Inflace přes padesát procent nebo první supermarket. 15 klíčových bodů polistopadové ekonomiky

Překotná transformační doba na počátku devadesátých let přinesla hned několik zásadních událostí navždy měnící naše životy. Ale tím velké ekonomické události zdaleka nekončí. Za posledních třicet let od 17. listopadu 1989 jich byla celá řada. Redakce newstream.cz vybrala 15 nejdůležitějších, ať už pozitivně, tak i negativně měnící naše životy i podnikání.

Reklama

20. září 1990

Československo se stalo členy klíčových mezinárodních ekonomických struktur. Vstoupilo do Mezinárodního měnového fondu, Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světové banky) a dalších tří přidružených organizací.

Podívejte se do galerie na historické milníky polistopadové ekonomiky:

2. října 1990

Reklama

Federální shromáždění přijalo zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, tedy takzvaný restituční zákon. Samotný návrat majetku lidem okradeným po roce 1948 a pozdější obchodování s restitučními nároky a institut takzvaných náhradních restitucí značně proměnil majetkovou strukturu v zemi. A také proměnil například tvář venková, zvláště v příhraničních oblastech.

16. dubna 1991 - 30. května 2000

Volkswagen postupně ovládá výrobce automobilů Škoda Auto a mění jej v jednu z nejúspěšnějších značek světa. Privatizace tuzemských tradičních značek do zahraničních rukou přitom v průběhu 90. let hned několikrát dopadla špatně.

Karel Schwarzenberg: Naše země stále nevzkvétá. Havel byl morální autoritou Leaders "Čeští politici jsou pro národ většinou amorální autoritou. Pár výjimek ale najdete. Morální autoritou byl bezpochyby Václav Havel. V ODS pak Miroslava Němcová, v sociální demokracii Vladimír Špidla,” bilancuje v exkluzivním rozhovoru kníže Karel Schwarzenberg. Petra Jansová, Stanislav Šulc Přečíst článek

6. června 1991

V Jihlavě otevírá první provozovnu supermarket Mana. Jde o první zahraniční obchod svého druhu u nás. Manu tehdy vlastnil Ahold, dnes vlastnící supermarkety Albert a hypermarkety Hypernova. Od té doby do Česka vstoupila řada zahraničních řetězců, některé z nich (Delvita, Julius Mainl či Carrefour) později tuzemský trh opustily.

1991

Skokové zdražování. Od 1. ledna 1991 dochází k uvolnění cen v retailu. To se projevilo okamžitým razantním zdražením základních potravin a dalšího důležitého zboží. Za rok 1991 Český statistický úřad eviduje nejvyšší inflaci u nás - ceny meziročně vzrostly o 56,6 procenta. Navzdory nominálnímu růstu mezd a platů i díky vysoké inflaci v Československu reálné mzdy meziročně poklesly.

1992 - 1994

Faktický zrod tuzemské soukromé scény. Architekti takzvané kupónové privatizace byli Dušan Tříska, Tomáš Ježek a Václav Klaus. Její princip přitom byl jednoduchý. Vláda vyčlenila ve dvou vlnách velkou část kdysi státního majetku a občané si mohli nakoupit za 1000 korun knihy s kupony a investovat do vybraných podniků. Velká část z nich investovala prostřednictvím fondů. K nejznámějším patřily První privatizační fond (PPF) Petra Kellnera, Harvardské fondy Viktora Koženého či Trend založený hudebníky Michaelem Kocábem a Martinem Kratochvílem, který se později stal prvním fondem, na který byla uvalena nucená správa.

6. dubna 1993

Po dvou letech příprav obnovila činnost pražská Burza cenných papírů. Ta byla založena již v roce 1871, ale její činnost byla ukončena v roce 1938. Od roku 2008 je majoritním vlastníkem pražské burzy Vídeňská burza.

Šéf burzy Koblic: S dividendovými akciemi se u nás bohužel obchoduje málo Leaders V nadcházejících 12 měsících by se na pražské burze mohlo objevit hned několik nových titulů, předpokládá šéf burzy Petr Koblic. „Na trh START se mohou dostat i tři společnosti, ale může se stát, že jich bude až pět. Co se hlavního trhu týče, debatuje se o několika velkých industriálních firmách vlastněných finančními investory,” prozrazuje Koblic v rozhovoru pro newstream.cz. Akcie na pražské burze letos rekordně rostou, trápí je ale nízké objemy obchodu. Stanislav Šulc Přečíst článek

1996 - 1997

Po prvotní euforii z transformace a skokovému růstu ekonomiky se v roce 1996 a hlavně 1997 ozvaly první problémy kapitalismu v České republice. A v důsledku krize přišla tehdejší vláda Václava Klause se sérií opatření na stimulaci ekonomiky, pro něž se vžil termín „vládní balíčky”. Šlo o takzvané „utahování opasků”, které mělo vést k opětovnému nastartování růstu.

