Matka řetězce Pepco zkrachovala. Akcionářům zbyly jen oči pro pláč

Steinhoff, matka řetězce s levnými oděvy Pepco, skončil. Akcionáři ve středu odhlasovali zrušení společnosti a její stažení z burz ve Frankfurtu a Johannesburgu. Oznámení následovalo po zprávě, že strůjce pádu společnosti Steinhoff Markus Jooste prohrál v Německu odvolání proti zatykači, napsala agentura Bloomberg. Přečtěte si miliardovou story úspěchu i hlubokého pádu.

Pět let trvající sága gigantického účatního skandálu se sune ke konci. Jiné východisko než zrušení společnosti akcionáři neměli, uvedla agentura Bloomberg. Problémy společnosti Steinhoff International by však podle serveru Money.pl neměly ovlivnit provoz společnosti Pepco. Steinhoff International drží 72 procent akcií řetězce Pepco.

Držitelé akcií Steinhoff International mají počítat s malou, pokud vůbec nějakou kompenzací. Holding totiž bude muset prodat svá aktiva a zaplatit své dluhy, poznamenala agentura.

Pepco je řetězec s levným oblečením, hračkami či domácími potřebami. Byl založen v Polsku v roce 1999, do České republiky expandoval v roce 2013 a aktuálně tu provozuje 278 prodejen.

Miliardová story úspěchu i pádu

A celé to začalo jako úspěch sám. Firmu, která se stala základem Pepca, koupil v roce 2015 jihoafrický Pepkor, jedna z tamních největších retailových firem se skoro padesátiletou historií. Hlavní postavou Pepkoru byl Christoffel „Christo“ Wiese, podnikatel, který od šedesátých let postupně budoval retailový řetězec nejprve se svými rodiči, pak sám - a to organickým růstem i sérií chytrých akvizic. Kromě Pepkoru Wiese založil a do roku 2010 i osobně řídil potravinový řetězec Shoprite, jeden z největších v jižní Africe.

Christo, někdejší majitel diamantového dolu a také nejdražší rezidence v Cape Townu, byl svého času jeden z nejbohatších lidí v JAR - konkrétně v roce 2015 byl s majetkem skoro sedm miliard dolarů označen magazínem BusinessTech za jedničku. Prvenství bylo výsledkem transakce, ve které Wiese o rok dříve svůj Pepkor zfúzoval s jihoafricko-německo-holandskou investiční společností Steinhoff. Výměnou za podíl v Pepkoru v hodnotě šesti miliard dolarů se Wiesse se zhruba třiadvaceti procenty stal nejvýznamnějším akcionářem Steinhoffu.

Nábytek z NDR

Steinhoff je také firma s historií dlouhou půl století. Založil ji v šedesátých letech Bruno Steihoff jako podnik, který nakupoval nábytek v komunistických zemích a s patřičnou marží jej prodával na Západě. Steinhoff se v devadesátých letech přesunul kvůli lákavějším podmínkám do Jihoafrické republiky a vydal akcie na johannesburské burze. Tehdy začala velká expanze a postupně se Steinhoff stal druhým největším nábytkářským řetězcem v Evropě po švédském řetězci Ikea.

Mimochodem obchodním partnerem a později blízkým spolupracovníkem, který Bruno Steinhoffovi pomáhal s úpisem akcií, byl jihoafrický multimilionář a známý investor do koní Markus Joonste, pozdější šéf firmy Steinhoff. Ten dále sehraje zásadní roli.

Nedlouho poté, co do Steinhoffu vstoupil Christo Wiese, vydala firma akcie také na frankfurtské burze. Tržní kapitalizace dosáhla 20 miliard eur. Firma rychle expandovala dál. Wiese po čase zastavil akcie Steinhoffu jako kolaterál ve výši 1,6 miliardy eur proti financování zvýšení kapitálu firmy, na který půjčila skupina bank včetně Nomury, Goldman Sachs, Citigroup a HSBC.

