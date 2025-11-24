Nový magazín právě vychází!

Rekordní tržby z knih nestačily. Euromedii klesl zisk téměř o polovinu

Rekordní tržby z knih nestačily. Euromedii klesl zisk téměř o polovinu

Luxor
ČTK
ČTK
ČTK

Čistý zisk skupiny Euromedia, do níž patří několik nakladatelství nebo síť knihkupectví Luxor, loni meziročně klesl o 41,4 procenta na 19,37 milionu korun. Tržby naopak mírně vzrostly, a sice o 2,7 procenta na celkových 3,02 miliardy korun. Společnost Euromedia je součástí skupiny Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta.

Tržby za prodej knih a doplňkového sortimentu loni činily 1,66 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2023 bylo o 19,7 procenta více. O 51,7 procenta na 36,7 milionu korun stouply také tržby za elektronické knihy. Proti tomu například tržby za velkoobchod klesly o 11,1 procenta na 948,2 milionu korun. Velkoobchodní výsledky byly podle výroční zprávy ovlivněny zprovozněním a přesunem do nového skladu ve Stochově na Kladensku.

„Rok 2024 byl pro Euromedia Group obdobím významných změn a náročných výzev. I přes nepříznivý vývoj knižního trhu jsme dosáhli zlepšení výsledků a realizovali řadu klíčových projektů, které nás posunuly vpřed,“ uvedl v účetní uzávěrce generální ředitel Euromedia Group František Mala.

Letos v srpnu skupina Euromedia oznámila, že v Česku převezme polovinu, tedy 26 prodejen konkurenčního knihkupectví Kanzelsberger. Šlo například o některé pobočky v Praze, Brně, Plzni, Karlových Varech či Jihlavě, upozornil server Hrot24.

„Naším klíčovým cílem bylo především zachovat knihkupectví jako důležité kulturní a komunitní body v centrech měst. Prodej části našich prodejen umožní jak nám, tak Luxoru, coby členu silné skupiny Euromedia, tuto ambici lépe naplňovat a dál úspěšně rozvíjet,“ řekl tehdy k transakci jeden z majitelů knihkupectví Kanzelsberger Jan Kanzelsberger mladší.

I s prodejnami Kanzelsberger a Knihcentrum.cz jich bude Euromedia celkem provozovat 77, řekl serveru Mala. Síť poboček Knihcentrum je součástí společnosti Pemic Books, kterou skupině Euromedia povolil koupit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos v červnu. Skupině ale neumožnil převzít velkoobchodní část Pemic Books, která tak v Česku zůstala samostatným subjektem. Podle informací na webu Luxoru je prodejen Knihcentrum 11.

Nakladatelství ze skupiny Euromedia loni vydala 666 titulů, proti roku 2023 o 92 méně. Opět šlo nejčastěji o beletrii, jejíž podíl na celkové produkci ale klesl na 52 procent z předloňských 55 procent. Na naučnou literaturu připadlo 30 procent produkce, což ve srovnání s předloňskem bylo naopak o tři procentní body více. Podíl dětské literatury stagnoval na 18 procentech. Nejprodávanějším beletristickým dílem byl loni podle výroční zprávy Havran od spisovatele Daniela Colea. Předloni to byl Kopírák od Sam Hollanda. Součástí skupiny Euromedia jsou například nakladatelství Odeon, Ikar, Kalibr či Laser.

Objem českého knižního trhu předloni dosáhl přibližně 8,4 miliardy korun, po započítání inflace to znamenalo reálný pokles o více než deset procent. Ve Zprávě o českém knižním trhu 2022/2023 to loni v prosinci uvedl Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Průměrná roční inflace v české ekonomice v roce 2023 činila podle Českého statistického úřadu 10,7 procenta. Produkce tištěných knih předloni klesla přibližně o devět procent, zatímco digitální formáty jako e-knihy a audioknihy zaznamenaly meziroční růst o 27 procent.

„Zásadní úspěch pro Evropany.“ Německý ministr Wadephul chválí ženevský mírový plán

Johann Wadephul
ČTK
ČTK
ČTK

Plán na ukončení války na Ukrajině dojednaný Spojenými státy a Ukrajinou v Ženevě je zásadním úspěchem pro Evropany. V rozhovoru s veřejnoprávní stanicí Deutschlandfunk to uvedl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Mluvčí německé vlády ocenil pokrok v jednáních. Důležité podle něj přitom je, že se Evropa podílí na všech bodech, které se jí týkají. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot mezitím prohlásil, že ženevská jednání byla konstruktivní a užitečná, ale dále se pracuje na vytvoření podmínek pro mír, který zaručí evropskou bezpečnost.

„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl Wadephul. Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců, dodal Wadephul. Přivítal, že se USA chopily role zprostředkovatele.

Spojené státy a Ukrajina v noci na dnešek ve společném prohlášení po jednání v Ženevě uvedly, že vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.

