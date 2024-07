Banka Morgan Stanley zvýšila zisk o 41 procent

Americké bance Morgan Stanley se ve druhém čtvrtletí díky investičnímu bankovnictví dařilo. Konkurenčnímu finančnímu ústavu Bank of America ale kvůli nižším výnosům z úroků z úvěrů a kvůli růstu rezerv na úvěrové ztráty zisk klesl.

Čistý zisk Morgan Stanley se zvýšil o 41 procent na 3,1 miliardy dolarů (72,1 miliardy korun). Bank of America, která je druhou největší bankou v USA, pak uvedla, že zisk jí klesl o 6,8 procenta na 6,9 miliardy dolarů.

Celkové výnosy Morgan Stanley za duben až červen stouply téměř o 12 procent na 15 miliard dolarů. Výnosy divize investičního bankovnictví vzrostly o 51 procent na 1,62 miliardy dolarů.

Bank of America uvedla, že čistý úrokový výnos, tedy rozdíl mezi tím, co banky vydělají na úrocích z úvěrů a co vyplatí na úrocích z vkladů, ve čtvrtletí klesl o tři procenta na 13,7 miliardy dolarů. Rezervy na ztrátově úvěry vzrostly na 1,5 miliardy z 1,1 miliardy dolarů o rok dříve. Ve čtvrtém čtvrtletí ale banka očekává čistý úrokový výnos 14,5 miliardy dolarů, což je více než odhadují analytici. Díky příznivější prognóze čistých úrokových výnosů začaly zpevňovat akcie banky.

Bank of America dodala, že poplatky z investičního bankovnictví stouply o 29 procent na 1,6 miliardy dolarů. Výnosy divize správy majetku a investic stouply a šest procent.

Zlepšující se ekonomické vyhlídky, očekávané snížení úrokových sazeb v USA a růst na akciových trzích po téměř dvou letech stagnace zvýšily zájem šéfů firem o prodej dluhu a nabídky akcií. Podle společnosti Dealogic vzrostly v prvním pololetí celosvětové příjmy z investičního bankovnictví o 17 procent na 41,6 miliardy dolarů.