12. června 2000

Run na banku do té doby velká část lidí znala jen z filmů. Od 12. června roku 2000 se ale staly fronty lidí snažících se dostat ke svým úsporám realitou i u nás. Následovala nucená správa a posléze pád investiční banky IPB, po němž se značně překreslila ekonomická mapa v zemi. Bankovní aktiva od státu převzala Československá obchodní banka. Součástí příběhu IPB byla také kauza „České pivo”, během níž došlo k prodeji Plzeňského Prazdroje.

Pavlína Kalousová: Lidé budou pít víc pivo s přáteli či sousedy Leaders Pandemie změnila spoustu návyků, některé trendy se akcelerovaly. „Vidíme spoustu pop-up podniků, nebo že si lidé dělají barbecue akce se sudem, sousedské akce, oslavy, tam určitě toto bude fungovat, hrají v tom roli i sociální média ve smyslu, jak se nyní lidé svolávají, jak probíhá socializace. Plus vidíme u mladší generace, že preferuje jiné typy drinků,” vysvětluje členka představenstva Plzeňského Prazdroje Pavlína Kalousová. Tereza Zavadilová Přečíst článek

1. května 2004

Po historicky prvním referendu Česká republika 1. května 2004 završila svůj konvergenční projekt zahájený v roce 1990 a stala se členem Evropské unie.

2008

Světová krize se do Česka dostává pozvolna. Později se však projevuje výrazným propadem cen nemovitostí, které Česká republika doposud nezažila. Ceny soustavně padaly mezi lety 2010 a 2013. Až v roce 2014 se dostávají za předkrizovou úroveň. Zvláště v dnešní situaci na trhu nemovitostí je dobré si toto připomenout.

2013 - 2017

Tuzemská ekonomika po dopadech globální krize značně rostla a v důsledku toho posilovala také česká koruna. Ozvali se exportéři, kteří přestali být konkurenceschopní producentům ze zemí, kde byla značně rozvolněná měnová politika. Česká národní banka proto začala intervenovat proti české koruně a zavázala se držet její kurz na úrovni minimálně 27 korun za euro. V důsledku toho sice exportéři opět mohli prodávat levné české výrobky, ale čeští cestovatelé to negativně pocítili na svých peněženkách o dovolených.

2016

V roce 2016 se uzavřel dekádu trvající příběh těžařské společnosti New World Resources vlastnící OKD. Story ostravských dolů patří k nejcitlivějším příběhům posledních 30 let i kvůli tomu, že během ní došlo k celé řadě porušení dohod, na základě kterých byly doly privatizovány. Dopady to vedle ekonomických a municipálních mělo také politické.

Peníze jsou jen žetony, říká bývalý bankéř Lubor Žalman Money Větší banky mají větší možnosti, a proto toho mohou pro své klienty více udělat. Ne vždy to tak platí, říká spolumajitel Encor Wealth Management Lubor Žalman. Někdejší bankéř za svůj život několikrát počítal, jakou minimální velikost má mít banka, aby byla alespoň na nule. Teď se zamýšlí nad tím, zda pandemie změní chování investorů. Adéla Vopěnková Přečíst článek

2018

V roce 2018 se naplno projevil apetit Daniela Křetínského, když koupil podíl ve francouzském deníku Le Monde. Nešlo o první ani poslední akvizici českého miliardáře na Západě. Ale definitivně se potvrdilo, že jeho investiční strategie se zdaleka nezastaví u hranic Česka a jeho sousedů ani v sektoru energetiky. Od té doby Křetínský koupil podíly v celé řadě západních společností od britské pošty po prodejce tenisek Foot Locker. V posledních týdnech pak ohlásil vstup do klubu anglické Premier League West Ham United. Jedná se o největší příklad toho, jak český kapitál expanduje na Západ.

2021

Jeden z nejvlivnějších lidí uplynulých třiceti let, muž, který do velké míry zformoval podobu České republiky po roce 2000, a podnikatel, který dosáhl největších úspěchů doma i ve světě ze všech. Petr Kellner, nejbohatší Čech, zemřel při pádu helikoptéry, která jej vezla na lyžování na Aljašce. Jaké to bude mít dopady na PPF, její impérium i na směřování země, ještě není zcela jasné. Řízení PPF zatím převzal Ladislav Bartoníček, majetek po zesnulém miliardáři v hodnotě přesahující 300 miliard korun si rozdělí jeho manželka a děti.