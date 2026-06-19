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newstream.cz Zprávy z firem Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem

Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem

Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem
iStock
Michal Nosek
nos

Trh s ojetými vozy se v květnu znovu mírně přiklonil na stranu kupujících. TipCars Index klesl na 945,3 bodu, nejnižší hodnotu od loňského listopadu. Deset nejvyhledávanějších modelů sice meziročně většinou zlevnilo o 10 až 18 procent, nižší cena má ale často háček: typické nabízené vozy jsou starší a mají více najeto.

Květnový TipCars Index, který sleduje nabídku deseti nejvyhledávanějších modelů na portálu TipCars, klesl na 945,3 bodu. Oproti dubnu jde o pokles o 4,7 procenta. Podle společnosti to znamená, že podmínky na trhu se o něco zlepšily pro kupující.

„Jedná se o nejnižší hodnotu od listopadu 2025, kdy index dosáhl 935,4 bodu. Tento vývoj naznačuje, že se opět více vyplatí ojeté vozy kupovat, protože čím nižší je hodnota indexu, tím příznivější jsou podmínky pro kupující,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.

Na nové není, na lepší často taky ne. Češi dál berou staré ojetiny

Zprávy z firem

Průměrná ojetina stojí už téměř 328 tisíc korun. Jenže český trh dál táhnou hlavně levné vozy, které mají často za sebou čtrnáct až devatenáct let provozu a stovky tisíc kilometrů.

ČTK

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Zároveň ale upozorňuje, že z meziročního pohledu byl trh pro kupující ještě příznivější loni. V květnu 2025 měl index hodnotu 908 bodů a pohyboval se poblíž svých historických minim.

Nabídka roste. Prodejci reagují slevami

Jedním z hlavních důvodů poklesu cen je rostoucí nabídka ojetých vozů. V květnu se počet nabízených aut zvýšil u devíti z deseti sledovaných modelů. Celkově bylo v nabídce 17 457 sledovaných vozů, což je meziměsíčně o 5,2 procenta více.

Ve srovnání se začátkem roku je růst ještě výraznější. V lednu bylo v nabídce 15 823 vozů, do května tedy přibylo více než 1 600 aut.

Elektroauta netáhnou. Jejich počet ve svém portfoliu zredukovala další autopůjčovna

Elektromobily netáhnou. Jejich počet ve svém portfoliu zredukovala další autopůjčovna

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Autopůjčovna Sixt SE snížila počet elektromobilů ve své flotile, protože zákazníci dávají přednost pronájmu vozů se spalovacím motorem. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na oznámení společnosti. Podobný krok učinila i konkurenční autopůjčovna Hertz Global Holdings.

ČTK

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Největší meziměsíční nárůst nabídky zaznamenala Škoda Kodiaq, u které počet inzerovaných vozů vzrostl o 28,1 procenta. Jedinou výjimkou byl Mercedes-Benz Třídy E, jehož nabídka se snížila o šest kusů.

Podle Knieži větší výběr vytváří tlak na ceny. „Kupující mají dnes na výběr z většího množství aut než před rokem, což vytváří tlak na ceny. Neznamená to však, že stejné vozy lze koupit výrazně výhodněji. Často jde o auta s vyšším nájezdem nebo stářím, než jaká se v obdobném cenovém rozpětí objevovala před rokem,“ vysvětluje.

Focus zdražil, Passat je na minimu

V meziměsíčním srovnání se ceny u šesti z deseti sledovaných modelů zvýšily, u čtyř naopak klesly. Změny ale byly většinou jen mírné.

Nejvýraznější zdražení zaznamenal Ford Focus. Jeho mediánová cena vzrostla o pět procent na 199 895 korun. Na opačné straně žebříčku stojí Volkswagen Passat, který už druhý měsíc po sobě zůstává na nejnižší hodnotě od začátku sledování. V květnu jeho cena meziměsíčně klesla o 2,7 procenta na 328 437 korun.

Levnější auta mají často vyšší nájezd

Z meziročního srovnání deseti nejvyhledávanějších modelů vyplývá, že většina z nich zlevnila. Pokles se nejčastěji pohyboval mezi 10 a 18 procenty. Výjimkou byl Ford Focus, jehož typická cena se proti loňsku prakticky nezměnila.

Nižší ceny ale neznamenají automaticky výhodnější nákup stejného typu vozu. U všech sledovaných modelů vzrostl mediánový nájezd a ve většině případů také stáří vozidel.

„Ačkoli jsou dnes mnohé modely dostupnější než před rokem, často jde o starší vozy s vyšším počtem najetých kilometrů. Nejvýrazněji je to patrné u Volkswagenu Passat. Jeho cena meziročně klesla o 18 procent na historické minimum, zároveň však typický vůz zestárl z pěti na osm let a jeho nájezd vzrostl přibližně o 30 tisíc kilometrů,“ říká Knieža.

