Firma Gas Storage CZ, kterou převzal stát, ztrojnásobila provozní zisk

Provozovatel zásobníků zemního plynu Gas Storage CZ loni meziročně víc než ztrojnásobil provozní zisk na 1,397 miliardy korun. Tržby stouply téměř o polovinu na 2,473 miliardy korun. Společnost, kterou loni na podzim převzal stát, oproti předloňsku zvýšila také čistý zisk na 2,6 miliardy korun, což pozitivně ovlivnila jednorázová změna účetní hodnoty dlouhodobých aktiv.

Pozitivní dopad na loňské hospodářské výsledky mělo především jednorázové účetní rozpuštění opravné položky k majetku, uvedl jednatel Gas Storage CZ Lubor Veleba. „Provozní hospodářský výsledek očištěný o vliv této jednorázové účetní operace činil 1397 milionu korun, což je o 977 milionů korun více než v roce 2022. Společnost v roce 2023 zaznamenala tržby ve výši 2473 milionů korun, což je o 792 milionů korun více než v roce 2022,” dodal.

Gas Storage CZ uvedla, že se zvýšil zájem zákazníků o víceleté smlouvy a dodatečné služby. „Zaznamenali jsme pozitivní vývoj v poptávce po službách uskladnění plynu i na vzdálenější roky dopředu. Byli jsme také schopni využít změn na trzích s energiemi ke snížení nákladů na vlastní spotřebu energií. Podařilo se nám snížit množství spotřebované energie i průměrné ceny, za které jsme energie pro vlastní potřebu nakoupili,” řekl Veleba.

Třetina roční spotřeby Česka

Firma provozuje šest podzemních zásobníků plynu s kapacitou, která podle loňského vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) odpovídá třetině roční spotřeby v České republice. Dceřinou společnost německé energetické firmy RWE převzal stát s cílem zvýšit energetickou bezpečnost a nezávislost na Rusku, které v roce 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. Stát za Gas Storage CZ, která je od poloviny loňského září dceřinou společností státního podniku ČEPS, zaplatil 360 milionů eur (v přepočtu téměř devět miliard korun).

„Už v době loňského nákupu společnosti jsme věděli, že jde i o dobrou investici z hlediska ekonomických ukazatelů, což se po schválení účetní závěrky za rok 2023 potvrdilo,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Podzemní zásobníky firma provozuje v Dolních Dunajovicích, Tvrdonicích, Lobodicích, Štramberku a Třanovicích na Moravě a také v Hájích u Příbrami. Jejich celkový provozní objem je víc než 2,7 miliardy metrů krychlových zemního plynu. „I v roce 2023 společnost realizovala naplánované investice, které souvisejí převážně se zvyšováním bezpečnosti a spolehlivosti provozů jednotlivých podzemních zásobníků plynu,” uvedla Gas Storage CZ bez dalšího upřesnění.

Další miliardová investice státu

Státní podnik ČEPS loni s cílem zvýšit energetickou bezpečnost České republiky převzal také společnost NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. Firmu NET4GAS Holdings před tím napůl vlastnilo konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Tři miliardy korun z kupní ceny ČEPS uhradil loni v prosinci, další dvě miliardy doplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů.

Podle výsledků zveřejněných na počátku května NET4GAS loni prodělala 1,7 miliardy korun po předloňském zisku víc než 6,2 miliardy korun. Ztráta byla podle Síkely očekávaná zejména kvůli nedodržení smluvních závazků ze strany ruského Gazpromu. Nákup NET4GAS ministr označil za dlouhodobou investici motivovanou předpokládaným opětovným nárůstem přepravy plynu přes Českou republiku.

