Jiří Knob nahradil v představenstvu J&T Real Estate Jiřího Ochetze
Investiční ředitel společnosti J&T Real Estate Jiří Knob se stal členem jejího představenstva. Ve své nové roli bude i nadále odpovědný především za řízení projektů a vedení celého týmu projektových manažerů.
Knob v představenstvu společnosti nahradil Jiřího Ochetze, který ke konci června své působení ve společnosti ukončil. J&T to uvedla v tiskové zprávě.
Knob (49) nastoupil do J&T Real Estate s více než desetiletou praxí hlavního inženýra projektů v roce 2007. Od té doby byl projektovým manažerem například Rezidence Kampa či kancelářského komplexu Rustonka. Připravoval také aktuální pražský projekt Nový Rohan, zajišťuje projekty Archa Smíchov a Trio Brno.
J&T Real Estate od roku 2008 uskutečnila projekty za téměř 15 miliard korun. Aktivně se podílí na urbanistickém rozvoji nejen Prahy, Brna, ale i dalších měst. V České republice vybudovala několik kancelářských komplexů, které prodala nebo pronajala. J&T Real Estate je spřízněnou developerskou společností bankovního holdingu J&T Finance Group SE. Jejím majoritním vlastníkem je předseda představenstva realitní společnosti Dušan Palcr.
Na čtyřhektarovém území na Rohanském ostrově v pražském Karlíně začne developer J&T Real Estate příští rok stavět novou čtvrť za zhruba 15 miliard korun. Na Novém Rohanu vznikne přes tisíc bytů s obchody a službami a v těsném sousedství projektu také nová základní škola a velký městský park Maniny.
J&T Real Estate startuje svůj největší projekt na Rohanském ostrově. Vyjde na 15 miliard
Reality
Na čtyřhektarovém území na Rohanském ostrově v pražském Karlíně začne developer J&T Real Estate příští rok stavět novou čtvrť za zhruba 15 miliard korun. Na Novém Rohanu vznikne přes tisíc bytů s obchody a službami a v těsném sousedství projektu také nová základní škola a velký městský park Maniny.
Developer J&T Real Estate (JTRE) chystá svůj zatím největší projekt. Koupil první část pozemků na Rohanském ostrově v pražském Karlíně, kde začne příští rok stavět čtvrť Nový Rohan. „Aktuálně máme územní rozhodnutí a připravujeme stavební povolení pro první etapu umístěnou na nároží ulic Voctářova a Štorchova. Prodeje bytů plánujeme spustit ve druhém čtvrtletí, výstavbu pak ve druhé polovině roku,“ říká člen představenstva JTRE Jiří Ochetz.
Do Nového Rohanu investujeme 15 miliard, říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz
Reality
Developer J&T Real Estate (JTRE) chystá svůj zatím největší projekt. Koupil první část pozemků na Rohanském ostrově v pražském Karlíně, kde začne příští rok stavět čtvrť Nový Rohan. „Aktuálně máme územní rozhodnutí a připravujeme stavební povolení pro první etapu umístěnou na nároží ulic Voctářova a Štorchova. Prodeje bytů plánujeme spustit ve druhém čtvrtletí, výstavbu pak ve druhé polovině roku,“ říká člen představenstva JTRE Jiří Ochetz.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?