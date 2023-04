Distributor Net4Gas loni dovezl z Ukrajiny méně plynu. Přesto mu rapidně stoupl čistý zisk i tržby

Čistý zisk provozovatele českých plynovodů Net4Gas loni meziročně stoupl téměř o dvě třetiny na 6,24 miliardy korun. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 12,95 miliardy korun. Výsledky jsou lepší, přestože se přeprava plynu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu meziročně snížila zhruba o 40 procent. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny Net4Gas za loňský rok, na kterou upozornil server Ekonomický deník.

Reklama

Celková přeprava zemního plynu loni klesla na 30,9 miliardy metrů krychlových, v porovnání s rokem 2021 to bylo o 20,8 miliardy metrů krychlových méně.

Podíl ruského plynu se výrazně snížil

„Tento pokles byl způsoben změnami ve struktuře toků plynu v Evropě v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a jejích geopolitických důsledků. Jinými slovy, celkový podíl Ruska na dodávkách plynu do Evropy a tím i objem ruského plynu přepravovaného přes Českou republiku se během roku 2022 výrazně snížil," uvedl generální ředitel Net4Gas Andreas Rau.

Risk, který se vyplácí. Křetínský vsadil proti zelené Evropě a bohatne Leaders Podnikání miliardáře Daniela Křetínského a jeho Energetického a průmyslového holdingu (EPH) v oblasti fosilních paliv podrobně zmapovala agentura Bloomberg. Křetínského označuje za „nepolapitelného miliardáře”, který vybudoval své impérium na předpokladu, že ekologická transformace Evropy bude chaotickým a zdlouhavým procesem, takže bude ještě dlouhou dobu potřeba využívat uhlí a plyn. ČTK, obi Přečíst článek

Společnost uvedla, že na geopolitické nejistoty po vpádu Ruska na Ukrajinu reagovala budováním finanční rezervy, úspornými opatřeními a dočasným pozastavením výplaty podílů na zisku společníkům.

Pro domácí potřeby České republiky v loňském roce Net4Gas přepravil 7,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Vnitrostátní přeprava tak klesla o 1,9 miliardy metrů krychlových zejména kvůli vyšším průměrným okolním teplotám a úsporám plynu vyvolaným jeho vysokými cenami, uvedla firma.

Síť firmy se rozrostla o nový plynovod

Rau připomněl, že síť provozovaná skupinou Net4Gas se loni v prosinci rozrostla o pětaosmdesátikilometrový plynovod Moravia. Celkem tak soustava měří téměř 4000 kilometrů. Skupina loni investovala 3,67 miliardy korun a dokončila dlouhodobé projekty za 4,52 miliardy korun.

Firma miliardáře Hubáčka investuje miliardu do paroplynové elektrárny v Prostějově Money Energetická společnost UCED z investiční skupiny Creditas finančníka Pavla Hubáčka investuje miliardu korun do své paroplynové elektrárny v Prostějově. Její výkon se tak téměř zdvojnásobí na 108 megawattů. Společnost UCED už podepsala smlouvu s americkou General Electric, která do UCED Elektrárny Prostějov dodá novou plynovou turbínu s rychlým startem. ČTK Přečíst článek

„Kromě našich důležitých každodenních aktivit se i nadále intenzivně připravujeme také na přepravu obnovitelných a dekarbonizovaných plynů, zejména vodíku," uvedl generální ředitel.

Skupina Net4Gas ke konci loňska zaměstnávala 563 lidí. Jejím majitelem je Net4Gas Holdings, kteou napůl vlastní konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg I S.à r.l. a Borealis Novus Parent B.V. Dříve Net4Gas fungoval pod názvy Tranzitní plynovod, Transgas a RWE Transgas Net. Původním vlastníkem byl stát, po privatizaci v roce 2002 pak německý koncern RWE.

Omezování spotřeby plynu v zemích EU může pokračovat, ministři podpořili návrh Bruselu Politika Země Evropské unie o rok prodlouží dobrovolné patnáctiprocentní omezení spotřeby plynu, aby si zajistily jeho dostatečné zásoby na příští topnou sezonu. Shodli se na tom ministři energetiky členských států, kteří podpořili návrh Evropské komise (EK) na prodloužení loni zavedených úspor do března příštího roku. Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla, že je to nejlepší způsob, jak předejít riziku nedostatku plynu v době, kdy bude nejvíce potřeba. ČTK Přečíst článek