Rolex prodává vlastní hodinky z druhé ruky. Dráž než nové

Luxusní sektor v posledních měsících zažívá nevídané turbulence. Tržby některých společností klesají, naopak jiné nestíhají vyrábět a mohou výrazně zvyšovat ceny. A pak tu je Rolex, který se rozhodl k nečekanému kroku. Kvůli rostoucí poptávce vstoupil výrobce luxusních hodinek do segmentu secondhandového prodeje.

Až si půjdete vybrat své nejnovější rolexky, možná se jich nedočkáte. Například oblíbený model Rolex Daytona se shání velmi špatně, a to i v nejluxusnějších obchodech vlastněných přímo společností Rolex. Na rostoucí poptávku tak výrobce reaguje nečekaným krokem a začíná prodávat vlastní zboží z druhé ruky. Ještě donedávna přitom byla účast na sekundárním trhu pro výrobce něčím nemyslitelným. Nyní však přichází s konceptem takzvaných „Certified Pre-Owned“ hodinek, které se prodávají přímo v buticích. A paradoxně jsou ještě dražší, než by stály stejné hodinky nové.

Platinové Rolex DaytonaiStock

„Například platinové Rolex Daytona se světle modrým číselníkem mají nové cenovku 74 400 švýcarských franků. Secondhandové přitom ve stejném obchodě vyjdou na 110 tisíc franků. Důvodem je, že nové prostě nemají a čeká se na ně měsíce, klidně i roky,“ uvedl Andy Hoffman z agentury Bloomberg. „A zákazníci to rádi zaplatí, protože se v současnosti jedná o nejpopulárnější hodinky na světě,“ dodává Hoffman.

Vyplatí se to?

Sekundární trh s luxusními hodinkami byl vždy velmi zajímavý. Aktuálně představuje obrat kolem 20 miliard dolarů a do roku 2030 by měl vyrůst až na 35 miliard dolarů ročně, odhaduje poradenská společnost Deloitte.

Podle indexu sekundárního trhu s hodinkami, který sestavuje právě Bloomberg, představují rolexky 45 z 50 nejčastěji prodávaných modelů hodinek na světě. Další pak jsou Patek Philippe a Audemars Piguet.

Přesto snaha ovládnout sekundární trh podle odborníků nemusí Rolexu vyjít. Předně vstupuje na trh, který je poměrně nasycený a kde je hlavní konkurenční výhodou cena. Rolex se snaží nabídnout certifikaci, která bude zajišťovat kvalitu a servis. Jenomže to může narazit na to, že marže u secondhandových hodinek je pro prodejce nižší než u nových, u certifikovaných hodinek navíc půjde o výrazně nižší poptávku kvůli vyšší ceně.

„Zákazníci citliví na cenu se raději poohlédnou jinde,“ cituje Bloomberg Joshuu Ganjeiho, CEO společnosti European Watch Company.

