Poláci už nechtějí být udření. Čím dál víc přemýšlejí o zkrácení pracovního týdne

Polské ministerstvo práce a sociálních věcí analyzuje dva návrhy na zkrácení pracovního týdne, oznámila ministryně Agnieszka Dziemianowiczová-Bonková podle televize TVN 24. První možností je zkrátit pracovní týden na 35 hodin, druhou zavést volné pátky.

Reklama

„Uplynulo už více než 100 let od zavedení osmihodinové pracovní doby, skoro před půl stoletím se zavedly volné soboty. Od té doby se toho hodně změnilo, a tak by se mohl udělat další krok či alespoň zahájit dialog na toto téma,“ řekla ministryně. „Mým přáním a plánem je zkrátit pracovní týden. Jak? O tom se vede diskuse,“ dodala.

Udření Poláci

Polská společnost je podle zástupkyně Levice ve vládě premiéra Donalda Tuska jednou z nejvíce udřených v Evropě. Zkrácení pracovního týdne by podle ní prospělo nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům. „Vůbec neplatí, že čím víc hodin stráví zaměstnanec v práci, tím má lepší výsledky. Vyhoření, stres a únava snižují produktivitu. Odpočinutý pracovník je kreativnější a více motivovaný,“ argumentovala.

Stanislav Šulc: Pátek, pondělí, nebo středa? Jak bude vypadat čtyřdenní pracovní týden Názory Aktuální dvojice svátků, tedy oslavy Svátku práce a Dne osvobození, vyšly tento týden na středu. A staly se tak zajímavou laboratoří toho, který den by se měl zvolit za příští volný den. Ačkoli debata o čtyřdenním pracovním týdnu po pandemii utichla, zkrácení pracovního týdne je nevyhnutelné. A středa se ukazuje z mnoha důvodů jako nejrozumnější volba. Stanislav Šulc Přečíst článek

Ministerstvo podle ní přihlíží i k řešením zavedeným v jiných zemích, jako jsou Francie a Německo. Výsledky analýz hodlá představit do konce roku.

Ministryně připustila, že z rozhovorů se zaměstnanci a zaměstnavateli vyplývá, že snazší by bylo zavést čtyřdenní pracovní týden při zachování osmihodinové pracovní doby. „Možná by se volné pátky mohly zavádět jako kdysi volné soboty - nejdříve by byly volné dva (pátky v měsíci), pak všechny,“ dodala.

Poláci investují do obrany. Jejich hranice budou hlídat americké balony TARS Zprávy z firem Polsko koupí čtyři americké balony včasné výstrahy s podvěšenými radary. Příslušnou dohodu v hodnotě 960 milionů dolarů (asi 21,9 miliardy korun) ve Varšavě podepsal polský vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dříve byla hodnota kontraktu odhadována na 1,2 miliardy dolarů, připomněla televize TVN 24. Polsko bude po USA teprve druhou zemí na světě využívající tento systém včasné výstrahy. ČTK Přečíst článek

Karel Pučelík: Inspirace pro Česko? Nová tvář polské diplomacie zastiňuje západní lídry Názory Kdo je lídrem Evropy? Francie, Německo či Británie? Zvykejme si, že častěji uslyšíme o Polsku. Polská diplomacie opouští provinční vody střední Evropy a pod vedením nekompromisního Sikorského má vliv v Evropě i v USA. Není to příklad i pro nás? Karel Pučelík Přečíst článek