Ruská prokuratura označila za „nežádoucí“ českou softwarovou firmu

Ruská generální prokuratura označila za takzvaně nežádoucí českou firmu Compelson, která pomáhá Ukrajině, informovala dnes agentura TASS. Společnost totiž podle ruské státní agentury poskytla ukrajinské armádě a zpravodajským službám bezplatné licence na své programy a technické vybavení. Ředitel firmy Dušan Kožušník v roce 2023 uvedl, že ukrajinské bezpečnostní složky v obraně proti Rusku využívají i speciální software jeho firmy.

Ruská generální prokuratura se rozhodla uznat činnost organizace Compelson jako nežádoucí na území Ruské federace, píše TASS s odvoláním tiskové oddělení prokuratury. Ta Compelson označuje jako „zahraniční nevládní organizaci“.

Compelson dodává zpravodajským službám a orgánům činným v trestním řízení různých zemí včetně Spojených států software, který umožňuje přístup k informacím na elektronických zařízeních, uvedla také ruská státní agentura.

Označení za nežádoucí organizaci prakticky znamená zákaz činnosti v Rusku. Zda firma Compelson v Rusku působila, však agentura nezmiňuje a nijak to z její zprávy nevyplývá.

Software zdarma

Zakladatel a ředitel společnosti Compelson Dušan Kožušník v roce 2023 řekl, že jeho společnost hned po napadení země Ruskem nabídla bezpečnostním složkám Ukrajiny na rok zdarma svůj forenzní software MOBILedit Forensic.

V době jeho tehdejšího vyjádření měla podle něj Ukrajina desítky licencí na software, který umožňuje analýzou získaných mobilních zařízení a chytrých hodinek získat data například o přesunech vojenských jednotek nebo zprávy či informace o uskutečněných hovorech. Umí také analyzovat obsah fotografií v zařízení.

Ukrajina se ruské rozsáhlé ruské vojenské agresi brání už třetím rokem. Mimo jiné vojenskou či humanitární pomoc ji poskytuje řada západních zemí či organizací.

