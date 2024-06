Levná móda, úmorná vedra a drahé úvěry. Fast fashion se řítí do problému

Zatímco teploty prudce stoupají a internetová tržiště valí na spotřebitele reklamy nabízející letní šaty za pár stovek, či dokonce jen desítek korun, pod povrchem doutná velký problém. Deklarované snahy módního průmyslu, který patří k hlavním viníkům globálního oteplování, omezit emise postupují ledovcovým tempem. Klíčová je otázka, kdo ohlášenou dekarbonizaci zaplatí. Levné asijské továrny těžko.

Odhadované náklady na snížení uhlíkové stopy v příštích desetiletích se pohybují ve stovkách miliard dolarů, tedy bilionech korun. Snaha o udržitelnost však v centrálách velkých módních značek zatím zpravidla nepřekročila práh oddělení marketingu a společenské odpovědnosti.

Sázka na uvědomělost spotřebitelů v případě kampaní akcentujících udržitelnou módu nevyšla. I když obavy ze změn klimatu mezi mladými rezonují, jejich nákupní preference tomu v praxi neodpovídají, jak ukazují úspěchy čínských online obchodů Shein či Temu.

Ale problémem nejsou jen nakupující, kteří naskakují na levné ceny chrličů rychlé módy. Na vině je také složitý dodavatelský řetězec, který škrtí ceny. I když se módní značky zavázaly snížit emise, většinu znečištění produkují levné asijské továrny, které značky ve skutečnosti nevlastní. Převážně malé a střední podniky, kde se vyrábějí a barví látky, šijí oděvy a vyrábí obuv, nemají kapitál na investice s dlouhou návratností. Nic na tom zatím nemění skutečnost, že rostoucí teploty mají dopad nejen na zdraví pracovníků v dílnách i jejich produktivitu, a tedy výkon podniku.

„Je to model, ve kterém si značky berou většinu zisků, zatímco dodavatelé jsou vystaveni neúnavnému cenovému tlaku a nepředvídatelným peněžním tokům závislým na trendech, což vede k mizerným úvěrovým ratingům,“ upozorňuje server Business of Fashion.

Sdílené riziko

Cestu ze slepé uličky se nyní snaží společně najít čtveřice značek - H&M, Gap, Mango a Bestseller. Iniciativa vznikla za podpory společností The Fashion Pact a Apparel Impact Institute. Cílem je vytvořit mechanismus kolektivního financování, který pomůže dodavatelům získat přístup k nízkoúročeným půjčkám na projekty dekarbonizace. Třeba na umístění solárních panelů. Samotné továrny by totiž čelily astronomickým úrokovým sazbám, pokud by se jim vůbec podařilo úvěry získat.

„Je to poprvé, co se značky spojily, aby se podělily o riziko,” uvedl Christopher Chiam ze singapurské banky DBS, která se v rámci této iniciativy zavázala poskytovat půjčky. První projekty mají být v Bangladéši. Záměrem je zapojit více značek a bank a rozšířit program do dalších zemí, jako je Vietnam, Indie, Čína, Itálie či Turecko.

Zatím velkou neznámou ovšem je, kolik peněz budou módní giganti ochotni riskovat. „Neexistuje žádný minimální ani maximální limit, ale každý ví, že to nebude 50 tisíc,“ poznamenala vedoucí H&M pro udržitelnost Leyla Ertur.

Na druhou stranu, i pro módní značky to může být cesta. Protože investovat například do klimatizace v přehřátých asijských továrnách by jim k udržitelnosti nepomohlo. Chlazení je v těchto provozech závislých na fosilních palivech spojeno s vysokými náklady na energie, a tedy jde přímo proti deklarovaným klimatickým cílům.

