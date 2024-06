Investice onsemi nakopne celou českou ekonomiku, shodují se analytici

Díky investici do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm za více než 40 miliard korun, kterou ve středu ohlásila americká společnost onsemi, vzniknou na Valašsku nová pracovní místa se špičkovou kvalifikací a v odvětví s vyšší přidanou hodnotou, což výrazně pomůže nejen regionu, ale i celé tuzemské ekonomice. Shodli se na tom oslovení analytici.

Reklama

„Investice onsemi v Česku je po delší době první pozitivní zprávou pro budoucí rozvoj českého průmyslu,“ řekl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Investice onsemi podle něj nabídne pracovní místa se špičkovou kvalifikací a na tuzemské poměry bude vyrábět produkt s mimořádně vysokou přidanou hodnotou. Je pravděpodobné, že tato investice přitáhne do Česka další z příbuzných high-tech oborů. Rožnov a okolí mají šanci stát se Silicon Valley střední Evropy, dodal.

„Přínosem této investice není jen její mimořádná výše, ale především to, že přináší do české ekonomiky výrobu s vysokou přidanou hodnotou, což je přesně to, co Česko již dlouho potřebuje,“ souhlasil analytik Deloitte David Marek. Zároveň to podle něj může být inspirativní příběh pro jiné technologické firmy ze zahraničí, že v Česku lze realizovat investice v technologicky náročných a progresivních odvětvích.

Jak vyrábí čipy v onsemi:

Reklama

Žádná montovna. V Radhošti vzniká vysoká přidaná hodnota

Rozšíření výroby v závodě v Rožnově pod Radhoštěm je důsledkem snahy přesunout výrobu do Evropy, aby vzrostla její nezávislost na dodávkách polovodičových čipů a snížily se tak náchylnosti dodavatelského řetězce, doplnil analytik XTB Tomáš Cverna. Firma onsemi se do projektu pouští v době, kdy je poptávka po polovodičových čipech využívaných převážně v elektromobilech slabší, což ji dává příležitost připravit se na období, kdy se poptávka zvýší, podotkl.

Vývoj a výroba čipů onsemi sice nepatří z hlediska parametrů ke světové špičce pro použití v umělé inteligenci, produkce ale podle Sobíška vhodně zapadne do existujících dodavatelských řetězců v Česku. „Velmi příznivě také vypadají parametry investice onsemi, zejména poměr mezi investovanou částkou a počtem plánovaných pracovních míst. Česko s vyčerpaným pracovním trhem nemůže cílit na investice náročné jen na pracovní sílu,“ podotkl.

Investice do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm je podle premiéra Petra Fialy (ODS) pro ČR největší v moderní historii. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) rozšíření výroby pomůže i evropské soběstačnosti při výrobě čipů. Onsemi ještě bude jednat s vládou o balíčku investičních pobídek, které poté musí potvrdit Evropská komise. Rožnov považuje rozšíření výroby za mimořádnou příležitost, chystá zvýšení kapacity škol a školek, přibudou byty.

Onsemi nyní vyrábí v Rožnově deset milionů čipů denně, podle Fialy by se produkce měla zvednout o stovky procent. Od investice očekává premiér i pozitivní dopad na pracovní trh. V samotném závodu onsemi v Rožnově se podle něj počet pracovních míst zvýší zhruba na 3000 ze současných 1700. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že většinu nových míst obsadí čeští zaměstnanci.

Spása pro český autoland? Onsemi ve valašském podhůří investuje desítky miliard Zprávy z firem Americký výrobce polovodičů onsemi rozšíří výrobu ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Hodnota plánované investice je dvě miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu 46,3 miliardy korun. Onsemi ještě bude jednat s českou vládou o balíčku investičních pobídek. Společnost původně zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji. ČTK Přečíst článek

Jiří Hlavenka: Technická tradice a vzdělání dává Česku šanci prosadit se ve výrobě čipů Leaders Česko má šanci se výrazně prosadit v polovodičovém průmyslu, tedy ve vývoji a výrobě čipů i navazujících oborech. „Je to příležitost, která se objeví jednou za století,“ tvrdí v rozhovoru pro Export.cz investor a podnikatel Jiří Hlavenka. Jan Žižka Přečíst článek

Závody ve výrobě čipů. Mezi Evropany drží i Češi své žolíky Money Evropa se děsí zaostávání v polovodičovém průmyslu a Brusel vyhlásil cíl, podle něhož má Evropská unie dosáhnout 20procentního podílu ve výrobě čipů do roku 2030. Jak už to s evropskými cíli bývá, doprovází je silná skepse. Ve skutečnosti jsou ale továrny na čipy jen jednou ze součástí polovodičového oboru. Evropa má v rámci dodavatelského řetězce čipů silná místa a týká se to i Česka. Na udržení a posílení těchto svých předností by Evropané měli sázet především, píše v analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí. Jan Žižka Přečíst článek