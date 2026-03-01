Test: Lexus NX 450h+ v zasněžených horách ukázal silné stránky i limity dnešních SUV
Plug-in hybrid do hor? Na první pohled to zní jako typický kompromis dnešní automobilové éry. Auto stvořené pro město, firemní parkoviště a tabulkové emise — ne pro zasněžené serpentiny a horské silnice po ranním pluhu.
Právě proto jsme vzali Lexus NX 450h+, jehož cena v Česk začíná na 1,6 milionu korun, mimo jeho přirozené prostředí. Z Prahy rovnou do zimy, sněhu a teplot hluboko pod nulou. Tam, kde se rychle ukáže, jestli technologie funguje i mimo marketingové prezentace. A výsledek byl zajímavější, než jsme čekali.
Z města téměř bez benzinu
První kilometry potvrzují hlavní výhodu plug-in hybridu Lexus. NX se rozjíždí tiše, bez vibrací a bez klasického startování motoru. Ranní městský provoz zvládá čistě na elektřinu a působí spíš jako elektromobil než téměř dvoutunové SUV.
Reálný elektrický dojezd kolem šedesáti kilometrů znamená, že běžné každodenní přesuny lze absolvovat bez kapky benzinu. Skutečný význam téhle technologie se ale naplno ukázal až druhý den ráno v horách.
Luxus začíná ještě před odjezdem
Po noci strávené venku na horském parkovišti ukazoval teploměr vozu minus deset stupňů. Přesně situace, která u většiny aut znamená zamrzlá skla, studený volant a několik minut čekání, než se interiér vůbec začne zahřívat. NX ale umožňuje vůz připravit ještě dřív, než vyjdete ven. Pomocí mobilní aplikace Lexus Link+ lze auto na dálku předehřát — vyhřát kabinu, odmrazit skla a nastavit příjemnou teplotu ještě z hotelového pokoje.
Ano, systém využívá energii z trakční baterie, takže si ukousne část elektrického dojezdu. V zimních podmínkách, kdy už tak efektivita akumulátoru přirozeně klesá, to znamená několik kilometrů dolů. Jenže realita je jednoduchá: nic nepřekoná moment, kdy v mrazivém ránu otevřete dveře a nasedáte do dokonale vyhřátého auta místo promrzlé kabiny. Zatímco vedle stojící diesely hlasitě startují a zahalují parkoviště do studeného kouře, vyhřátý Lexus se tiše rozjíždí bez jakéhokoli dramatu.
Hory prověřují pohon všech kol
Jakmile silnice začíná stoupat a asfalt mizí pod vrstvou sněhu, přichází moment pravdy. NX 450h+ používá systém pohonu všech kol E-Four, kde zadní nápravu nepohání klasická mechanika, ale samostatný elektromotor. Výhodou je okamžitá reakce na ztrátu trakce. Auto se na sněhu rozjíždí jistě, bez cukání a bez nervozity typické pro těžká SUV. Elektrický zadní pohon dávkuje výkon velmi plynule a vůz působí překvapivě stabilně i na kluzkém povrchu.
Limity se ale projeví při svižnější jízdě. Hmotnost přes dvě tuny jednoduše nezmizí a podvozek je naladěný jednoznačně komfortně. NX není auto, které by řidiče vybízelo k dynamickému průjezdu horských zatáček.
Komfort jako hlavní argument
Po několika stovkách kilometrů začíná být jasné, proč má Lexus tak věrnou klientelu. Sedadla patří k nejlepším v segmentu, odhlučnění kabiny je vynikající a dlouhé přesuny probíhají bez únavy. Interiér působí spíš jako mobilní lounge než kokpit SUV. Materiály i zpracování dávají pocit dlouhodobé kvality, nikoli jen efektního prvního dojmu.
Nová generace NX navíc konečně přinesla výrazně lepší infotainment. Reakce systému jsou rychlé a ovládání intuitivní, i když grafika a celková logika stále mírně zaostávají za nejlepší německou konkurencí.
Plug-in hybrid v reálném provozu
Velkou výhodou NX je, že funguje dobře i po vybití baterie. Nestane se z něj těžké a žíznivé SUV, ale klasický hybrid, a na ten Lexus dlouhodobě expert. Během horského přesunu se spotřeba pohybovala okolo sedmi litrů na sto kilometrů, což je na vůz této velikosti velmi solidní hodnota.
Slabší stránka se projeví při prudké akceleraci. Převodovka e-CVT nechá motor vyletět do vyšších otáček a akustický projev připomene spíš domácí spotřebič než prémiové SUV za více než dva miliony korun. Není to zásadní problém, ale je to moment, kdy iluze absolutního luxusu lehce mizí.
Verdikt
Po několika dnech v zimních horách působí Lexus NX 450h+ jako auto, které velmi přesně odpovídá dnešní realitě. Ve městě je tichý a úsporný. Na dlouhé trase komfortní.
A do hor vás bez stresu doveze i ve chvíli, kdy podmínky nejsou ideální. Plug-in hybrid v zimě sice ztrácí část své papírové efektivity a převodovka nepatří k nejzábavnějším, ale jako celek NX funguje mimořádně vyváženě.Není to SUV pro ty, kteří chtějí něco dokazovat.Je to auto pro ty, kteří chtějí jednoduše pohodlně dojet.
