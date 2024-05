Ruská válečná mašinérie připravuje tamní ropný průmysl o pracovní sílu

Ruský ropný a plynárenský průmysl je důležitý pro financování ruské invaze na Ukrajinu a poskytuje Kremlu finanční prostředky na pokračování bojů. Tento průmysl se však potýká s nedostatkem pracovních sil kvůli plné mobilizaci ruské ekonomiky pro válečné úsilí, což zhoršuje dlouhodobou demografickou krizi, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Energetické firmy, které zaměstnance vždy dobře platily, teď o pracovní sílu musejí bojovat s ruskou armádou a výrobci zbraní, upozorňují analytici a náboráři spolupracující s tímto odvětvím. Jen nástupní bonus pro vojáka bojujícího na Ukrajině se může rovnat téměř ročnímu platu průměrného pracovníka na poli s ropou nebo plynem.

Tento problém není zcela nový. Rusko se potýká s úbytkem obyvatelstva v produktivním věku už skoro 20 let. Hlavní příčinou byl propad porodnosti v 90. letech, pandemie nemoci covid-19 pak tento problém prohloubila a invaze na Ukrajinu ho ještě více zdůraznila.

Nedostatek pracovníků zasahuje podniky ve všech částech ekonomiky, ukázala nedávná zpráva ruské centrální banky. I když ropný a plynárenský průmysl funguje bez problémů, v dlouhodobém horizontu to tak nemusí být.

Státy G7 chtějí dát Ukrajině desítky miliard dolarů ze zabavených ruských peněz. Evropa se zdráhá Money Spojené státy jednají s blízkými partnery o poskytnutí pomoci Ukrajině až 50 miliard dolarů, tedy zhruba 1,2 bilionu korun. ČTK Přečíst článek

O dvě třetiny vyšší mzdy

Podle odhadů ruské společnosti Kasatkin Consulting, dříve výzkumného centra firmy Deloitte v regionu, chybí ropnému a plynárenskému sektoru v Rusku asi 40 000 zaměstnanců. Toto odvětví v prvním čtvrtletí zvýšilo počet internetových nabídek práce ve srovnání s předchozím rokem o 24 procent. Nehledalo jen kvalifikované pracovníky, ale i pracovníky s nízkou kvalifikací, ukazují údaje hlavní ruské náborové platformy hh.ru.

Ruský ropný a plynárenský průmysl je dlouhodobě odvětvím s nejvyššími mzdami v zemi. Od roku 2017 nabízí mzdy, které nejméně o dvě třetiny převyšují celostátní průměr, vyplývá z výpočtů agentury Bloomberg na základě údajů statistického úřadu. V lednu a v únoru činila měsíční nominální mzda v tomto odvětví, které zahrnuje pracovníky v oblasti těžby, služeb, rafinace, přepravy potrubím a skladování, v průměru 125 200 rublů (téměř 32 000 korun).

Tato částka ale už nemůže konkurovat tomu, co nabízí ruská armáda smluvním vojákům. Kromě nástupního bonusu 195 000 rublů (téměř 50 000 korun) nabízí každý ruský region novému rekrutovi jednorázovou platbu, která může činit až jeden milion rublů (asi 250 000 korun).

Pokud člověk nechce bojovat na Ukrajině, jsou zde také lukrativní pracovní místa ve zbrojovkách. Poptávka po tancích, obrněných vozech a zbraních prudce vzrostla a zbrojovky hledají pracovníky na napjatém trhu práce. Ruská státní zbrojovka Rostec loni zvýšila mzdy v průměru o 17,2 procenta a stále potřebuje lidi, řekl loni generální ředitel Sergej Čemezov.

Ruská soukromá škola odsoudila válku. Teď musí skončit Zprávy z firem V Novosibirsku končí soukromá škola Novokolledž, která si jako jedno z mála ruských vzdělávacích zařízení ústy svých zakladatelů troufala veřejně odsoudit válku proti Ukrajině a válečnou propagandu. Na oplátku se škola dočkala prověrek od úřadů, pokut, nedostala akreditaci a jejího zakladatele Sergeje Černyšova úřady označily hanlivou nálepkou „zahraniční agent“, uvedl server BBC News na svém ruskojazyčném webu. Škola přestane fungovat na konci školního roku, řekl portálu pedagog a historik Černyšov. ČTK Přečíst článek

Demografický problém

Ruská ekonomika má dlouhodobě demografický problém. V 90. letech kvůli ekonomickým otřesům po rozpadu Sovětského svazu prudce klesla porodnost a podle statistických údajů se od roku 2007 do konce roku 2021 počet obyvatel v produktivním věku snížil o 5,8 milionu. Podíl zaměstnanců mladších 30 let na ruském trhu ráce v roce 2022 činil 14,9 procenta, což je nejméně od začátku 90. let, odhadla konzultační společnost FinExpertiza.

