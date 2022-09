Apple chystá další zdražování. Po telefonech přijdou na řadu aplikace

Důvodem skokového zdražování, k němuž se Apple letos na podzim uchyluje, je dražší dolar. Projevilo se to již na nových iPhonech 14, nyní podle agentury Bloomberg Apple zdraží aplikace v App Storu.

Silný dolar činí stále větší problémy po celém světě. Nejnověji na to doplatí zákazníci společnosti Apple, ale také vývojáři aplikací, které Apple prodává ve svém App Storu. Placené aplikace již zanedlouho podraží ve všech zemích, které nemají jako hlavní měnu americký dolar, zejména však v Evropě a Asii.

„Dolar výrazně posílil proti koši měn používaných ve vyspělém světě, od 5. října proto Apple zdraží aplikace právě v těchto zemích,“ uvádí agentura Bloomberg s odkazem na dokument, který Apple zaslal vývojářům. „Razantní zdražení lze očekávat například v Japonsku kvůli dramatickému propadu jenu z minulého týdne. Ceny by tu mohly růst i o 30 procent,“ dodává Bloomberg.

Zdražení může mít zásadní dopad právě na vývojáře. „Zvláště na herní vývojáře to může dolehnout drtivým způsobem. Lze čekat, že nákupy v aplikacích výrazně propadnou,“ uvedl pro Bloomberg analytik tokijské herní společnosti Kantan Games Serkan Toto.

Dražší iPhony

Sílící dolar se na cenách produktů Apple projevily již minulý týden, kdy do prodeje vstoupily nejnovější iPhony s označením 14. Zatímco ještě před rokem top modely Max Pro se v Česku prodávaly za 33 990 korun s daní, letošní telefony již startují na 36 990 korunách.