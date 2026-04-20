Putinův efekt. Ruské hodinky Raketa letí nahoru navzdory sankcím
Ruská hodinářská značka Raketa, která ještě před lety čelila úpadku, zažívá výrazné oživení. K růstu jí pomohla změna strategie, domácí poptávka i pozornost, kterou přitáhla díky prezidentovi Vladimiru Putinovi. Vyplývá to z textu agentury Reuters.
Když britský právník David Henderson-Stewart továrnu u Petrohradu v roce 2010 převzal, našel ji v žalostném stavu. Z někdejšího podniku s tisíci zaměstnanci zůstalo jen několik hodinářů pracujících ve starém vybavení. Přesto v ní viděl potenciál, mimo jiné díky silné tradici sovětského designu.
„Made in Russia“
Pod jeho vedením se Raketa zaměřila na výrobu luxusnějších hodinek s důrazem na původ „Made in Russia“. Tento krok se ukázal jako klíčový. Po zavedení západních sankcí v souvislosti s válkou na Ukrajině sice došlo k omezení obchodu a uzavření zahraničních luxusních obchodů v Rusku, domácí poptávka však vzrostla. Firma zároveň pokračovala v exportu do Evropy a na Blízký východ.
Výhodou společnosti je i vlastní výroba většiny komponentů, díky níž není závislá na západních dodavatelích. V modernizovaném závodě dnes pracuje více než 200 zaměstnanců, kteří s využitím renovovaných strojů vyrábějí mechanické součástky přímo na místě.
Značka získala výraznou publicitu v roce 2022, kdy byl Vladimir Putin opakovaně viděn s hodinkami z její zakázkové divize Imperial Peterhof Factory. Podle některých médií to bylo vnímáno jako signál podpory domácí produkce. Od té doby prezident tyto hodinky nosí pravidelně, což zvýšilo zájem o podobné modely.
Raketa vykázala v roce 2025 zisk 109 milionů rublů (téměř 30 milionů korun), což představuje meziroční nárůst o více než 15 procent. Hodinky se prodávají v cenovém rozpětí přibližně od 700 do 3500 dolarů a často vycházejí ze sovětských designů, například model Baikonur inspirovaný stejnojmenným kosmodromem.
Mezi nejúspěšnější produkty patří i model s ručičkami pohybujícími se proti směru hodinových ručiček. Na jeho potenciál upozornila hlavní inženýrka Ljudmila Vojniková, která v továrně pracuje od 50. let a pomohla uchovat technickou dokumentaci i během složitého období po rozpadu Sovětského svazu.
Podle ní zůstává podstata značky stejná. „Naše Rakety zůstávají stejné, jen s drobnými změnami v detailech. Strávila jsem tu celý život a jsem hrdá, že se nám to podařilo znovu oživit,“ uvedla.
