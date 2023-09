Bartoníček a Duvieusart prodali podíl v PPF. Kellnerovi jsou jediní vlastníci

Renáta Kellnerová s rodinou odkoupili minoritní podíly ostatních akcionářů skupiny PPF, Ladislava Bartoníčka a J.-P. Duvieusarta a stali se tak stoprocentními vlastníky skupiny PPF. Bartoníček i Duvieusart shodně vlastnili 0,535 procenta akcií skupiny.

„Naše minoritní podíly měly svoji logiku ve struktuře skupiny PPF tak, jak ji založil a řídil Petr Kellner. Dnes, kdy je akcionářská struktura rozdělena mezi Petrovy dědice, je i logika řízení PPF jiná, a proto jsme se oba rozhodli, po dohodě s Renátou Kellnerovou, své akcie prodat a akcionářskou strukturu tak zjednodušit,“ uvedli Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart.

Vedle rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit zůstávají oba aktivní v PPF, Bartoníček jako předseda představenstva firmy SOTIO Biotech B.V. a Duvieusart jako předseda představenstva PPF Financial Holdings. Kellnerová Bartoníčkovi a Duvieusartovi poděkovala za jejich dosavadní práci pro PPF. „Oba pánové svou profesionalitou výrazně přispěli k zachování stability PPF po odchodu mého muže před dvěma lety,“ uvedla.

PPF podle svého webu vlastnila ke konci loňska aktiva za 40 miliard eur (víc než 960 miliard korun). Kellnerová a čtyři děti jejího zesnulého manžela dosud měly v PPF podíl 98,93 procenta.

Ladislav Bartoníček nastoupil do PPF v roce 1991 a od devadesátých let byl i jejím akcionářem. Řídil v rámci Skupiny řadu projektů. V letech 1996 až 2006 byl generálním ředitelem České pojišťovny a následně až do roku 2013 byl CEO Generali PPF Holding N.V. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s. a v letech 2018 až 2022 byl odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Po tragické smrti Petra Kellnera v březnu 2021 zastával do června 2022 roli CEO PPF Group N.V.

J.-P. Duvieusart byl akcionářem PPF Group N.V. od roku 2010. Ve skupině PPF byl odpovědný zejména za investice v Rusku a oblast Real Estate. Je výkonným předsedou představenstva Home Credit Group, ve které byl v letech 2020-2022 generálním ředitelem. Od června 2021 je předsedou představenstva PPF Financial Holdings a.s

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku. Loni PPF vykázala čistý zisk 140 milionů eur, což bylo o 49 procent méně než o rok dříve. Aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta.