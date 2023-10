Mnozí Evropané včetně Čechů chtějí omezit spolupráci s Čínou. Proti jsou Srbové či Bulhaři, ukázal průzkum

Italská premiérka Giorgia Meloni do konce roku plánuje splnit předvolební slib, že Itálie odstoupí od čínské iniciativy Pás a stezka. Proti spolupráci evropských zemí a Číny se staví také USA. Středoevropská veřejnost je ale rozdělená v názoru na to, jak vlastně řídit ekonomické vztahy s Čínou. Průzkum veřejného mínění, který provedla společnost CEPER ve 12 zemích regionu, ukazuje, že největšími fanoušky spolupráce s Čínou jsou Srbové, Slovinci a Bulhaři, naopak čínský vliv chtějí nejvíce omezovat v Rumunsku, Česku a na Slovensku.

Iniciativa Pásu a stezky oslavila v září své 10. výročí. Podle Eurostatu byla Čína v roce 2022 největším partnerem EU s nejvyšší hodnotou vývozu. Zatímco v roce 2002 činil dovoz z Číny 7,8 procenta celkového dovozu zboží do EU, do roku 2022 pocházelo z Číny 20,9 procenta dovozu do EU. Mezi evropskými členskými státy a asijskou zemí roste vzájemná závislost, kterou se západní politici snaží řešit strategií snižování rizik.

CEPER provedl průzkum veřejného mínění ve 12 středoevropských zemích, aby lépe porozuměl tomu, jak Středoevropané přemýšlejí o vztahu své země a Číny. 1 000 respondentů z každé z 12 zkoumaných evropských zemí bylo dotázáno, zda podporují posílení nebo oslabení ekonomických vazeb mezi Čínou a jejich zemí. Respondenti si mohli vybrat mezi podporou oslabení nebo posílení ekonomických vazeb mezi Čínou a jejich zemí, nebo upřednostněním ponechání ekonomických vazeb na současné úrovni.

Jih proti severu

CEPER zjistil, že v otázce Číny existuje rozdíl mezi severem a jihem. Existuje šest zemí střední a východní Evropy (převážně jižní), kde relativní většina veřejnosti upřednostňuje posílení ekonomických vztahů s Čínou, zatímco v dalších 3 regionálních (většinou severních) zemích je relativní většina pro zachování ekonomických vztahů na současné úrovni.

Bulharsko a země bývalé Jugoslávie patří do první skupiny. 50 procent Černohorců, 48 procent Srbů a 49 procent Slovinců si přálo posílit ekonomické vazby s Čínou. Také v Chorvatsku (38 procent), Severní Makedonii (33 procent) a Bulharsku (42 procent) největší podíl respondentů podpořil silnější ekonomické vazby.

Země s opatrnějším postojem k Číně mají pevnější vztahy s USA. V Rumunsku 42, na Slovensku 47 a v Česku by 49 procent obyvatel nezměnilo současnou úroveň ekonomických vazeb s Čínou. To znamená, že by ani neprohloubily, ani neoslabily obchodní vztahy s Čínou. Mezi nimi je nejkritičtější rumunská společnost: 35 procent Rumunů si přeje oslabit ekonomické vztahy s Pekingem, což je o 11procentních bodů více než v jiných zemích regionu.

Ekonomické vazby s Čínou

Existuje také třetí, poněkud nerozhodnutá skupina středoevropských zemí. V těchto zemích není propast mezi těmi, kdo dávají přednost „více ekonomickým vztahům“, a těmi, kdo prosazují „nezměněné vztahy“, významná. V Rakousku je rozdíl pouze osm, v Polsku sedm a v Maďarsku jedno procentní bod. Ani posilování, ani oslabování či udržování ekonomických vztahů beze změny nemá v těchto společnostech více než 40procetní podporu. 28 procent Rakušanů, 34 procent Maďarů a 27 procent Poláků je pro hlubší vztahy. 22 procent Rakušanů a Maďarů, zatímco 13 procent Poláků si přeje usilovat o slabší obchodní vztahy s Čínou.

Většina respondentů ocenila ekonomické vazby s Čínou a – zejména v jižnějších zemích regionu – viděla potenciál v rozšíření obchodních vztahů. Neznamená to však, že by strategie snižování rizik nebyla populární. Jedinou otázkou je, co pojem bude přesně znamenat.

O průzkumu CEPER

Průzkum veřejného mínění byl realizován ve 12 zemích středoevropského regionu: v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Severní Makedonii, Černé Hoře a Polsku. Sběr dat probíhal od 21. srpna do 8. září 2023 (v Maďarsku v říjnu 2023). Průzkum byl proveden telefonicky (osobně v Srbsku a Černé Hoře) a zúčastnilo se ho 1 000 respondentů z každé země. Vzorek podle jednotlivých zemí je reprezentativní podle pohlaví, věku a typu sídla.