Chilli spolehlivě zahání medvědy, potvrzují zkušenosti z Tibetu. A v Tatrách je dál střílí

Zprávy o útocích medvědů na lidi na Slovensku a o výskytu těchto šelem v Beskydech na Moravě, kam ze Slovenska pronikají, vzbuzují vcelku logicky obavy u místních obyvatel i u turistů. Může ohrožený turistický ruch ochránit vynález, který vědci na odstrašení medvědů pokusně nasazují v Tibetu?

Tohle je na Tibetské náhorní plošině podobné jako na Slovensku: místní hnědí medvědi se stále častěji střetávají s lidmi a ohrožují i hospodářská zvířata. Výzkumy ukazují, že jedním z důvodů může být změna klimatu, která ovlivňuje teritorium šelem a nutí je k přesunům do dosud neobvyklých oblastí.

Co proti tomu udělat?

Zajímavý nápad, jak odradit potenciálně nebezpečná zvířata od vstupu do oblastí, kde se pravidelně pohybují lidé, má Pcheng-jü Čchen z čínské univerzity ve městě Wu-chan (ano, v tom městě, kde byl poprvé identifikován virus způsobující nemoc covid-19). Spolu s kolegy sestrojil přístroj, který medvědy automaticky rozpozná a nastříká na ně nepříjemnou směs, jež by je měla zahnat, ale přitom jim neublíží.

Směs obsahuje trochu mentolu, ale hlavně kapsaicin – alkaloid, jenž způsobuje pálivou chuť chilli papriček a který drtivá většina zvířat ani lidé ve větší koncentraci nesnesou. Zejména při kontaktu se sliznicí úst, nosu či oka, ale i s pokožkou vyvolává pocit obrovské bolesti, po níž však nezůstanou následky jako po skutečném zranění. Ostatně tato látka bývá obsažena v obranných pepřových sprejích a někdy se používá pro vyvolání bolesti i při laboratorních pokusech.

Malá odbočka: Živočichem, kterému kapsaicin prokazatelně nezpůsobuje bolest, je východoafrický poněkud ošklivý hlodavec rypoš lysý. U něho vědci zkoumají, jestli by se jeho geny nedaly přenést do hospodářských zvířat, jež by pak necítila bolest při špatném zacházení nebo na jatkách.

Trénink díky umělé inteligenci

Přístroj vyvinutý čínskými výzkumníky je vybaven kamerou, malým počítačem, solárním panelem a lithiovou baterií, do níž se získaná sluneční energie ukládá. A samozřejmě také rozprašovačem odpuzující látky. Bez nabíjení a údržby má vydržet měsíc. Jeho výrobní cena by měla v přepočtu dosáhnout asi jeden a půl tisíce korun.

Protože zařízení musí samo určit, že se k němu přiblíží medvěd, je jeho počítačový program založen na modelu umělé inteligence. Výzkumníci jej natrénovali na více než tisícovce snímků tamní divoké přírody, které kromě medvědů zobrazovaly také antilopy, lidi nebo jaky, tedy tury přizpůsobené k životu ve vysokých horách centrální Asie.

Díky tomu by měl být přístroj schopen medvěda rozpoznat a postříkáním pálivou směsí odstrašit. Zasáhnout by jej měl až na vzdálenost 13 metrů. Pravděpodobnost, že přístroj omylem postříká lidi, představuje nyní 1,8 procenta. To by se dalo snížit dodáním infračervených nebo akustických senzorů, čímž by se však aparát prodražil. Pokud se však splete a postříká člověka, určitě je to hodně nepříjemné, ale naštěstí ne tragické.

Jed pro zdivočelé kočky

Zajímavou otázkou teď je, jak dlouho bude medvědům trvat, než se naučí odstrašující zařízení rozpoznat a bezpečně je obejít. Například strážci v amerických parcích stříleli na medvědy gumové projektily, aby je odradili od vstupu do oblastí, kde se pohybovali lidé. Medvědi se pak skutečně drželi dál od osob v uniformách se zbraněmi, ale jiných lidí se nebáli...

Jiný experiment, při němž je přístroj vytrénovaný umělou inteligencí používán proti zvířatům, nyní probíhá na ostrově King Island u australské Tasmánie. Zařízení rozpozná zdivočelé kočky, jež v opravdu velkém vyvražďují drobné živočichy. Šelmy postříká jedovatým gelem, který je vcelku citlivě usmrtí.

Připusťme, tibetští medvědi jsou na tom líp.

