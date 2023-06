Padlý energoholding Malina nově vede krizový manažer, který řešil i pád OKD

Energetický Holding Malina, který je v současnosti kvůli problémům se zajištěním velkého množství zakázek na fotovoltaiku v úpadku, nově řídí někdejší šéf představenstva státního podniku Prisko Marián Klásek. Ten měl v minulosti na starosti například převzetí těžebního podniku OKD. Vyplývá to z dnes publikovaného zápisu v obchodním rejstříku, na který upozornil server Seznam Zprávy. Dosud společnost řídil Jan Urban, který rezignoval, uvedla firma v následné tiskové zprávě.

Energetický Holding Malina v předchozích týdnech přiznal problémy se zajištěním zakázek. Vedení společnosti proto na začátku května podalo návrh na insolvenci, v něm uvedlo závazky ve výši téměř 1,4 miliardy korun. Městský soud v Praze následně s firmou zahájil insolvenční řízení a rozhodl o jejím úpadku. Spolu s tím soud určil insolvenčního správce, kterým se stala Insolvenční agentura se sídlem v Karlových Varech. První schůzka věřitelů, na níž by se mělo rozhodnout o dalším osudu firmy, se uskuteční 29. srpna.

Společnost změny ve vedení, na které jako první upozornil server Seznam Zprávy, ve čtvrtek potvrdila v tiskové zprávě. Uvedla, že dosud společnost řídil Jan Urban, který rezignoval. Klásek byl zvolen jediným členem představenstva firmy na valné hromadě společnosti, která se uskutečnila ve středu.

Klásek je v čele firmy s platností ode dneška. Firma zároveň oznámila, že během dnešního odpoledne se bude konat schůze prozatímního věřitelského výboru, na kterém bude nový statutární zástupce EH Malina představen společně s novým krizovým managementem.

Krizový manažer, který řešil i pád OKD

Klásek, který má zkušenosti z pozice krizového manažera, do loňského roku předsedal představenstvu státní firmy Prisko. V ní měl na starosti například přechod těžebního podniku OKD právě pod křídla Priska.

Marián Klásek, někdejší šéf státního Priska na archivní fotografii z roku 2017 ČTK

Společnost Malina v návrhu na insolvenci uvedla, že cílem je umožnění reorganizace společnosti a dokončení všech zakázek. „Malina má podle nás největší šanci dokončit zakázky klientů v modelu reorganizace, pokud její věřitelé schválí reorganizační plán, který společnost připravuje,“ uvedl Petr Sochora, který vede tým externích poradců vedení firmy.

Majoritním vlastníkem holdingu je Cyril Regner, menšinovým majitelem je dnes už bývalý předseda představenstva Jan Urban. Podnik zaměstnává kolem 135 lidí. Za minulý rok byla společnost ve ztrátě přes 186 milionů korun.

