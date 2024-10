Oteplování přeje novým rostlinám. Ve Francii pěstují buráky a zázvor. V Rakousku minikiwi

Arašídy, zázvor, sladké brambory... Ve snaze o inovaci pěstují nyní zemědělci v jihozápadní Francii tyto tropické nebo subtropické plodiny. Přizpůsobují se tak globálnímu oteplování, píše agentura AFP. V Horním Rakousku experimentují s minikiwi či rakytníkem.

Farma Darrigade v obci Soustons v departementu Landes pěstovala chřest, jahody, kukuřici a chovala kachny. Teď k tomu přidali také pěstování buráků. Sází se v květnu, sklízí na podzim. Odrůda Valencia pochází z jihu Spojených států a ukázalo se, že je vhodná i pro písčité podloží a klima na jihu Francie u španělských hranic.

Arašídy farma prodává zejména v nedalekém větším městě Dax, kde vedle čokoládovny vznikla i firma vyrábějící lokální oříškové pomazánky a arašídové máslo.

Technicky náročná komodita

"Poptávka po produktech z blízkého okolí strmě roste. Bylo by ale naivní si myslet, že tu arašídy může pěstovat každý. V průběhu let jsme výrazně zlepšili techniku, abychom zvýšili produkci," říká Mélanie Delestová, která farmu vede se svým bratrem a bratrancem.

Arašídy se musí po sklizni několik dní přirozeně sušit na zemi. Potom se převezou na sítích ve vyhřívaném přívěsu, který jim zajistí správnou vlhkost.

"Výnosy jsou velmi nepředvídatelné. V ne úplně dobrých letech sklidíme tunu na hektar, když se ale sejdou dobré podmínky, tak sklízíme i dvě nebo tři tuny," říká Delestová. Tyto výnosy přesto značně zaostávají za velkými americkými či brazilskými producenty. "Do hry vstupuje mnoho faktorů, klima, délka období produkce a další. Každý rok je tady jiný. Loňský rok byl velmi teplý, to bylo dobré. Letos je to ale mnohem složitější," říká Delestová.

Nová exotika

Rodina Larrèreových začala na farmách v regionu Landes v roce 2021 pěstovat zázvor. Sklízí ho obvykle na konci září, letos ale sklizeň kvůli chladnému létu čekají až ke konci listopadu. Ročně vypěstují asi deset tun čerstvých oddenků. V nevytápěném skleníku v Labouheyre "simulujeme subtropické podmínky a pěstujeme tam zázvor v biokvalitě z oddenků farmářů z Peru", popisuje Patrick Larrère. "Před 20 lety jsme byli průkopníky v pěstování biomrkve, takže je v naší povaze experimentovat. Země se otepluje a to nás bude omezovat. Řekli jsme si, že by to mohla být příležitost zkusit něco jiného."

Letos jako novinku začali nabízet květináče se zázvorem k pěstování v obývacím pokoji, aby "zapojili spotřebitele do snahy o lokální produkci". Larrèreovi už také téměř deset let pěstují sladké brambory, které se podávaly v jídelně v olympijské vesnici na letošních hrách v Paříži.

"Řekli jsme si, že je potřeba se přizpůsobit současným stravovacím trendům a nabízet plodiny vypěstované v okolí, a ne na druhém konci světa. V Senegalu je sice teď výnosnost třikrát vyšší, než máme my, ale sázíme na budoucnost. Čím tepleji tady bude, tím lépe se bude sladkým bramborám dařit," je přesvědčen Larrère. Přestože poslední pokusy s pěstováním kurkumy nebyly úspěšné, rodina ve skleníku zkusila vysadit také grapefruity a citrony yuzu.

"V roce 2100 budeme v Landes stále pěstovat mrkev... Ale Španělsko se vylidní a Francie se stane sadem Evropy. Už teď vidíme, jak v Gironde (na jihu Francie) nahrazují vinnou révu olivovníky. Možná, že kiwi už nebude růst tady na jihu, ale v Lotrinsku. Je na nás, abychom se připravili!" předpokládá Larrère.

Minikiwi z Rakouska

Rakouští farmáři na severu země u hranic s jižní Moravou začínají experimentovat s rakytníkem a minikiwi. "S minikiwi jsem začal asi před šesti lety. To byli zákazníci nedůvěřiví, vůbec to v Rakousku nikdo neznal. Nyní již proáváme produkty jako marmelády, hořčice a dokonce i likér. Je zájem i samotné plody," popisuje svůj dvou hektarový experiment Karl Weis na své rodinné farmě.

