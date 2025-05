Posily pro českou armádu. Houfnice Caesar za miliardy dostane už příští rok

První samohybné houfnice Caesar by měla česká armáda převzít v dubnu 2026, všech 62 děl by mělo být dodáno do srpna 2027, uvedl vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka.

Úřad uzavřel s francouzskou firmou Nexter Systems smlouvu na 52 houfnic za 8,52 miliardy korun s DPH v roce 2021, o rok později přibyl dodatek na nákup dalších deseti. Armáda jich tedy dostane 62, dohromady za 10,3 miliardy korun. Dodány měly být do konce roku 2026, termín byl podle Koudelky posunut z důvodu navýšení počtu děl a na základě požadavků resortu obrany na technické a bezpečnostní změny.

„Původní termín dodání pro první dva kusy byl sice stanoven na leden 2026 s tím, že veškeré dodávky budou dodány do konce roku, avšak z důvodu navýšení počtu děl a na základě požadavků resortu obrany na technické a bezpečnostní změny, byl logicky posunut,“ uvedl Koudelka. „Je třeba zdůraznit, že nedochází k žádnému razantnímu posunu dodávek, ale pouze o posunutí termínu prvotních dodávek o tři měsíce a konečných dodávek o několik měsíců,“ dodal.

Zbrojovce Colt CZ vzrostl zisk o téměř 73 procent Zprávy z firem Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní čtvrtletí výnosy 5,512 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 50,3 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za tři měsíce roku 523,9 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 72,8 procenta. Výnosy i zisk byly rekordní. ČTK Přečíst článek

Zkušenosti z Ukrajiny

Při podpisu smlouvy na 52 děl v září 2021 obrana uvedla, že houfnice armáda do výzbroje zavede v letech 2024 až 2026. Při uzavření dodatku na dalších deset kusů v prosinci 2022 pak avizovala, že by měla armáda děla dostat do konce roku 2026.

„V daném případě platí, že harmonogram projektu není dogma, ale živý dokument, který se může měnit v závislosti na aktuálních podmínkách a okolnostech. Jedná se o naprosto standardní situaci s tím, že jakékoli posunutí termínu jednotlivých činností o několik měsíců neovlivňuje samotný cíl projektu,“ doplnil Koudelka.

Armáda v polovině května uvedla, že se na podobě a schopností houfnic odrážejí poslední zkušenosti z ukrajinského bojiště. Podle náčelníka dělostřelectva české armády Marcela Křenka se na základě zkušeností z fronty budou v caesarech některé části zodolňovat, houfnice také vojákům poskytnou větší schopnosti v komunikačních technologiích.

Chilli spolehlivě zahání medvědy, potvrzují zkušenosti z Tibetu. A v Tatrách je dál střílí Enjoy Zprávy o útocích medvědů na lidi na Slovensku a o výskytu těchto šelem v Beskydech na Moravě, kam ze Slovenska pronikají, vzbuzují vcelku logicky obavy u místních obyvatel i u turistů. Může ohrožený turistický ruch ochránit vynález, který vědci na odstrašení medvědů pokusně nasazují v Tibetu? Josef Tuček Přečíst článek

„Dva prototypy děla Caesar, které jsou součástí 62 kusů čítající zakázky, nyní prochází kontrolními zkouškami,“ uvedla také armáda. Testování se odehrává u francouzského výrobce, v ČR na něj následně navážou vojskové zkoušky, při kterých armáda ověří takticko-technické parametry houfnic.

Většinu děl by měl podle dřívějších informací v ČR zkompletovat holding Czechoslovak Group, který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. Cena zakázky na houfnice je proti původním předpokladům zhruba o 40 procent vyšší, důvodem byly podle dřívějšího vyjádření ministerstva například inflace nebo zdražení surovin. Houfnice ve výzbroji české armády nahradí děla DANA, která neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.