Superb i Mercedes třídy E zlevnily, ale zestárly

Podobný vývoj je vidět i u dalších oblíbených modelů. Škoda Superb meziročně zlevnila o více než 16 procent, nájezd typického vozu se ale zvýšil téměř o 40 tisíc kilometrů.

Ještě výraznější rozdíl ukazuje Mercedes-Benz Třídy E. Jeho cena klesla meziročně o více než 120 tisíc korun, zatímco počet najetých kilometrů se oproti loňsku zvýšil o více než polovinu.

Skladba paliv se naopak u většiny modelů příliš nezměnila. Výraznější posun nastal u Volkswagenu Golf, kde podíl benzinových verzí vzrostl na 60 procent, zatímco zastoupení dieselů kleslo na 37 procent.

Nižší poptávka brzdí prodeje

Na vývoj cen podle TipCars nepůsobí jen rostoucí nabídka, ale také mírně slabší poptávka. Ojeté vozy se prodávají pomaleji než dříve, a prodejci proto častěji přistupují ke slevám.

„Vozy se tak prodávají pomaleji než dříve. Prodejci na tuto situaci reagují slevami, které mají podpořit poptávku a rozpohybovat trh,“ uzavírá Knieža.

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Glosa Michala Noska: Prokopův problém nejsou jen tři byty. Je to důvěra

Ondřej Prokop vysvětluje své majetkové poměry
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

U politika, který chce vést Prahu, nestačí říct, že se nic nelegálního nestalo. Případ Ondřeje Prokopa ukazuje, že mezi právní obhajobou a politickou důvěryhodností může být velký rozdíl. Neúplné majetkové přiznání, investice do družstevních podílů a vysvětlení postavené na osobním úspěchu otevírají otázku, zda kandidát na primátora dokáže své zájmy vysvětlit včas, úplně a přesvědčivě. Což se příliš nedaří.

Příběh Ondřeje Prokopa, který stále zůstává lídrem ANO v podzimních pražských volbách, není důležitý jen kvůli tomu, zda byl nákup družstevních podílů legální. Z dostupných vyjádření vyplývá, že sám Prokop legalitu nákupů hájí a případné pochybení v majetkovém přiznání redukuje na chybu, za kterou je připraven zaplatit pokutu. To je srozumitelná právní obrana. Politicky ale nemusí stačit.

Legální ještě neznamená politicky obhajitelné

Jádrem věci je rozpor mezi tím, jak Prokop svůj majetek vysvětluje, a tím, jak působí celý sled událostí. Pražský lídr ANO říká, že peníze získal podnikáním a obchody na burze. Své příjmy i příjmy manželky označuje za nadstandardní. Zároveň tvrdí, že investování do bytů svědčí o inteligenci.

Ondřej Prokop

Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené

Názory

Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.

Michal Nosek

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Takové vysvětlení by mohlo být přijatelné, kdyby se současně neukázalo, že tři družstevní podíly neuvedl v povinném majetkovém přiznání.

Když investor kupuje od investorů

Prokopova argumentace má ještě jeden citlivý bod. Zdůrazňuje, že družstevní podíly nekupoval od developera, ale od fyzických osob, které je předtím od developera pořídily a chtěly na nich vydělat. Tím se snaží vyvrátit podezření z nadstandardního vztahu k developerské společnosti.

Současně ale nepřímo přiznává, že do obchodů vstupoval až ve chvíli, kdy už mezi developerem a ním stál další článek s vlastním ziskem.

Ondřej Prokop

Kandidát ANO na primátora „zapomněl“ na tři byty. Vysvětlení chce i Babiš

Politika

Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop čelí nepříjemným otázkám kvůli majetku. V přiznání neuvedl tři družstevní byty, doplnil je až po upozornění médií a vysvětlení po něm chce i Andrej Babiš.

ČTK

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To samo o sobě také nemusí být nic nelegálního. Je však zvláštní, pokud politik, který investování do bytů prezentuje jako projev ekonomické racionality, vysvětluje nákupy právě tím, že kupoval od těch, kdo už na dané transakci chtěli vydělat.

Od dokazování trestní či správní odpovědnost jsou úřady. Zatím jde o otázku úsudku, transparentnosti a důvěryhodnosti.

Majetkové přiznání není formalita

Prokop tvrdí, že družstevní podíly do registru majetku neuvedl z neznalosti či opomenutí a že chybu následně opravil. I kdyby šlo skutečně jen o administrativní selhání, není to banální detail.

Majetková přiznání veřejných funkcionářů existují právě proto, aby veřejnost nemusela spoléhat pouze na dodatečná vysvětlení politiků ve chvíli, kdy se na věc zeptají novináři.

