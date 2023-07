Pozor na zmrzlinu. Každá druhá točená v Praze má příliš mnoho bakterií

Více než polovina vzorků točených zmrzlin v Praze při kontrolách hygieniků letos v květnu a červnu nevyhověla předpisům. Zmrzliny obsahovaly nadlimitní hodnoty bakterií. Na svém webu to oznámila pražská hygienická stanice. Hygienici prověřovali hlavně zmrzlinové stánky, ale i občerstvení a restaurace. Největší problémy s hygienou byly ve stáncích.

Hygienici v Praze zkontrolovali 17 provozoven nabízejících točenou zmrzlinu a odebrali 23 vzorků. „Dvanáct vzorků nevyhovovalo požadavkům, protože v nich byly takzvané enterobakterie, které svědčí o nedodržování hygieny výroby," sdělili pražští hygienici. „Bakterie způsobující onemocnění – Salmonella nebo Listeria monocytogenes – zjištěny nebyly," doplnili.

Nadlimitní hodnoty enterobakterií dokládají podle stanice, že prodejci nedostatečně čistí výrobníky zmrzlin a nádobí a náčiní používané k výrobě zmrzlin. V provozovnách, kde byly zjištěny problémy, tak nařídili hygienici dezinfekci zařízení. Rozdali také na místě deseti provozovnám pokuty za 25 tisíc korun a v jednom případě se bude sankce řešit ve správním řízení, takže hrozí vyšší pokuta.

Mezi 17 zkontrolovanými provozovnami bylo osm stánků, šest provozoven občerstvení a tři restaurace. U restaurací nezaznamenali hygienici zvýšené množství bakterií ani v jednom případě. U občerstvení už nevyhověla předpisům polovina vzorků zmrzlin, a v případě stánků dokonce dvě třetiny vzorků.

