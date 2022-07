Diess končí v čele Volkswagenu. V pozici ho vystřídá šéf Porsche Blume

Generální ředitel automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess končí. S dozorčí radou společnosti se dohodl na tom, že funkci opustí k 1. září. Nahradit ho má dosavadní šéf Porsche Oliver Blume. Firma tento nečekaný krok oznámila ve svém sdělení.

Podle tiskové zprávy se o překvapivém odchodu rozhodlo „po vzájemné dohodě“ na jednání dozorčí rady Volkswagenu. Dozorčí rada poděkovala Diessovi za jeho velké zásluhy na transformaci koncernu.

Diessova budoucnost v čele jedné z nejprominentnějších globálních firem byla během jeho čtyřletého působení ve funkci v ohrožení několikrát, připomněla agentura Reuters. Naposledy na podzim loňského roku se třiašedesátiletý manažer střetl s výkonnou radou společnosti ohledně své strategie elektrifikace a stylu řízení.

Jeho odchod přichází v době, kdy koncern tlačí na to, aby porazil amerického výrobce elektrovozů Tesla, a stal se největším světovým výrobcem elektromobilů. Chystá se také uvést na burzu svou značku sportovních vozů Porsche.

„Po opravdu stresující první polovině roku 2022 se mnozí z nás těší na zaslouženou letní dovolenou,“ napsal Diess na sociální síť LinkedIn před oznámením svého odchodu.

„Zaměřím se na zákazníky, značky a na produkty," uvedl čtyřiapadesátiletý Blume, který má Diesse v čele koncernu, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, od září nahradit. Podle předsedy dozorčí rady Hanse Dietera Pötsche by nový šéf Volkswagenu měl společně s celou výkonnou radou pokračovat v prosazování transformace v týmovém duchu.

