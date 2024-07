EU vyčlenila finance na podporu evropských zemědělců. Kolik peněz dostanou Češi?

Evropská komise navrhla uvolnit z rezerv 77 milionů eur (přes 1,9 miliardy korun) na podporu zemědělců pěstujících ovoce, zeleninu a víno v Česku, v Rakousku a v Polsku, kteří byli nedávno postiženi nepříznivým počasím nebývalého rozsahu. Zároveň chce Komise podpořit také portugalské producenty vína. Členské státy návrh schválily.

Reklama

„Podařilo se nám vyjednat pomoc od Evropské komise pro české pěstitele ovoce ve výši 15 milionů euro, tedy zhruba 378 milionů korun. Další peníze přidáme z národních zdrojů. Jak jsem slíbil, české ovocnáře nenecháme padnout,“ napsal na sociální síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Pro Rakousko vyčlenila EK deset milionů eur, dalších 37 milionů dostanou polští zemědělci a 15 milionů připadne Portugalsku. Všechny země mohou tuto unijní podporu doplnit až o 200 procent z vnitrostátních prostředků.

FOTOGALERIE: Mrazy v dubnu poškodily většinu úrody

Reklama

Pomoc od EU pro české zemědělce tedy doplní ještě peníze z české státní pokladny. „Pracovně počítáme s částkou 100 milionů korun ze státního rozpočtu,“ uvedl ministr Výborný. Žádosti bude stát přijímat asi během září či října. Celkové škody dosáhly podle odhadů 1,3 miliardy korun. „Ani zdaleka nebudeme schopni kompenzovat 100 procent škod. To jsem říkal od začátku,“ doplnil k tomu ministr s tím, že ovocnářům to nicméně pomůže přečkat nynější složité období. Podpora z EU by měla dorazit do konce kalendářního roku.

„Velké klimatické a tržní výkyvy, kterým tito zemědělci čelili, znovu ukazují, jak důležitá je silná zemědělská rezerva v rozpočtu společné zemědělské politiky (SZP), která posílí stabilitu tváří v tvář stále vážnějším a nepředvídatelnějším krizím,“ uvedl eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski. „Stabilita našich zemědělců je základem stability naší společnosti. Komise je proto nyní i v budoucnu bude v jejich těžkých chvílích podporovat,“ dodal.

Obyčejná práce: Z ježdění sem a tam jde hlava kolem, říká kombajnér Zprávy z firem Na venkovských silnicích se již objevují kombajny, které se připravují na sklizeň. Ještě na začátku tisíciletí sklízely desítky strojů. Ještě dříve pole brázdily proslulé „plechové kavalerie“. To je však minulost. Dnes se na polích objevuje mnohem méně výrazně výkonnějších strojů. Michal Nosek Přečíst článek

Česko, části Rakouska a části Polska zasáhly letos na jaře nebývalé mrazy, které po nezvykle mírných březnových teplotách výrazně zasáhly sady i vinice. V Polsku způsobily další škody i kroupy. „Vnitrostátní orgány budou rozdělovat pomoc přímo zemědělcům, aby jim nahradily jejich ekonomické ztráty,“ uvedla EK ve svém prohlášení. Rakousko, Polsko a Česko budou muset o rozdělené podpoře zpětně informovat unijní exekutivu a oznámit jí například kritéria pro výpočet jednotlivé podpory.

Platby farmářům v Česku, Rakousku a Polsku musí být podle Evropské komise provedeny do 31. ledna 2025, pro portugalské producenty vína platí termín do 30. dubna 2025.

Podle informací o podpoře pro farmáře dnes rozhodl Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů, ve kterém zasedají zástupci států EU a kterému předsedá zástupce Evropské komise. Nyní ještě vše musí formálně schválit kolegium komise a nařízení bude zveřejněno v úředním věstníku EU.

Pomerančový džus jen pro bohaté? Cena kontraktů dosáhla historického maxima Názory Pomerančový džus, který má osvěžující chuť a je bohatý na vitamin C a řadu dalších vitaminů a minerálů, má již dlouho své místo v bohaté nabídce snídaňových nápojů. V ranních rituálech mnoha z nás však možná nastanou změny, protože cena pomerančového džusu dosáhla na burze historického maxima. Tento pozoruhodný cenový trend, způsobený špatnou úrodou, klimatickými změnami a škůdci, nutí dodavatele snižovat podíl pomerančové šťávy ve svých výrobcích nebo ji nahrazovat jiným ovocem, píše ve svém komentáři analytička Wonderinterest Trading Olívia Lacenová. Olívia Lacenová Přečíst článek