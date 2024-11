Rusko zakázalo těžbu kryptoměn na Sibiři

Zatímco tvořící se kabinet zvoleného prezidenta Donalda Trumpa slibuje, že se Amerika stane rájem kryptoměn, v Rusku se děje opak. Vláda zakázala těžbu kryptoměn v několika regionech.

Vládní komisi pro rozvoj energetiky podle agentury TASS schválila zákaz těžby kryptoměn v několika regionech s platností od prosince 2024. Jde o regiony na Dálném Východě a ve východní SIbiři. Moskevský region však na seznamu není, uvedl náměstek ministra energetiky Jevgenij Grabčak.

Úřad ruského vicepremiéra Alexandra Novaka dříve agentuře sdělil, že cílem rozhodnutí ministerstva energetiky je zákaz těžby digitálních měn v oblastech čelících kritickým regulačním a fiskálním podmínkám a v regionech s dotovanými cenami elektřiny během očekávaných nedostatků. Vláda má právo zakázat těžbu v určitých regionech nebo na konkrétních územích, uvedl zdroj z úřadu, a dodal, že vládní komise rozhoduje na základě doporučení Ministerstva energetiky a představitelů regionů.

Dřívější zprávy uváděly, že návrh by zakázal těžbu kryptoměn v několika městech a regionech Irkutské oblasti, Burjatska a Zabajkalského kraje od 1. prosince 2024 do 15. března 2025. Poté by se zákaz vztahoval na období spotřeby energie ve špičce v těchto regionech, a to každoročně od 15. listopadu do 15. března až do roku 2031.

Tím tah proti těžbě kryptoměn nekončí. Zákaz by podle vládních zdrojů mohl být rovněž zaveden v Karachajsko-Čerkeské republice, Kabardsko-Balkarské republice, Severní Osetii-Alanii, Ingušsku, Čečensku, Dagestánu, a na územích zabraných Ukrajině - Chersonské oblasti, Záporožské oblasti, Doněcku a Luhansku.

Trump nakupuje

To Spojené státy se vydávají zcela opačným směrem. Kromě toho, že nastupující prezident Donald Trump slibuje rozsáhlou podporu kryptoměnovému sektoru, což vede k raketovému růstu celého trhu, asi rozšíří tímto směrem i své osobní investice. Mediální firma Donalda Trumpa Trump Media and Technology Group (TMTG) je podle FInancial Times v pokročilé fázi jednání o koupi Bakkt, kryptoměnové obchodní platformy vlastněné společností Intercontinental Exchange. Trump má v TMTG 53procentní podíl.

TMTG, která provozuje platformu Truth Social, se stala jednou z nejaktivněji obchodovaných amerických akcií od Trumpova volebního vítězství, protože drobní investoři se snaží vydělat na jejích často volatilních pohybech. Přestože letos vykázala příjmy pouze ve výši 2,6 milionu dolarů, má TMTG akciovou hodnotu 6 miliard dolarů, což jejímu vedení poskytuje zdroje pro nákup dalších společností.

