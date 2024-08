Jurečka: Pracujeme na revizi platových tabulek, do voleb ji ale nestihneme

Ministerstvo práce pracuje na revizi systému odměňování ve veřejném sektoru. O novém modelu jedná pracovní skupina. Řeší se rozdělení platových tabulek i možné oslabení délky praxe ve výši výdělku. Do sněmovních voleb do podzimu 2025 se změny ale provést nestihnou, uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Reformu odměňování žádají samosprávy i odboráři. Podle nich je obtížné za nynějšího nastavení platů pracovníky získat a udržet a řada tarifů je navíc pod minimální mzdou.

Platové tarify stanovuje vláda v nařízení. Pět tabulek upravuje základ výdělku asi 776 tisíc úředníků, pracovníků v kultuře, učitelů či lékařů. Zvláštní stupnice je pak pro 70 400 zaměstnanců ve službách státu. V platových třídách se odráží vzdělání, náročnost a odpovědnost práce a v platových stupních délka praxe.

„Ta změna je poměrně rozsáhlá a není to reálné udělat do konce volebního období. Může mít několik variant. Bavíme se nejen o rozložení v platových třídách (podle kvalifikace), ale bavíme se o systému stupňů (podle délky praxe), jestli je to spravedlivé, férové, jestli seniorita není přežitá,“ uvedl Jurečka. Podle něj nemá logiku ani rozdělení do jednotlivých stupnic. „Lidi, kteří jsou pod státní službou a kteří jsou v té první či druhé stupnici, mají stejné požadavky na vzdělání a dělají velmi podobný typ činnosti, ale už v základu jsou naprosto nesystémové rozdíly ve výši odměňování,“ řekl ministr.

Podle něj je platový systém nepřehledný a k jeho změnám bude potřeba upravit legislativu. „Budeme na tom dál pracovat, abychom to připravili, ale reálné je udělat to v příštím funkčním období Sněmovny,“ uzavřel Jurečka.

Například podle první tabulky má vysokoškolák v úřadu ve 12. třídě ve 4. stupni s pětiletou praxí tarif 30 230 korun, v 6. stupni s desetiletou praxí 32 450 korun a v 9. stupni s dvacetiletou praxí 36 070 korun. „Považujeme za vhodné snížit počet a váhu platových stupňů, neboť z praxe vyplývá minimální korelace mezi delším profesním působením zaměstnanců a jejich pracovním výkonem,“ uvedlo Sdružení místních samospráv (SMS) v připomínkách k nedávnému návrhu nařízení se zvýšením tarifů.

Požaduje po ministerstvu, aby vypracovalo „komplexní revizi systému odměňování a zároveň komplexní revizi katalogu prací“. Podle SMS je nutné zlepšit ve veřejné sféře odměňování zvlášť u některých profesí, a to třeba IT specialistů či právníků. Také Karlovarský kraj napsal, že znovu důrazně žádá o revizi systému odměňování. Počet platových stupňů označil za neúčelný a neefektivní.

Odboráři a zástupci samospráv i resortů poukazují také na to, že řada tarifů je pod minimální mzdou. Má je desetina zaměstnanců veřejné sféry a státu.

Odměňování ve veřejné sféře v evropských zemích porovnával před několika lety Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA). Trendem tam podle něj byl rychlejší posun lidí do vyššího tarifu za kvalitní práci a výkonnost, zohlednění průběžného vzdělávání v platu či příplatky za náročnější úkoly.