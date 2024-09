Biohacking: Zázračný elixír života existuje. Moringa oddaluje stárnutí

Moringa je trendy doplněk stravy možná proto, že kombinuje účinnost a širokospektrálnost multivitamínu s přirozeným vzhledem zelené byliny. Jde o rychle rostoucí strom, který se hojně vyskytuje v Asii a Africe a všechny jeho části jsou vhodné k lidské výživě. Jako univerzální tonikum se moringa používá tisíce let v tradičních východních medicínským naukách.

Reklama

Jako doplněk stravy je nyní populární prášek či extrakt z jeho listů, který obsahuje nejvyšší koncentraci mikroživin z celé rostliny. A tyto listy jsou opravdu nabité celým spektrem nejrůznějších prospěšných látek, které můžeme v přírodním přípravku vůbec najít. To dokládá řada vědeckých studií, které s moringou proběhly za posledních několik let.

Rostlina nabitá vitamíny

Pro svou univerzálnost je moringa vhodná k použití kdykoliv a primárně pokud víme, že bychom potřebovali zlepšit přísun živin v naší stravě. Jako platí u všech doplňků stravy nejsou určené k náhradě pestrého a vyváženého jídelníčku. Ovšem moringa může napravit opodstatněný krátkodobý výkyv či fakt, že naše půda je kvůli extenzivnímu zemědělství chudší na nutrienty než bývala. Moringa obsahuje vysoké množství beta karotenu rostlinné verze vitamínu A, draslík, vápník a vitamín C a v menších množstvích další vitamíny a minerály. To vše nesynteticky, vybrané a složené samotnou přírodou do mřížky, která se souladně využije v našem organismu. Je většinou obtížné zjistit řadu forem mikroživinové podvýživy to se projeví často až nepříjemnými a neurčitými symptomy a občasná kúra moringy tomuto může předcházet i u průměrně zdravého člověka.

Biohacking: Recept proti blbé náladě? Hrst rajčat denně Enjoy Cukety i rajčata nejen skvěle chutnají, ale hlavně zlepšují lidem zdraví. Obsahují lykopen, který podporuje obranyschopnost organismu a dokonce blokuje rakovinové bujení. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Vysoký obsah antioxidantů v morinze ji řadí mezi nejvíc protizánětlivé rostliny vůbec. Pokud jíte alespoň trochu rozumně pár porcí ovoce či/a zeleniny denně a několikrát do roka přidáte kúru z moringy, jste na dobré cestě vyhnout se řadě moderních chronickým chorobám. To jsou zejména různé druhy rakovin, srdečně-cévní onemocnění a cukrovka 2. typu. S těmito nemocemi je úzce spjatý metabolický syndrom, což je souhrnný název pro alespoň několik z těchto rizikových faktorů obezita, vysoký krevní tlak, snížená citlivost na inzulín a zhoršené markery cholesterolu zejména vysoké triglyceridy a nízký „dobrý“ HDL cholesterol.

Reklama

Z tohoto stavu vzniká řada nemocí a pro průměrného člověka to je stav způsobený nevhodným životním stylem. Pokud máte metabolický syndrom či již vzniklé chronické onemocnění, moringa to nezachrání, ale spolu s lifestylovými opatřeními může zvýraznit či zrychlit jejich účinek. Vysoký obsah antioxidačních látek také pomáhá proti stařeckým problémům s očima a zhoršenému vidění.

Moringa díky svým vlastnostem umí celkově zpomalovat rychlost stárnutí organismu na všech úrovních. Výrazně totiž zvyšuje statut antioxidantů v krvi vitamín C, glutathion, superoxidázu dismutázu. Snižuje také právě markery horšího zdraví jako zvýšenou hladinu cukru v krvi a nízkého hemoglobinu. Díky svým protizánětlivým účinkům umí moringa zlepšovat trávení, snižuje pravděpodobnost výskytu žaludečních vředů a umí vybíjet plísně a kvasinky v trávícím traktu.

Izothiokyanáty obsažené v morinze umí čistit játra a posilovat žlučník a také právě pozitivně regulují krevní cukr. Nezdravá či kolísající hladina cukru v krvi je úzce spojená s přibíráním na váze a zvyšováním uloženého tuku v těle. Proto moringa může pro určité jedince fungovat jako pomoc při hubnutí.

Pomáhá i kůži

Z moringy se také lisuje olej, který je prospěšný naší kůži. Jako ostatní části moringy i semena používána k lisování obsahují protiplísňové, protizánětlivé a protibakteriální látky. Je tedy účinný na zánětlivé projevy na kůži a plísňovým ložiskům na pleti i vlasové pokožce. Má lehce dezinfekční vlastnosti, pomůže při hojení po povrchovým zraněních či štípnutí hmyzem. Díky těmto vlastnostem se dá smíchat i s oleji, které mají tendenci se rychleji kazit a takový kosmetický mix udrží déle čerstvý. Z moringy se dá připravit i zelený nápoj ve formě čaje s mlékem. Živočišné či rostlinné mléko vymícháme s moringovým práškem, přivedeme k varu a po odstavení můžeme osladit medem či jiným zdravým sladidlem.

Biohacking: Houba reishi má blahodárný vliv na lidské zdraví. Pomoci může i v boji s rakovinou Enjoy Medicinální houby jsou součástí východní medicíny po tisíciletí. V naší západní kultuře jsme zvyklí spíše chutné druhy hub konzumovat jako potravinu. Dnes houby sbíráme či i pěstujeme pro jejich kulinářské využití, ale můžeme je také používat jako léčivé prostředky. Jedna z těch nejznámějších a nejpoužívanějších medicínských hub je reishi, neboli lesklokorka lesklá. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Biohacking: Kortizol je pro lidské tělo nezbytný, může však i pořádně potrápit Enjoy Kortizol je steroidní hormon, vylučovaný žlázami s vnitřní sekrecí, nadledvinkami. Je to párový orgán, „sedící“ na každé ledvině. Kortizol je hormon, který potřebujeme naprosto nutně pro zdravé fungování těla. Naše tělo je ale také náchylné mít kortizolu přebytek nebo i nedostatek. Alžběta Shejbalová Přečíst článek