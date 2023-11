Scénář Malina opět v akci. Dodavatel solárů Alpha Solar systems skončil v insolvenci

Dodavatel solárních elektráren Alpha Solar systems z Brna je v insolvenci, dluží nejméně miliony korun. Uvedly to Hospodářské noviny, podle nichž jsou kontakty na webu firmy nefunkční a majitel společnosti Petr Nečas nereaguje. Insolvenční návrh na Alpha Solar systems podala firma Dratel, která jí dodávala materiál, školila dělníky a sama i některé elektrárny klientům Alpha Solar systems instalovala. Podle informací Dratelu v insolvenčním rejstříku vybrala Alpha Solar systems od klientů zálohy v řádu desítek milionů korun.

Reklama

Firmě Dratel dluží Alpha Solar systems zhruba 4,2 milionu. „Jednu dobu od nás odebírali až 70 rozvaděčů měsíčně, zlom ale přišel letos na jaře, kdy kvůli poklesu cen elektřiny a krachu společnosti Malina opadla poptávka. Od té doby chtěli odkládat splatnost faktur, až přestali platit úplně. Spolupráci jsem s nimi ukončil v srpnu,” řekl jednatel Dratelu Jiří Hájek. „Nejen nás, ale i další dodavatele nebo montéry dostali do finančních problémů. V srpnu jsem si musel vzít kontokorent, abychom vůbec přežili,” dodal Hájek.

Jediným majitelem Alpha Solar systems je nyní podle obchodního rejstříku třiapadesátiletý Petr Nečas z Brna. Předtím byl však podle HN jednatelem a třetinovým vlastníkem podniku až do letošního července i syn Petra Nečase, třicetiletý Adam Nečas. Majitel firmy podle deníku nereagoval na telefonáty, SMS ani dotazy e-mailem a kontakt na stránkách podniku není dostupný.

Ekologové, ekonomové, kutilové – ti všichni chtějí sluneční elektrárnu, ukazuje český výzkum Zprávy z firem Proč si běžní lidé v Česku pořizují fotovoltaické panely pro domácí výrobu elektřiny? Motivací bývá ekologické povědomí, ale častější je ekonomická rozvaha. Ve hře však bývá i kutilství a zájem o techniku. Což je fajn, protože takto k cíli směřuje více důvodů. Josef Tuček Přečíst článek

Stovky tisíc korun na zálohách zmizely

Na webu VašeStížnosti.cz, které provozuje spotřebitelská organizace dTest, je aktuálně na Alpha Solar systems šest stížností. Lidé uvádějí, že firmě zaplatili stovky tisíc korun na zálohách, ale solární panely dosud nemají. Firma jim údajně nevrací zálohy a vůbec nereaguje na dotazy, nebo jen sporadicky odpovídá, že peníze vrátí nebo že elektrárnu ještě nainstaluje.

V září na svém webu varoval před jednáním Alpha Solar systems Státní fond životního prostředí (SFŽP). Upozornil i na firmu Národní dotační centrum, ve které je jednatelem podle obchodního rejstříku již zmíněný Adam Nečas, syn vlastníka Alpha Solar systems.

„Subjekty záměrně vyvolávají v zájemcích o dotace (na solární elektrárny, pozn. red.) klamný dojem, že jsou oprávněny jako zástupci Státního fondu životního prostředí ČR nabízet podporu z programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light,” napsal tehdy fond. Podle SFŽP ale tyto firmy nepatří mezi registrované poradce programu NZÚ Light a ve svých materiálech zneužívaly logo fondu.

Zateplení domu či instalace fotovoltaiky. Víme, jak získat nejvíce peněz na zelenou energii Money Nadcházející zimní měsíce mohou nemilosrdně poukázat na nedostatečné zateplení domu a odhalit i další problémy, spojené i s možnými vyššími účty za energie. Co s tím? Jedním z řešení může být možnost využití státního programu Nová zelená úsporám. Ten pomůže s výměnou starých kotlů, instalací fotovoltaiky nebo úsporného systému na ohřev vody ale třeba i s výstavbou pasivního domu nebo vybudováním zelené střechy. nst Přečíst článek

Začalo to Malinou

Letos v květnu už skončil v insolvenci dodavatel fotovoltaických elektráren Energetický holding Malina. V insolvenčním návrhu tehdy uvedl, že má závazky za 1,4 miliardy. V červnu oznámil, že má rozpracováno 1500 zakázek, které hodlá dokončit. U dalších 2200 projektů práce nezahájil. V říjnu věřitelé povolili reorganizaci firmy, jejímž hlavním bodem má být podle dřívějších informací vstup čínského investora. Od června je v insolvenci také ostravská firma FG Energy, která se zabývá instalacemi fotovoltaických zařízení. Insolvenční návrh na ni podalo několik věřitelů, od nichž si firma nechala zaplatit zálohy, ale elektrárny jim nedodala.

Bez Ruska Evropa zezelenat neumí. Byznysu s oligarchy se neštítí Money Do EU dál proudí kovy z Ruska za miliardy eur, upozorňuje investigativní projekt. Evropu do byznysových chapadel ruských oligarchů vhání její snaha být do roku 2050 uhlíkově neutrální, což se neobejde bez nerostných surovin z Ruska. ČTK Přečíst článek

Wienerberger v zimě nevyrobí jedinou cihlu či střešní tašku Zprávy z firem Největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v ČR nebude v zimě vyrábět. Odstávka se bude týkat všech jeho devíti závodů v Česku. Na vině je nedostatečná poptávka vyvolaná nedostupnými hypotékami a všeobecnou drahotou. ČTK Přečíst článek