Invaze na Ukrajinu také omezila příliv pracovních sil ze zahraničí. Mezinárodní sankce oslabily rubl, zvýšily inflaci a zkomplikovaly mezinárodní převody peněz. Rusko se tak stalo méně atraktivní pro migranty z bývalých sovětských republik. Loni čistý příliv migrantů do Ruska činil 110 000, což byla čtvrtina úrovně z roku 2021, tedy rok před invazí. Ve srovnání s poptávkou Ruska po pracovní síle je tento údaj pouze kapkou v moři. Podle statistického úřadu, který vychází z požadavků firem na úřady práce, potřebovala země na konci března navíc 1,86 milionu pracovníků.

Protože samotné mzdy nestačí k přilákání nových pracovníků, ruské ropné a plynárenské firmy, které často mají hlavní činnost v odlehlých oblastech s drsným klimatem, tak nabízejí i další výhody. Pracovník v terénu na Sibiři nebo v Arktidě může očekávat "teplé jídlo třikrát denně" a pravidelné lékařské prohlídky hrazené zaměstnavatelem, uvádí se v nabídkách práce na hh.ru.

Někteří zaměstnavatelé také nabízejí pobídky "v sovětském stylu", jako jsou například novoroční dárky pro děti a výlety do firemních letovisek. Některé firmy také zavedly politiku "přiveď kamaráda a dostaneš zaplaceno" a nabízejí 50 až 100 dolarů (1200 až 2400 korun) za nového zaměstnance. To sice podle západních standardů není mnoho, v Rusku to ale stačí na nákup minimální úrovně potravin pro jednu osobu na celý měsíc.

Válku s NATO nemáme v úmyslu, vzájemné vztahy se však záměrně zhoršují, uvedl ruský diplomat Politika Vztahy mezi Ruskem a NATO se zhoršují, Moskva však nemá v úmyslu jít do konfliktu se zeměmi Severoatlantické aliance, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško. ČTK Přečíst článek

Těžba zemního plynu opět roste

Ani to však stále nestačí, aby odvětví přilákalo mladé kvalifikované lidi. Firmy se proto obracejí na starší pracovníky. Ropný průmysl dříve lidi povzbuzoval, aby šli včas do důchodu a uvolnili místo mladé generaci. Odcházejícím důchodcům například firmy nabízely štědré bonusy. Nyní tyto programy postupně ukončují a naopak povzbuzují personál, aby pracoval co nejdéle, uvedl prezident internetového portálu nabízejícího práci Superjob.ru Alexej Zacharov.

Od invaze na Ukrajinu je ruský ropný a plynárenský sektor terčem sankcí, jejichž cílem je omezit příliv peněz do ruské ekonomiky. Přesto ale toto odvětví dál hladce funguje a posílá peníze do státního rozpočtu. Loňská míra těžby ropy dosáhla postsovětského rekordu a vývoz ropy zůstal vysoký. Po prudkém poklesu v letech 2022 a 2023, kdy byl z větší části zastaven tok plynu do Evropy, se těžba zemního plynu opět zvyšuje. Vláda očekává, že vývoz sítí plynovodů se letos zvýší téměř o pětinu díky vyššímu vývozu do Číny. Nedostatek pracovních sil ale vyvolává otázky, zda ruský ropný a plynárenský průmysl dokáže udržet tuto výkonnost i v dlouhodobém horizontu.

Lukáš Kovanda: Kolik Češi zaplatí v létě za benzin? To záleží na Izraeli a Íránu Názory Pohonné hmoty jsou nejdražší od loňského podzimu. Růst jejich cen sice v posledních dnech zbrzdil, ba se zastavil, ale otázka zní, na jak dlouho. Lukáš Kovanda Přečíst článek