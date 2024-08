Nejbohatší Evropan ulovil Beyoncé. Slavná herečka udělala whisky pro Louise Vuittona

Šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault má po olympijských hrách další dobrý zářez. Pro jeho značku Moët Hennessy vytvoří novou whisky mistr oboru Bill Lumsden a vše zaštítí Beyoncé Knowles, jedna z nejpopulárnějších postav globální popkultury. Americká whisky SirDavis se začne prodávat již v září za 89 dolarů za lahev.

Reklama

Po Georgi Clooneym se do byznysu s luxusním alkoholem zapojuje další celebrita. Zatímco Clooney vsadil na tequilu, zpěvačka a influencerka Beyoncé zkusí na americkém trhu prosadit whisky. A značka SirDavis, která se na trhu objeví již v září, má vskutku potenciál stát se největší událostí na poli luxusního alkoholu za poslední léta.

Beyoncé totiž spojila síly se značkou Moët Hennessy spadající do luxusního impéria LVMH. Tomu šéfuje zakladatel konglomerátu a nejbohatší Evropan Bernard Arnault, kterému se v posledních letech vskutku daří.

„Jméno whisky odkazuje na Beyoncéina dědečka Davise Hoguea, který za dob prohibice na americkém jihu dělal domácí whisky. Beyoncé uvedla, že jí právě příběh dědečkových lahví schovávaných ve vykotlaných kmenech místních stromů inspiroval k vlastní značce alkoholu. Cítila se k tomu doslova vybraná,“ připomíná agentura Bloomberg.

Recenze: Alfresco večeře na střeše hotelu Four Seasons Enjoy Sezónní restaurace MIRU na střeše pražského hotelu Four Seasons je zpět. Menu opět připravil šéfkuchař Toshikazu Kato z ženevského Four Seasons. Newstream.cz restauraci vyzkoušel a shodou náhod byl tento pátek v restauraci i sám Kato. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Reklama

Vysoká kvalita

SirDavis však nesází jen na emoce a marketing. Pro úspěch Arnault a Beyoncé učinili vše, včetně angažmá mimořádného odborníka na whisky – Billa Lumsdena. Ten v posledních letech pozvedl značky skotské Glenmorangie a Ardbeg. Ten je označovaný za osobnost, která v posledních dekádách proměnila svět whisky.

Jeho Glenmorangie Signet uvedená v roce 2008 patří k nejrevolučnějším nápojům tradičního světa whisky. Na jeho kontě je vedle celé řady mimořádných nápojů také spousta ocenění včetně Outstanding Achievement in Scotch Whisky z roku 2010 od prestižní organizace International Wine & Spirit Competition.

Whisky, drahé hodinky nebo automobily. Do jakého luxusního zboží je nejlepší investovat? Money Investice do luxusního zboží se v roce 2023 znehodnotily v průměru o jedno procento, za deset let ale vynesly 100 procent. Vyplývá to z Indexu luxusních investic, který sestavuje společnost Knight Frank. Inflace v ČR činila loni 10,7 procenta, za desetileté období 41,6 procenta. ČTK Přečíst článek

Exkluzivita pro vybrané trhy

SirDavis může patřit k jeho dalším vítězstvím. Složení whisky je 51 procent žita a 49 procent sladového ječmene. „Dokonalé dokončení v sudech po sherry Pedro Ximénez, harmonie koření se vznešenými tóny ovoce,“ slibují tvůrci whisky, která zrála v Texasu, na což odkazuje také logo s koněm.

Whisky SirDavis by se měla začít distribuovat v září, a to na vybrané trhy, zejména v USA, Velké Británii a Japonsku. Cena začíná na 89 dolarech.

Bar manager z Marriottu: Bary se stále potýkají s následky pandemie Názory Jan Jančar, šéfbarman pražského hotelu Marriott, se od loňského roku snaží sladit koncept baru Artisan se stejnojmennou restaurací. V rozhovoru pro Newstream.cz mluví o dalších plánech i o problémech, se kterými se tuzemské bary potýkají čtyři roky po začátku covidové pandemie. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Celebrity a alkohol? Miliardové spojení

Značky alkoholu vlastněné slavnými osobnostmi se v posledních letech prosadily v náročné konkurenci. Nejúspěšnější je tequila Casamigos George Clooneyho a gin Aviation Ryana Reynoldse, které koupil nápojový gigant Diageo Plc za 1,6 miliardy dolarů. Bruno Mars vsadil na rum a Cate Blanchettová je kreativní ředitelkou značky saké.

Zajímavostí je skutečnost, že manžel Beyoncé, rapper a producent Jay-Z, vlastní také podíl ve značce alkoholu spolu s konglomerátem LVMH. V roce 2021 koupila společnost Moët Hennessy 50% podíl ve firmě Armand de Brignac, která vyrábí šampaňské a kterou vlastní hiphopová hvězda.

Recenze: Alfresco večeře na střeše hotelu Four Seasons Enjoy Sezónní restaurace MIRU na střeše pražského hotelu Four Seasons je zpět. Menu opět připravil šéfkuchař Toshikazu Kato z ženevského Four Seasons. Newstream.cz restauraci vyzkoušel a shodou náhod byl tento pátek v restauraci i sám Kato. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Monastiq povýšil českou klasiku na fine dining Enjoy Steak ze svíčkové s knedlíčky, tlačenka, kulajda či zemlbába trochu jinak. Nová pražská restaurace Monastiq v hotelu Mandarin Oriental nabízí českou klasiku v její moderní verzi. A rozhodně tím tvůrci menu nešlápli vedle. Je to neotřelý způsob, jak cizincům odprezentovat tradiční české pokrmy a přitom ve strávnících zanechat dojem, že jde o vysokou gastronomii. Zdeněk Pečený Přečíst článek