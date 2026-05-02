Dalibor Martínek: Co mají společného velryba Timmy a požár v Českém Švýcarsku? Jsou banální
Velký kus mediální pozornosti si za poslední měsíc ukousl keporkak, velryba, která se zamotala v mělčinách u německých pláží. Po celý měsíc měl svět dostatek zpravodajského „masa“. Nyní v Česku přitahuje pozornost požár v Českém Švýcarsku. Co mají obě události společné? Jsou banální.
Velryba, pojmenovaná lidmi jako Timmy, byla nakonec za velkého úsilí movitých nadšenců odvlečena někam na moře, vypuštěna. Bude přes GPS sledována. Jeden nemotorný savec se stal soustem pro lidskou pozornost. Bez ohledu na to, že lidstvo za posledních dvě stě let populaci mořských savců zcela zdecimovalo.
Jestli za pár dní vyhublý jedinec pojde někde v moři, mnoho lidí prolije slzu sounáležitosti s planetou. Pokud se vzpamatuje, vyvolá to u sledovatelů pozitivní emoce. Sláva, my, dobří lidé, jsme zachránili Timmyho.
Dekadence Západu
Je to banální příběh. Nikoho moc nezajímá, že lidé většinu kytovců vyhubili, zejména kvůli oleji z jejich tuku. Teď budeme brečet nad jednou velrybou? Větší míru pokrytectví si lze těžko představit. Velkolepá snaha „osvícených“ německých záchranářů o záchranu jednoho tvora, zatímco umírá celý druh, je esencí dekadence Západu.
Jak s tím souvisí aktuální požár v Českém Švýcarsku? Je to v zásadě úplně stejný příběh. V Česku jsme ovládli krajinu. Vyhubili jsme mnoho živočichů a některé přivedli na pokraj vyhynutí. Někteří se snaží vrátit, do našeho světa však už nepatří. Z lesů, kdysi přírody, jsme vytvořili součást hospodářství. Stejně jako si jiné národy přivlastnily světové oceány jako svá pole. A vyplundrovaly je.
Teď se děsíme, že hoří les. Nutno říct, že lesy hořely od pradávna. A překvapivě, bylo jim to k užitku. Uhlíkaté sloučeniny, zbytky oxidace sacharidů, z nichž jsou byliny a stromy sestaveny, přešly do půdy, část jich odvál vítr někam jinam. Krásný odvěký koloběh života, na kterém je založen život na Zemi. Nechceme to chápat, cheme to řídit.
Kolem jedné velryby vznikla mediální bublina. Kolem požáru v suchém českém lese se odvíjí podobný příběh. Hasiči v potu tváře zachraňují les. Fejk. Nejde o přírodu, jde o to, že každý kubík dřeva má svou cenovku. A také, hasiči mohou vykázat prácí a žádat více peněz. Požár sice zlepšuje kvalitu budoucího porostu, ale státu vzniká aktuální škoda. Dokonce i spálené dřevo, které by jinak nenašlo ekonomické uplatnění, je vnímáno jako finanční položka. Jaksi přehlížíme, že když shoří kus lesa, nový naroste.
Lidé se neustále snaží otáček přírodní zákony. Zachraňují jednu slabou velrybu, zachraňují hořící les. Velryba byla úplně zbytečná. A v Česku se zachraňují domy a chalupy. Nemá to nic společného se zachraňováním přírody. Tu člověk s úspěchem již velmi brzy zcela zdeimuje. Záchrana Timmyho ani čeští hasiči s tím nic nenadělají.