PPF nejspíše odejde z Číny zcela. Nemá pro ni obchodní budoucnost

Skupina PPF je připravená i na úplný odchod z čínského trhu, kde od roku 2007 poskytuje spotřebitelské úvěry pod značkou Home Credit. Považuje ho za realistický. V Číně už nevidí obchodní příležitosti. Podcastu Insider to řekl člen představenstva PPF Vladimír Mlynář.

„Jsme připraveni na všechny scénáře včetně úplného odchodu z Číny. Když sledujete, kam spěje geopolitika, tak je to velmi realistické," řekl Mlynář. „Jsme byznysová firma, jdeme tam, kde jsou obchodní příležitosti. V Číně už obchodní příležitosti v tuhle chvíli nevidíme," uvedl.

Největší český investor v Číně

Podle serveru businessinfo.cz je právě PPF pravděpodobně největším českým investorem v Číně. „Myslím, že jsme dokázali v Číně vybudovat obrovskou firmu, která se ovšem v důsledku covidu a regulace dostává do situace, že tam nevidíme budoucnost," dodal Mlynář.

O stahování z Číny podle něj rozhodl už Petr Kellner, který byl až do své smrti v březnu 2021 majoritním vlastníkem PPF Group. Firma za poslední dva roky snížila v Číně úvěrové portfolio o 90 procent.

Skupina PPF působí ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe v řadě odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie či nemovitosti až po strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,1 miliardy eur (téměř bilion korun) a k loňskému červnu zaměstnávala celosvětově 70 tisíc lidí.

Po schválení dohody o rozdělení pozůstalosti po Kellnerovi drží majoritní podíl 98,93 procenta v PPF Group Kellnerovi dědicové, manželka Renáta a jeho čtyři děti.