Věta, že neznalost zákona neomlouvá a případná pokuta bude zaplacena, může uzavřít správní rovinu případu. Neuzavírá však rovinu politickou. Zvlášť u člověka, který chce vést Prahu, město s dlouhodobě napjatým vztahem mezi politikou, developery a dostupností bydlení.

Úspěch není náhradou transparentnosti

Prokop také říká, že Pražané chtějí mít v čele úspěšného člověka, který nepotřebuje příjem primátora. Úspěch sám o sobě ale není politickou kvalifikací.

Veřejná funkce vyžaduje nejen majetkovou nezávislost, ale také schopnost včas a úplně vysvětlit vlastní zájmy. Právě u politika s rozsáhlejším majetkem je transparentnost důležitější, nikoli méně důležitá.

Označit celý případ za kampaň je předvídatelné. Může být pravda, že načasování a intenzita pozornosti souvisejí s blížícími se volbymi. To ale nemění podstatu věci. Kandidát na primátora musí počítat s tím, že se jeho majetek, investice i vazby budou zkoumat důkladněji než u řadového zastupitele. Jinak si musí kandidaturu rozmyslet.

Pokuta případ neuzavírá

Prokopův případ tak zatím neříká pouze to, že politik zapomněl uvést tři družstevní podíly. Ukazuje především slabinu v jeho politické obraně, což se nelíbí ani šéfovi ANO Andreji Babišovi.

Prokop chce vystupovat jako úspěšný a racionální investor, zároveň ale musí vysvětlovat transakce, které působí přinejmenším neobratně, a majetkové přiznání, které bylo neúplné.

Legálnost je základ. Pro kandidáta na primátora Prahy by však měla být ještě důležitější otázka, zda jeho vysvětlení obstojí i bez pokuty, bez slov o kampani a bez dodatečného vzpomínání. Jenže ANO zatím žádného jiného kandidáta na primátora nemá.

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Kdo ještě dosáhne na Lipno? Nové apartmány u přehrady budou stát až 19 milionů

Nový projekt na Lipně
A8000, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Největší česká přehrada láká další developerský projekt. Lipno Vista nabídne 179 apartmánů a sází na kombinaci druhého bydlení, rekreace a výnosu z pronájmu.

Lipno už dávno není jen místem pro letní dovolenou a rodinnou rekreaci. Stále víc se z něj stává adresa pro druhé bydlení a investiční apartmány. Dalším projektem, který chce z tohoto trendu těžit, je Lipno Vista od developera SHD Real Estate.

Rezidenční areál má vyrůst přímo u vody a nabídnout 179 jednotek od 1+kk po 4+kk

Ceny šplhají vysoko

Podle veřejně dostupné nabídky začínají nejmenší apartmány zhruba na 4,8 milionu korun. Jednotky 2+kk vycházejí přibližně od 6,8 do více než 10 milionů, třípokojové apartmány se pohybují kolem 10 až 14 milionů. Největší 4+kk už míří přes 19 milionů korun.

K ceně je navíc nutné připočítat sklep a případně garážové stání. Sklep je povinnou součástí nákupu, garážové stání podle nabídky stojí 672 tisíc korun.

Lipno Vista se neprodává jen jako rekreační bydlení, ale také jako investice. Prodejní prezentace pracuje s očekávanou návratností pět až šest procent ročně při krátkodobém pronájmu přes správce. Takový výnos ale není garantovaný. Bude záležet na obsazenosti, sezoně, provozních nákladech, ceně správy i konkurenci v lokalitě. Právě celoroční využitelnost Lipna je proto pro investory klíčová. V létě nabízí vodní sporty, cyklistiku a turistiku, v zimě lyžování, běžky nebo bruslení.

 

A8000 jako součást příběhu Lipna

Za návrhem projektu stojí architektonické studio A8000, které má k Lipnu dlouhodobě blízko. Ateliér se podílí na širší proměně Lipna nad Vltavou z rekreační obce v celoroční turistickou destinaci

Budovy mají být zasazené do svažitého terénu tak, aby nerušily panorama jezera. Areál se soustředí kolem nového náměstí se stromy, které má fungovat jako přirozené místo pro setkávání rezidentů. Architektura pracuje s přírodními materiály, především se dřevem a kamenem, doplněnými o kovové prvky střech. Doprava má zůstat skrytá v podzemí, takže povrch areálu bude určený hlavně pěším, zeleni a klidovému provozu.

Martin Krupauer

Architekt Krupauer: Revitalizujeme brownfield v Kanadě. Je to podobné jako v severních Čechách

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Ještě v 90. letech nevěděli, co vlastně slovo brownfield znamená. O tři dekády později na svém kontě mají desítky projektů na revitalizaci těch největších. Nejenom v Česku, ateliér A8000 zamířil i do Kanady.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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