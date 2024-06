Ruský dárek pro Čínu. Gazprom tam začne vyvážet miliardy kubíků plynu

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom začne od roku 2027 vyvážet deset miliard metrů krychlových plynu do Číny. Na výroční valné hromadě akcionářů to podle agentury Reuters uvedl šéf firmy Alexej Miller. Řekl také, že plynovod Síla Sibiře do Číny, který zahájil provoz na konci roku 2019, dosáhne plánované kapacity 38 miliard m3 ročně v roce 2025.

Gazprom se snaží zvýšit vývoz plynu do Číny poté, co se mu v důsledku ruské války na Ukrajině zhroutil vývoz do Evropy, odkud podnik získával přibližně dvě třetiny příjmů z jeho prodeje.

Peking souhlasil s nákupem plynu z ruského dálnovýchodního ostrova Sachalin v únoru 2022, jen několik dní předtím, než Rusko vyslalo na Ukrajinu své vojáky. Plyn bude přepravován novým plynovodem přes Japonské moře do čínské provincie Chej-lung-ťiang.

Rusko také již několik let vyjednává o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, který má ročně přepravit 50 miliard metrů krychlových zemního plynu z Jamalské oblasti na severu Ruska do Číny přes Mongolsko. To by se téměř vyrovnalo objemům, které pod Baltským mořem přepravoval nyní nefunkční plynovod Nord Stream 1, který byl v roce 2022 poškozen výbuchy. Dohody se zatím nepodařilo dosáhnout kvůli neshodám v řadě otázek, především ohledně ceny plynu.

