Rusko reaguje na USA a spouští výrobu raket středního a krátkého doletu

Rusko urychluje vývoj a spouští výrobu raket krátkého a středního doletu, dříve zakázaných smlouvou INF, uvedl server Meduza s odvoláním na prohlášení ruského ministerstva zahraničí.

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), kterou v prosinci 1987 v Bílém domě podepsali sovětský vůdce Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan, zanikla v létě 2019 poté, co od ní USA a Rusko odstoupily.

„Výslovně prohlašujeme, že kdyby se kdykoli a kdekoli objevily pozemní rakety krátkého a středního doletu americké výroby, vyhrazujeme si právo reagovat zrcadlově, což bude znamenat ukončení jednostranného ruského moratoria na rozmisťování těchto zbraní. Rusko v reakci na kroky USA zintenzivňuje vývoj a zahajuje výrobu obdobných raketových systémů,“ praví se v prohlášení. To se věnuje především odůvodnění ruského vojenského cvičení s taktickými jadernými zbraněmi.

Ruští diplomaté tvrdí, že Spojené státy se otevřeně chystají rozmístit pozemní rakety středního a krátkého doletu, které přepravují do Evropy a do asijsko-tichooceánské oblasti během vojenských cvičení se svými spojenci. To podle Moskvy svědčí o tom, že výroba a „testování“ těchto zbraní je v plném proudu.

Smlouva INF formálně zanikla na počátku srpna 2019. Obě velmoci se předtím vzájemně obviňovaly z jejího porušování. Smlouva podepsaná v roce 1987 signatářům zakazovala výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5500 kilometrů; omezení se týkalo rovněž odpalovacích zařízení.

