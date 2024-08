Britové zřejmě dostanou více volna. Tamní vláda chce zavést čtyřdenní pracovní týden

Britská vláda chystá nová pravidla pracovního trhu, která mají umožnit zaměstnancům pracovat pouze čtyři dny v týdnu, pokud si během nich stihnou odpracovat stejný počet hodin jako za pět dní. Vládní úřady tvrdí, že nechtějí zaměstnavatelům tuto praxi nařizovat, ale motivovat je jejím prostřednictvím ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců, píší britská média.

List The Guardian citoval činitele několika ministerstev, podle nichž se v současností rodí strategie, která má přinést účinnější využívání pracovního času a dát lidem možnost využívat tři volné dny týdně.

„Třeba když budete místo osm hodin pět dní v týdnu pracovat deset hodin čtyři dny, uděláte stejné množství práce, ale uděláte ji způsobem, díky němuž budete své děti muset méně svěřovat pečovatelům, budete mít víc času na rodinu a na jiné věci,“ řekla rozhlasové stanici LBC Radio náměstkyně ministryně školství pro pracovní dovednosti Jacqueline Smithová.

Zveřejnění plánu v Británii okamžitě rozpoutalo debatu o tom, zda budou mít všichni zaměstnavatelé povinnost umožnit lidem pracovat jen čtyři dny. Vládní úřady tvrdí, že zaměstnanci dostanou možnost o čtyřdenní týden požádat, firmy však budou moci k žádostem přistupovat individuálně a s přihlédnutím k oboru. U některých profesí jako jsou například učitelé novinku podle Smithové zavést nepůjde.

Vláda chce konkrétní podobu pravidel představit do 100 dní, během nichž hodlá plán konzultovat se zástupci zaměstnavatelů, odborů či nevládních organizací.

Zastánci zkrácení pracovní doby návrh vítají, mohl by ale podle nich zajít dále. „Je to vítaný krok...Nicméně zaměstnancům pouze umožní více koncentrovat jejich pracovní hodiny, místo aby je redukoval. Právě jejich zkrácení je ale podle nás klíčem ke zlepšení rovnováhy mezi prací a životem a k udržení produktivity práce,“ citoval The Guardian ředitele organizace 4 Day Week Joea Rylea.