Mluvčí německé vlády na dnešní pravidelné tiskové konferenci řekl, že je důležité, že se Evropa podílí na jednání o všech bodech, které se týkají jí a její bezpečnosti. „Ukrajina má nadále naši plnou podporu,“ dodal. K podrobnostem ženevských jednání se odmítl vyjádřit, protože jde podle něj stále o velmi dynamický proces.

Šéf francouzské diplomacie Barrot na síti X uvedl, že o ženevských jednáních hovořil se svými evropskými protějšky i s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. „Pokračuje práce na vytvoření podmínek pro mír, který bude respektovat suverenitu Ukrajiny a zaručovat zájmy a bezpečnost Evropy,“ napsal Barrot v příspěvku na síti X.

Původně zveřejněný plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 tisíc v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, není v této chvíli zřejmé.

Rozpočtová bitva vrcholí. Fialově vládě se vrací návrh k přepracování

Sněmovní rozpočtový výbor
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovna má vrátit návrh státního rozpočtu končící vládě Petra Fialy (ODS) v demisi k přepracování. Vláda by v něm měla mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Měla by také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou upravit některé povinné sociální výdaje v kapitole ministerstva práce. Do rozpočtu ministerstva dopravy by měla doplnit chybějících 37,2 miliardy korun na dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Hlasy nastupující vládní koalice ANO, Motoristů a SPD to schválil sněmovní rozpočtový výbor.

Premiér Petr Fiala (ODS) v demisi dnes uvedl, že nastupující koalice chce jen odvrátit pozornost od problémů předsedy ANO Andreje Babiše. „Nám jako Starostům chybí odpověď na to, kde nastupující vláda vezme 110 miliard korun na splnění předvolebních slibů,“ řekl poslanec STAN Jan Papajanovský. Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba nastupující vláda předvádí divadlo.

Vláda má mít podle výboru na přepracování 20 dní, což znamená, že nový návrh by měla předložit 16. prosince. Sněmovna má v prvním čtení projednávat rozpočet ve středu 26. listopadu. Pokud na některé výdaje nenajde peníze pomocí škrtů, má podle výboru zvýšit deficit. Nynější dosluhující vláda navrhla schodek 286 miliard korun. Náměstek ministra financí Tomáš Holub ale varoval, že pokud Sněmovna vyzve vládu ke zvýšení schodku rozpočtu, vyzve ji tím k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Rozpočet dosluhující vláda předložila s tím, že pro příští rok předpokládala růst ekonomiky o dvě procenta. Podle listopadové predikce má ekonomika růst o 2,2 procenta. Náměstek Holub uvedl, že i po započtení vlivu listopadové predikce budou rozpočtové příjmy zhruba stejné jako nyní.

Rozpočet v předložené podobě by podle místopředsedkyně ANO a členky výboru Aleny Schillerové (ANO) znamenal paralyzovaný stát. Jako příklad uvedla, že v listopadu příštího roku by přestali důchodcům chodit důchody a již začátkem roku by se musely zakonzervovat některé rozestavěné dopravní stavby.

Návrh rozpočtu také podle usnesení výboru, které Schillerová navrhla, není v souladu s příslušnými zákony. Podle ní by navržený rozpočet paralyzoval hospodaření státu. Opozice s tím nesouhlasila a vyzývala nastupující koalici například k tomu, aby si připravila vlastní rozpočet.

Schillerová již minulý týden uvedla, že v rozpočtu chybí téměř 96 miliard korun na povinné a obdobné výdaje a také na klíčové investiční výdaje. Skutečný schodek je podle ní až 381 miliard korun.

Opozice neúspěšně navrhovala, aby výbor doporučil rozpočet schválit. Předseda klubu TOP 09 Jakob také navrhoval prodloužit lhůtu pro přepracování z 20 na 30 dnů. Schillerová s tím nesouhlasila a argumentovala tím, že navržená doporučení jsou jasná. Výbor také odmítl Jakobův návrh přerušit projednávání rozpočtu do doby jmenování nové vlády, nejpozději do konce ledna 2026. Neuspěla ani poslankyně Pirátů Vendula Svobodová, která chtěla vyzvat vládu, aby do rozpočtu doplnila 14 miliard korun na dostupné nájemní bydlení.

Vláda má také podle Schillerové dát rozpočet do souladu se zásadou pravdivosti, úplnosti a reálnosti. Zdůraznila, že pro přepracování navrhla nejkratší lhůtu. Podle ní jsou schválená doporučení jasná.

Vláda by měla podle výboru také upravit národní spolufinancování projektů v národní zemědělské politice. Podle Schillerové ohrožuje nedostatek těchto peněz čerpání evropských fondů. Vláda se má také zaměřit na údajně nepokryté výdaje v rozpočtu ministerstva školství.

