česká ekonomika meziročně klesla druhé čtvrtletí za sebou. Stále ji drtí inflace Money Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně klesla o 0,6 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,1 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ekonomika je tak meziročně v poklesu druhý kvartál za sebou. ČTK, duk Přečíst článek

Celkově červnové výsledky zapadají podle Dufka do obrázku, který naznačovaly dřívější průzkumy. Firmy jedou díky zásobám starších objednávek, zatímco nová poptávka ze strany domácích i zahraničních odběratelů není nijak silná. V některých částech průmyslu rostou zásoby, tlak na pokles cen sílí a některé firmy jsou v takové situaci dokonce nuceny snižovat počty svých zaměstnanců. „To nevypadá jako prorůstový stimul, na který čekáme a který zajistí skutečný restart stagnující české ekonomiky,“ podotkl Dufek.

Klesl počet stavebních povolení i jejich hodnota

Stavební produkce v červnu meziročně vzrostla o procento, meziměsíčně byla vyšší o 2,5 procenta. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,7 procenta stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 15,2 procenta. Meziročně bylo zahájeno o 18,3 procenta bytů méně, dokončeno bylo o čtyři procenta bytů více. „Růst se odehrával na inženýrských i pozemních stavbách a příspěvek segmentů k celkovému růstu byl stejný,“ poznamenal Matějka.

Zakladatel Amazing Places: Polsko nám ukazuje záda nejenom v průmyslu, ale i v kvalitě ubytování Reality Amazing places neboli úžasná místa už 10 let objevují čeští cestovatelé prostřednictvím stejnojmenné společnosti. Během své existence se podařilo vytipovat téměř 450 míst, a to nejenom v Česku. Kam Češi nejraději jezdí? A kterým tuzemským regionům chybí kvalitní ubytovací zařízení? Petra Jansová Přečíst článek

„Orientační hodnota v červnu povolených staveb dosáhla 44 miliard korun a meziročně klesla o 15 procent. Za tímto poklesem do značné míry stojí vysoká srovnávací základna z loňského června, kdy byla povolena výstavba velkého logistického centra,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

V květnu průmyslová výroba zejména díky produkci aut meziročně vzrostla, zatímco stavebnictví čtvrtý měsíc za sebou kleslo. Průmysl v květnu zrychlil meziroční růst na 1,4 procenta z dubnových 1,2 procenta. Stavebnictví v meziročním srovnání naposledy stouplo v lednu, od té doby klesá. V květnu ale jeho meziroční pokles zpomalil na 2,7 procenta z dubnových 6,4 procenta. Nižší produkci vykázalo pozemní i inženýrské stavitelství. Na vině je podle analytiků zdlouhavé povolování staveb a ochlazení poptávky po nemovitostech kvůli vysokým hypotečním úvěrům a inflaci.

Pusto, prázdno. V Praze již rok nezačala výstavba jediné kancelářské budovy Reality Ve druhém čtvrtletí nezačala ani jedna výstavba kancelářské plochy v Praze. Naposledy byla zahájena stavba kancelářské budovy v metropoli před rokem. Neobsazenost kanceláří od začátku letošního roku klesá, mezičtvrtletně tomu bylo o 0,3 procenta na 7,3 procenta. Poptávka po kancelářích meziročně narostla o 23 procent. Informovalo o tom Prague Research Forum (PRF), které sbírá data od společností CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, iO Partners, Knight Frank a Savills. ČTK Přečíst článek