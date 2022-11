Porušení slibu? Poláci využijí výjimku pro Družby. U Rusů objednávají miliony tun ropy

Rafinérie PKN Orlen podle ruského deníku Kommersant objednala tři miliony tun ropy na rok 2023. Polsko se přitom zavázalo, že do konce letošního roku přestane ruskou ropu dovážet.

Největší polská rafinerská společnost PKN Orlen zažádala na příští rok o dodávky tří milionů tun ruské ropy přes ropovod Družba v rámci pokračujících dlouhodobých kontraktů. Informoval o tom dnes s odvoláním na své zdroje ruský deník Kommersant. Ruský monopolní provozovatel ropovodů Transněfť listu potvrdil, že obdržel žádosti od spotřebitelů v Polsku na příští rok. Neupřesnil však, kdo žádost podal ani o jaký objem se jedná.

Evropská unie se dohodla, že kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu přestane od 5. prosince dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, přes který se dostává ropa i do České republiky. Polsko a Německo, které odebírají ropu severní větví ropovodu Družba, nicméně už dříve uvedly, že do konce roku 2022 dovoz ropy z Ruska zastaví, připomíná agentura Reuters.

„Společnost PKN Orlen důsledně diverzifikuje své dodávky ropy. V současné době 70 procent ropy do všech rafinerií společnosti v Polsku, České republice a Litvě pochází z jiných směrů než z Ruska. Společnost v současné době pokračuje pouze v dlouhodobých kontraktech na dodávky do Polska z tohoto směru (z Ruska),“ sdělilo tiskové oddělení PKN Orlen agentuře Reuters. Dodalo, že podnik zastavil veškerý dovoz ruské ropy po moři.

V Česku zpracovává miliony tun ropy

Společnost PKN Orlen má smlouvy na dodávky ropy se společnostmi Rosněfť a Tatněfť . Očekává se, že smlouva s Rosněftí vyprší do konce roku. Dohoda s Tatněftí je podle obchodníků platná do prosince 2023. Tatněfť na základě dohody dodává do Polska přibližně 200 tisíc tun ropy měsíčně. Obě smlouvy byly podepsány před únorem 2022, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu.

Společnost PKN Orlen provozuje rafinerie v Polsku, Litvě a České republice, které loni zpracovaly 29,9 milionu tun ropy. Firma sídlí v Plocku a je od roku 2018 jediným vlastníkem českého petrochemického holdingu Orlen Unipetrol, do kterého patří i síť čerpacích stanic Benzina Orlen.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

