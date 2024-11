Putinovým cílem je zničit jakýkoliv demokratický systém, varuje ukrajinská tajná služba

V případě, že Putinův režim uspěje ve válce na Ukrajině, nezastaví se a bude otázkou času, kdo se stane jeho dalším cílem, varoval představitel ukrajinské tajné služby SBU na sněmovní konferenci Sovětská a ruská subverzní činnost proti Evropě. Řekl, že boj proti ruské agresi není pouze na bitevním poli, ale i v rovině informační války, manipulace a subverzních operací. Jméno zástupce tajné služby nebylo na konferenci uvedeno.

Podle představitele SBU je Rusko mistrem v zneužívání slabin demokracií, kde manipulací ovlivňuje veřejné mínění a destabilizuje politické systémy. Poukázal na to, že ruské tajné služby využívají aktivisty, politiky, novináře i církevní hodnostáře k šíření dezinformací. „Hrají si na demokracii a přátelství, zatímco jejich skutečným cílem je zničit nejen Ukrajinu, ale ohrozit jakýkoli demokratický stát,“ uvedl.

Ruská propaganda na okupovaných územích pokračuje v inscenování „demokratických“ procesů, zatímco se tam odehrávají válečné zločiny a perzekuce civilistů. „Tyto mimikry neznají hranic a jejich cílem je vyvolávat nestabilitu napříč světem,“ řekl zástupce SBU.

Součástky ze Západu v raketách

„Ruský útok bude pokračovat, dokud bude mít Kreml zdroje a finance,“ zdůraznil zástupce SBU. Klíčem k zastavení války jsou podle něj sankce, které by měly Kremlu znemožnit přístup k technologickým a finančním prostředkům. V raketách, které zasahují ukrajinská města, se stále nacházejí součástky západní výroby, uvedl. „Každý, kdo je prodal, si namastil kapsu na životě Ukrajinců,“ řekl.

Důležitou součástí obrany je podle ukrajinské bezpečnostní služby také výměna informací mezi tajnými službami demokratických zemí. Spolupráci na vládní i expertní úrovni považuje za rozhodující k identifikaci a neutralizaci ruských operací.

Představitel SBU varoval, že Rusko sází na oslabení jednoty demokratického světa, podněcování vnitřních konfliktů a ovlivňování voleb. Kreml se snaží šířit poraženecké nálady a zpochybňovat důvěru občanů ve vlády demokratických zemí. To vše doprovází akce k odvrácení pozornosti a teroristické útoky s cílem destabilizace společnosti.

„Dokud budeme Ukrajinu podporovat zbraněmi a sankcemi, Kreml nebude moci spoléhat na naši slabost,“ řekl. Zároveň upozornil na riziko sblížení Ruska s dalšími autoritářskými režimy, jako jsou Čína, Írán a KLDR.