Miliardář použil peníze na koupi texaského matracového řetězce Matress Firm a britského Poundlandu, prodejce levného zboží ve stylu kus za jednu libru. Steinhoff působil ve 130 zemích světa a zaměstnával 130 tisíc lidí.

Vše bylo zalité sluncem až do prosince roku 2017.

Kolem Vánoc Steinhoff ohlásil, že nedokáže kvůli účetním nesrovnalostem odevzdat účetní závěrku. Respektive ohlásil to auditor firmy, Deloitte, a přiznal, že v účetnictví je díra dvanáct miliard dolarů.

Strůjce pádu Markus Jooste

Následoval armageddon: začátkem roku 2018 cena akcií Steinhoffu klesla během pár dní o 90 procent. CEO firmy Markus Jooste odstoupil. Do věci se vložil ministr financí JAR Malusi Gigaba s tím, že je z kauzy znepokojený a poslal na firmu také místní regulátory. Akcie investiční firmy totiž držely i jihoafrické penzijní fondy. Agentura Moody’s snížila Steinhoffu rating. A Wiese se z miliardáře stal během jednoho týdne milionářem.

Weise, který z nesrovnalostí podezíral ředitele Joosteho, si od agentury PricewaterhouseCoopers objednal forenzní audit toho, co se za jeho zády v Steinhoffu dělo - složka proti Joostovi má tři tisíce stran. Údajně Jooste a jeho lidé během vcelku agresivní expanze investiční společnosti působili na obou stranách transakcí skrze řetězec offshorových firem. V mnoha případech firmy, které posléze Steinhoff koupil, zažily předtím rychlý růst akcií. Údajně Jooste a jeho lidé si z toho pak dělili prémie, ale jejich podnik kupoval předražené provozy.

Tyto podivné obchody, do kterých byli údajně zapleteni i dědicové zakladatele Steinhoffu Bruna, se objevily dokonce v Panama Papers a měly trvat dvacet let. Podle německých médií se navíc ukázalo, že Jooste radil svým přátelům prodat akcie Steinhoffu pár dní předtím, než průšvih vyšel najevo a akcie prudce spadly.

Jooste tvrdí, že nic špatného neudělal a skandál je výsledkem boje s někdejším obchodním partnerem Andreasem Seifertem - což je rakouský miliardář a majitel XXXLutz. Seifert s Joostem se přeli o vlastnictví miliardové firmy Poco, ve které měl jak Seifert, tak Steinhoff padesát procent a snažili se z firmy vyštípat jeden druhého. Po oslabení Steinhoffu účetním skandálem nakonec německý nábytkářský řetězec Poco skončil v rukou XXXLutz. Steinhoff se kvůli dluhům postupně zbavuje řady firem, například francouzského řetězce Conforma či nábytku Kika.

Akcionářům zbudou jen oči pro pláč

Zatykač na Joosteho, bývalého generálního ředitele Steinhoff International byl vydán poté, co se v dubnu nedostavil k soudnímu jednání u německého soudu. Jeho právník Bernd Gross tehdy soudu sdělil, že Joosteho pas zadržely jihoafrické úřady, což mu znemožnilo vycestovat na soudní jednání. Soud v Oldenburgu ale jeho odvolání zamítl, sdělila agentuře Bloomberg mluvčí soudu.

Akcionáři, kteří v této věci neměli příliš na výběr, jsou poslední v řadě, kdo něco získá. Mají počítat jen s malou, pokud vůbec nějakou kompenzací. Během pěti let přitom firma dokázala vyplatit externím stranám 447 milionů eur (10,8 miliardy korun), a nadále také pravidelně vyplácela odměny svým manažerům.

„Je to naprostá ostuda, řekl David Shapiro ze Sasfin Securities.“ Každému muselo být dávno jasné, že společnost nepřežije a pro akcionáře by bylo daleko lepší, kdyby zkrachovala už v roce 2017,“ dodal.