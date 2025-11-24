Rekordní tržby z knih nestačily. Euromedii klesl zisk téměř o polovinu
Čistý zisk skupiny Euromedia, do níž patří několik nakladatelství nebo síť knihkupectví Luxor, loni meziročně klesl o 41,4 procenta na 19,37 milionu korun. Tržby naopak mírně vzrostly, a sice o 2,7 procenta na celkových 3,02 miliardy korun. Společnost Euromedia je součástí skupiny Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta.
Tržby za prodej knih a doplňkového sortimentu loni činily 1,66 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2023 bylo o 19,7 procenta více. O 51,7 procenta na 36,7 milionu korun stouply také tržby za elektronické knihy. Proti tomu například tržby za velkoobchod klesly o 11,1 procenta na 948,2 milionu korun. Velkoobchodní výsledky byly podle výroční zprávy ovlivněny zprovozněním a přesunem do nového skladu ve Stochově na Kladensku.
„Rok 2024 byl pro Euromedia Group obdobím významných změn a náročných výzev. I přes nepříznivý vývoj knižního trhu jsme dosáhli zlepšení výsledků a realizovali řadu klíčových projektů, které nás posunuly vpřed,“ uvedl v účetní uzávěrce generální ředitel Euromedia Group František Mala.
Letos v srpnu skupina Euromedia oznámila, že v Česku převezme polovinu, tedy 26 prodejen konkurenčního knihkupectví Kanzelsberger. Šlo například o některé pobočky v Praze, Brně, Plzni, Karlových Varech či Jihlavě, upozornil server Hrot24.
„Naším klíčovým cílem bylo především zachovat knihkupectví jako důležité kulturní a komunitní body v centrech měst. Prodej části našich prodejen umožní jak nám, tak Luxoru, coby členu silné skupiny Euromedia, tuto ambici lépe naplňovat a dál úspěšně rozvíjet,“ řekl tehdy k transakci jeden z majitelů knihkupectví Kanzelsberger Jan Kanzelsberger mladší.
I s prodejnami Kanzelsberger a Knihcentrum.cz jich bude Euromedia celkem provozovat 77, řekl serveru Mala. Síť poboček Knihcentrum je součástí společnosti Pemic Books, kterou skupině Euromedia povolil koupit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos v červnu. Skupině ale neumožnil převzít velkoobchodní část Pemic Books, která tak v Česku zůstala samostatným subjektem. Podle informací na webu Luxoru je prodejen Knihcentrum 11.
Nakladatelství ze skupiny Euromedia loni vydala 666 titulů, proti roku 2023 o 92 méně. Opět šlo nejčastěji o beletrii, jejíž podíl na celkové produkci ale klesl na 52 procent z předloňských 55 procent. Na naučnou literaturu připadlo 30 procent produkce, což ve srovnání s předloňskem bylo naopak o tři procentní body více. Podíl dětské literatury stagnoval na 18 procentech. Nejprodávanějším beletristickým dílem byl loni podle výroční zprávy Havran od spisovatele Daniela Colea. Předloni to byl Kopírák od Sam Hollanda. Součástí skupiny Euromedia jsou například nakladatelství Odeon, Ikar, Kalibr či Laser.
Objem českého knižního trhu předloni dosáhl přibližně 8,4 miliardy korun, po započítání inflace to znamenalo reálný pokles o více než deset procent. Ve Zprávě o českém knižním trhu 2022/2023 to loni v prosinci uvedl Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Průměrná roční inflace v české ekonomice v roce 2023 činila podle Českého statistického úřadu 10,7 procenta. Produkce tištěných knih předloni klesla přibližně o devět procent, zatímco digitální formáty jako e-knihy a audioknihy zaznamenaly meziroční růst o 27 procent.
