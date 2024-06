Odstartuje onsemi restart Česka? Výrobce čipů ve valašském podhůří investuje desítky miliard

Americký výrobce polovodičů onsemi rozšíří výrobu ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Hodnota plánované investice je dvě miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu 46,3 miliardy korun. Onsemi ještě bude jednat s českou vládou o balíčku investičních pobídek. Společnost původně zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji.

Po schválení pobídek vládou je ještě musí potvrdit Evropská komise. Onsemi předpokládá, že po rozšíření by celý její rožnovský závod přispíval ročně k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun.

Nový závod onsemi v Rožnově by vyráběl inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by navázala na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.

Záchrana pro český autoland

„Naše brownfieldová investice by zajistila vybudování středoevropského dodavatelského řetězce, což nám umožní lépe uspokojit rychle rostoucí poptávku našich zákazníků po inovativních technologiích, které zlepšují energetickou účinnost jejich aplikací,“ uvedl prezident onsemi Hassane El-Khoury. „Díky úzké spolupráci s českou vládou by rozšíření výroby posílilo naši produkci inteligentních výkonových polovodičů, které jsou nezbytné pro to, aby Evropská unie byla schopna výrazně zredukovat svoje emise uhlíku a snižovat celkový negativní dopad na životní prostředí,“ dodal.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) rozhodnutí o investici uvítal. „Rozhodnutí společnosti onsemi expandovat v Česku je jasným potvrzením atraktivity naší země pro zahraniční investice a silným impulsem pro naši ekonomiku. Investice posiluje naši pozici v oblasti polovodičů a zároveň má potenciál přispět k rozvoji automobilového průmyslu a pomoci nám s jeho adaptací na nastupující éru elektromobility,“ uvedl.

Podle Síkely jde o největší investici v ČR v její moderní historii. Rozšíření výroby pomůže i evropské soběstačnosti při výrobě čipů.

Vláda bude v příštích měsících jednat s onsemi o konkrétní podobě investiční pobídky. Za jednu z možností zmínil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) daňové prázdniny. Vyjádřil ale přesvědčení, že se poskytnutá pobídka Česku rychle vrátí.

Informace o plánovaném rozšíření rožnovské továrny onsemi přivítala také automobilka Škoda Auto, která se společností spolupracuje při dodávkách inteligentních řešení napájení a senzoriky pro vyráběná auta. „Oznámení o investici onsemi je skvělou zprávou nejen pro výrobce automobilů, kde bezpochyby velkou měrou přispěje k odolnosti dodavatelských řetězců v oblasti polovodičového ekosystému, ale i pro celou Českou republiku, které výrazně pomůže posílit pozici polovodičového centra v evropském regionu a zároveň umožní vzniknout pracovním místům a bezpochyby přiláká i vysoce kvalifikované odborníky a posílí spolupráci se vzdělávacími institucemi,“ sdělil člen představenstva automobilky Karsten Schnake.

