Působivý nárůst. Siemens zvýšil čtvrtletní zisk o 193 procent, vymazal ztráty z Ruska

Německý průmyslový konglomerát Siemens ve druhém čtvrtletí svého finančního roku zvýšil čistý zisk meziročně o 193 procent na 3,6 miliardy eur (přibližně 85 miliard korun). Před rokem se na hospodaření firmy odrazily odpisy v souvislosti s odchodem z ruského trhu po invazi na Ukrajinu. Nyní ale firma zvýšila celoroční výhled zisku i tržeb.

Reklama

Tržby za druhé čtvrtletí vzrostly o 14 procent na 19,4 miliardy eur. Analytici v průzkumu sestaveném společností očekávali tržby 18,6 miliardy eur. Zisk z průmyslových aktivit se za tři měsíce do konce března zvýšil o 47 procent na 2,6 miliardy eur. V tomto ohledu firma zaostala za odhady, které počítaly se ziskem 2,7 miliardy eur.

Škodu Transportation bude řídit Francouz Pfleger, přichází z Alstomu Zprávy z firem Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny Škoda Transportation je sedmapadesátiletý Francouz Didier Pfleger, oznámila firma. Pfleger dosud pracoval v konkurenční firmě Alstom. Na obou postech vystřídal Petra Brzezinu, který plzeňské strojírenské seskupení vedl od převzetí skupinou PPF v roce 2018. nst Přečíst článek

Siemens, který je výrobcem řady produktů od vlaků až po průmyslový software, nyní očekává růst srovnatelných tržeb za 12 měsíců do konce září o devět až 11 procent. Předchozí výhled počítal s růstem o sedm až deset procent. U základního zisku na akcii počítá se zvýšením na 9,60 až 9,90 eura, což je nárůst proti únorovému odhadu 8,90 až 9,40 eura.

„Siemens pokračuje ve vynikajících výsledcích a dosáhl několika rekordů, včetně působivého nárůstu marží a historicky nejvyšších hodnot zisku v divizích Digital Industries a Smart Infrastructure. Rekordní byl i počet nevyřízených zakázek,” uvedl v prohlášení generální ředitel Roland Busch.

České trolejbusy se vracejí do litevského Vilniusu. Škoda Group vyhrála miliardovou zakázku Zprávy z firem Plzeňská Škoda Group dodá v letech 2024 až 2025 celkem 91 trolejbusů za 1,3 miliardy korun do litevského Vilniusu. Smlouva s dopravcem Vilniaus viešasis transportas (VVT) zahrnuje dodávku nízkopodlažních dvanáctimetrových vozidel Škoda 32 Tr. Součástí je také kontrakt na dodávky náhradních dílů pro pravidelnou údržbu na prvních pět let provozu. ČTK Přečíst článek

Výsledky Siemensu analytici považují za ukazatel zdraví širší ekonomické aktivity v průmyslu. Švýcarský konkurent ABB na základě příznivého prvního čtvrtletí nedávno zvýšil celoroční výhled tržeb a zisku. Francouzský výrobce vlaků Alstom pak minulý týden uvedl, že dynamika trhu zůstává velmi příznivá.

AKTUALIZOVÁNO: Konec zlatých časů. O dotace přijdou Agrofert z Babišova fondu, Hamé či Madeta Money Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, v minulosti čerpalo několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, mlékárenská společnost Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). ČTK Přečíst článek

V České republice má Siemens výrobní závody a rozsáhlou obchodní strukturu. V tuzemsku má i dvě centra sdílených služeb, 13 vývojových center a oddělení a také deset kompetenčních center s globální působností.