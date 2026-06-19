Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem
Trh s ojetými vozy se v květnu znovu mírně přiklonil na stranu kupujících. TipCars Index klesl na 945,3 bodu, nejnižší hodnotu od loňského listopadu. Deset nejvyhledávanějších modelů sice meziročně většinou zlevnilo o 10 až 18 procent, nižší cena má ale často háček: typické nabízené vozy jsou starší a mají více najeto.
Květnový TipCars Index, který sleduje nabídku deseti nejvyhledávanějších modelů na portálu TipCars, klesl na 945,3 bodu. Oproti dubnu jde o pokles o 4,7 procenta. Podle společnosti to znamená, že podmínky na trhu se o něco zlepšily pro kupující.
„Jedná se o nejnižší hodnotu od listopadu 2025, kdy index dosáhl 935,4 bodu. Tento vývoj naznačuje, že se opět více vyplatí ojeté vozy kupovat, protože čím nižší je hodnota indexu, tím příznivější jsou podmínky pro kupující,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.
Průměrná ojetina stojí už téměř 328 tisíc korun. Jenže český trh dál táhnou hlavně levné vozy, které mají často za sebou čtrnáct až devatenáct let provozu a stovky tisíc kilometrů.
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Průměrná ojetina stojí už téměř 328 tisíc korun. Jenže český trh dál táhnou hlavně levné vozy, které mají často za sebou čtrnáct až devatenáct let provozu a stovky tisíc kilometrů.
Zároveň ale upozorňuje, že z meziročního pohledu byl trh pro kupující ještě příznivější loni. V květnu 2025 měl index hodnotu 908 bodů a pohyboval se poblíž svých historických minim.
Nabídka roste. Prodejci reagují slevami
Jedním z hlavních důvodů poklesu cen je rostoucí nabídka ojetých vozů. V květnu se počet nabízených aut zvýšil u devíti z deseti sledovaných modelů. Celkově bylo v nabídce 17 457 sledovaných vozů, což je meziměsíčně o 5,2 procenta více.
Ve srovnání se začátkem roku je růst ještě výraznější. V lednu bylo v nabídce 15 823 vozů, do května tedy přibylo více než 1 600 aut.
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Největší meziměsíční nárůst nabídky zaznamenala Škoda Kodiaq, u které počet inzerovaných vozů vzrostl o 28,1 procenta. Jedinou výjimkou byl Mercedes-Benz Třídy E, jehož nabídka se snížila o šest kusů.
Podle Knieži větší výběr vytváří tlak na ceny. „Kupující mají dnes na výběr z většího množství aut než před rokem, což vytváří tlak na ceny. Neznamená to však, že stejné vozy lze koupit výrazně výhodněji. Často jde o auta s vyšším nájezdem nebo stářím, než jaká se v obdobném cenovém rozpětí objevovala před rokem,“ vysvětluje.
Focus zdražil, Passat je na minimu
V meziměsíčním srovnání se ceny u šesti z deseti sledovaných modelů zvýšily, u čtyř naopak klesly. Změny ale byly většinou jen mírné.
Nejvýraznější zdražení zaznamenal Ford Focus. Jeho mediánová cena vzrostla o pět procent na 199 895 korun. Na opačné straně žebříčku stojí Volkswagen Passat, který už druhý měsíc po sobě zůstává na nejnižší hodnotě od začátku sledování. V květnu jeho cena meziměsíčně klesla o 2,7 procenta na 328 437 korun.
Levnější auta mají často vyšší nájezd
Z meziročního srovnání deseti nejvyhledávanějších modelů vyplývá, že většina z nich zlevnila. Pokles se nejčastěji pohyboval mezi 10 a 18 procenty. Výjimkou byl Ford Focus, jehož typická cena se proti loňsku prakticky nezměnila.
Nižší ceny ale neznamenají automaticky výhodnější nákup stejného typu vozu. U všech sledovaných modelů vzrostl mediánový nájezd a ve většině případů také stáří vozidel.
„Ačkoli jsou dnes mnohé modely dostupnější než před rokem, často jde o starší vozy s vyšším počtem najetých kilometrů. Nejvýrazněji je to patrné u Volkswagenu Passat. Jeho cena meziročně klesla o 18 procent na historické minimum, zároveň však typický vůz zestárl z pěti na osm let a jeho nájezd vzrostl přibližně o 30 tisíc kilometrů,“ říká Knieža.
Superb i Mercedes třídy E zlevnily, ale zestárly
Podobný vývoj je vidět i u dalších oblíbených modelů. Škoda Superb meziročně zlevnila o více než 16 procent, nájezd typického vozu se ale zvýšil téměř o 40 tisíc kilometrů.
Ještě výraznější rozdíl ukazuje Mercedes-Benz Třídy E. Jeho cena klesla meziročně o více než 120 tisíc korun, zatímco počet najetých kilometrů se oproti loňsku zvýšil o více než polovinu.
Skladba paliv se naopak u většiny modelů příliš nezměnila. Výraznější posun nastal u Volkswagenu Golf, kde podíl benzinových verzí vzrostl na 60 procent, zatímco zastoupení dieselů kleslo na 37 procent.
Nižší poptávka brzdí prodeje
Na vývoj cen podle TipCars nepůsobí jen rostoucí nabídka, ale také mírně slabší poptávka. Ojeté vozy se prodávají pomaleji než dříve, a prodejci proto častěji přistupují ke slevám.
„Vozy se tak prodávají pomaleji než dříve. Prodejci na tuto situaci reagují slevami, které mají podpořit poptávku a rozpohybovat trh,“ uzavírá Knieža.
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