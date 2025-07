České zastoupení Rödl & Partner má dva nové partnery

Poradenská kancelář Rödl & Partner rozšířila v České republice svou sestavu partnerů. Původní patnáctku nyní na svém celosvětovém setkání v Norimberku doplnila o dva nové partnery a to Davida Ryse a Marcela Slezáka.

David Rys je podnikovým poradcem, vedoucím oddělení Business Consulting a jednatelem Rödl & Partner Consulting & Valuation s.r.o se specializací na získávání a čerpání veřejné podpory. Odborně se zaměřuje na různé formy přímé či nepřímé finanční podpory, ať už ty, které je možné získat od Evropské unie anebo ty, které je možné čerpat ze zdrojů České republiky a to například v podobě dotací, investičních pobídek či například daňových odpočtů nákladů na výzkum a vývoj. V Rödl & Partner či společnostech, které jsou dnes součástí této kanceláře, působí David Rys již 15 let.

Marcel Slezák je vedoucím oddělení Business process outsourcing (BPO), které zahrnuje externí vedení účetnictví pro firmy, účetní poradenství, podporu při implementaci firemního modulu SAP, sestavení účetní závěrky, modelování budoucích závěrek a likvidity a vedení mzdového účetnictví. Jde o službu, která firmám umožňuje uvolnit si ruce od podpůrných administrativních činností a svěřit je do rukou odborníků. Marcel Slezák působí v Rödl & Partner přes dva roky, předtím působil téměř třináct let v poradenské společnosti PwC.

Ženy v právu posilují. Novou partnerku mají Rowan Legal, šéfku právníků ohlásil T-Mobile Zprávy z firem Advokátka Olga Kaizar přestupuje z dosavadního působiště v PwC Legal jako nová partnerka se specializací práva nemovitostí do Rowan Legal. Český T-Mobile pak má od května novou šéfku právníků, Karolinu Helebrantovou. Nestává se často, že by se v jednom období sešly dvě takto velké „ženské“ personálie v právu, podotýká ve svém právním souhrnu, který se tentokrát výhradně věnuje personáliím, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Jaroslav Kramer Přečíst článek

Německo-české firmy jsou pesimistické. Bojí se slabé poptávky i válečných konfliktů Zprávy z firem Je třeba pracovat na tom, aby byli Češi lépe kvalifikovaní. Jinak podniky ztratí konkurenceschopnost, shodují se manažeři. tzv Přečíst článek

Zdraží novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu investování? Money Další legislativní změnou, která bude mít vliv na kapitálové trhy, je novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou Senát posvětil. Co to bude znamenat pro jednotlivé hráče na trhu a jaký to bude mít dopad na české investory? Věra Tůmová Přečíst článek