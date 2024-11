Konkurence pro Temu a Shein. Amazon spustil vlastní obchod s levnou módou

Americký internetový obchod Amazon spustil ve Spojených státech outlet, kde bude nejdražší zboží stát 20 dolarů (480 korun). Podle zpravodajského serveru BBC chce firma konkurovat čínským prodejcům ultralevného zboží Temu a Shein.

Služba Haul je dostupná pouze v aplikaci Shopping pro americké zákazníky. Ti se podle firmy mohou těšit na „šíleně nízké ceny“ produktů Haul, u kterých „stojí za to“, aby si na jejich dodání počkali až dva týdny.

Na prodeji levného zboží s delšími dodacími lhůtami si postavili obchodní model aplikace elektronického obchodu vlastněné Číňany. Podle BBC se na vstup amerického giganta na toto pole dlouho čekalo.

Důvěryhodný prostředník

Novinářka Amanda Mullová z agentury Bloomberg v červenci BBC řekla, že pro Amazon bude v nejbližší době prioritou začít konkurovat podobným společnostem, jako je Temu. Amazon si podle ní získal západní spotřebitele tím, že působí jako důvěryhodný prostředník mezi nimi a výrobci. Pokud se nyní odkloní od své dosavadní praxe rychlého doručení a vrácení zboží, může být schopen nabízet podobně nízké ceny jako Číňané, uvedla Mullová.

Americká společnost sdělila, že většina produktů na Haul bude stát méně než deset dolarů. Nabídne zde například třídílnou sadu holicích strojků nebo sadu náhrdelníku, náramku a náušnic za necelé tři dolary. Zákazníci budou mít možnost nechat si objednávku v hodnotě 25 dolarů a více doručit bezplatně s dodáním za jeden až dva týdny.

Masová výroba levného zboží čelí kritice, hlavně kvůli dopadům přepravy a likvidace zboží na životní prostředí.

