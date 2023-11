Olympijské hry jako přehlídka luxusu. Kromě sportovců se na ně připravují i módní domy

Až příští rok v červenci začnou olympijské hry v Paříži, miliony fanoušků po celém světě budou sledovat nejen sportovce a jejich výkony. Sportoviště se stanou také přehlídkou vysoké módy. Partnerství značek volnočasového oblečení se sportovci, jaké reprezentuje například ambasadorka značky Lacoste tenistka Venus Williamsová, jsou běžnou součástí marketingu. Teď do něj ovšem poprvé ve velkém šlápli takový giganti jako Louis Vuitton, Dior nebo Kim Kardashian.

Reklama

Boj o zákazníky, navíc v době, kdy jsou méně ochotní utrácet, se vyostřuje. Módní domy musí být kreativní, aby se dostaly k jejich peněženkám. Široké základny fanoušků jsou dobrou příležitostí. Celá řada sportovních organizací, a dokonce celých odvětví, vychází v ústrety zájmu módního průmyslu. A tak vznikají partnerství obřího koncernu LVMH s olympijskými hrami, značky spodního prádla a plavek Skim spoluvlastněné Kim Kardashian s americkou basketbalovou ligou NBA nebo spojenectví značek Hugo Boss a Chanel s Formulí 1.

Podle studie poradenské firmy PwC globální trh se sportovním sponzoringem vzroste do roku 2030 na 109 miliardy dolarů oproti 63 miliardám v roce 2021. Prémiové partnerství mezi LVMH a olympijskými hrami je odborníky považováno za největší důkaz nově nalezeného významu sportu pro módní byznys.

Tradiční luxusní francouzské značky spadající do impéria LVMH jako Louis Vuitton, Dior nebo Berluti poskytnou dresy pro vybrané olympijské týmy. Medaile budou dílem šperkařské značky Chaumet. Poprvé v historii her se představí sportovci sponzorovaní LVMH, včetně mistra světa v plavání Léona Marchanda, mistryně Evropy ve sportovní gymnastice Mélanie de Jesus dos Santos a olympijského vítěze v šermu Ezna Leforta.

Jde ještě o tenis? Rozšíření Wimbledonu vyvolává emoce, místní varují před „korporátní genocidou“ Zprávy z firem Organizátor slavného tenisového turnaje chce na místě oblíbeného parku postavit desítky nových kurtů. Wimbledon prý tak má držet krok s konkurenci. Místní se ale parku vzdát nechtějí a varují před „korporátní genocidou“. Karel Pučelík Přečíst článek

V kurzu jsou procházky tunelem

„Sport je nyní jedinou záležitostí, kterou lze jednoduše sledovat v televizi nebo si naladit živé vysílání, vše ostatní je na vyžádání,“ konstatoval Clive Reeves, sportovní ředitel PwC pro Velkou Británii. „Abyste se mohli zapojit do konverzace, musíte sport sledovat, což z něj dělá jedinou věc, která v určitých okamžicích skutečně přitahuje obrovské množství lidí, což je pro značky mimořádně cenné."

Dresy rozhodně nejsou jedinou cestou, jak se mohou návrháři předvést. V hledáčku jsou teď například „procházky tunelem“ před samotným vstupem na hřiště či atletický ovál. Obrázky jsou totiž online sdíleny na sociálních sítích.

Spojení fotbalových klubů s luxusní módou se v posledních letech stává běžnou praxí. Díky partnerství Dioru s fotbalovým klubem Paris Saint-Germain (PSG) návrháři připravují kolekci formálního oblečení pro pánský tým. Fotbalový tým Neapole, který letos vyhrál italskou ligu, zase obléká legendární návrhář Giorgio Armani. Britský bulvární deník The Sun k tomu poznamenal, že hráči soupeře budou mít štěstí, když se jim po zápase dostane do rukou značkové oblečení Neapole.

FOTOGALERIE: Messi koupil dům v exkluzivní čtvrti u Miami. A rozhýbal vyšponované ceny ještě výše Reality Jeden z nejlepších fotbalistů historie Lionel Messi dál zapouští kořeny na Floridě, kam v létě přestoupil do Interu Miami. V exkluzivní čtvrti města Fort Lauderdale koupil luxusní vilu za 10,8 milionu dolarů (více než 246 milionů korun). A podle expertů odstartoval boom již tak extrémně vysokých cen, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Módní guru Hamilton

O špičkovou módu není nouze ani na okruhu Formule 1. Nemalou měrou se o to zasloužil milovník luxusního oblečení i šperků Lewis Hamilton. A také dokumentární seriál Netflixu Drive to Survive, který dal fanouškům nahlédnout do zákulisí tohoto populárního sportu.

Přestože se na Hamiltonovu zálibu v módě zprvu dívalo vedení F1 včetně tehdejšího majitele Bernieho Ecclestona skrz prsty, v minulých letech už se britský jezdec rovnou podílel na kolekcích značky Tommy Hilfiger.

Prolínání světa luxusu a sportu ovšem někdy dosahuje až bizarních rozměrů. Na trh v těchto dnech přichází nejnovější výtvor z dílny Louise Vuittona - pánská VIP taška Millionare Speedy s hvězdnou cenovkou milion dolarů. Veřejnosti ji ve svém postu na Instagramu odhalil P. J.Tucker, hvězdný hráč americké NBA .

Raději kašmír. Mladí opouštějí extravagantní Balenciagu či Gucci a míří za elegancí Zprávy z firem Koupili byste si raději ikonickou kabelku Jackie od značky Gucci, anebo slavnou Birkinku od Hermès? Zatímco běžného spotřebitele nejspíš napadne, že takové starosti by chtěl mít, ne tak lidi z módní branže. Těm zamotaly hlavu v říjnu oznámené výsledky luxusních domů. Zatímco někteří jedou dál na vlně postcovidového zájmu, jiní, jako třeba právě vlastník Gucci, si lámou hlavu jak zastavit propad. Denisa Holajová Přečíst článek

Formule 1 nebude nikdy elektrická, prohlásil šéf prestižního projektu. Ale možná v ní přibydou ženy Money Celý svět se pomalu, ale jistě přesouvá od spalovacích motorů k elektromobilitě, jedna oáza pro milovníky benzínu zřejmě zůstane. Nový šéf prestižního podniku závodů Formule 1 a bývalý šéf automobilky Lamborghini Stefano Domenicali vidí budoucnost nejrychlejších automobilů i nadále bez elektrických pohonů, ale s novými motory, uvedla agentura Bloomberg. Cestou k ještě vyšší atraktivitě závodů je pak mimo jiné snaha vrátit po téměř půl století za volanty monopostů F1 ženy. duk Přečíst článek